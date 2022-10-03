Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/zaharova-blinken-abd-ve-natonun-kuzey-akimlari-yok-etme-motiflerini-acikca-anlatti-1061909152.html
Zaharova: Blinken, ABD ve NATO'nun ‘Kuzey Akımları’ yok etme motiflerini açıkça anlattı
Zaharova: Blinken, ABD ve NATO'nun ‘Kuzey Akımları’ yok etme motiflerini açıkça anlattı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ABD ve NATO’nun Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını yok etme... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T19:26+0300
2022-10-03T19:26+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım-1
kuzey akım-2
mariya zaharova
abd
ab
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048396047_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_b3f063d6513a617cce2553e95ffcaa20.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkça ve utanmadan ABD ve NATO'nun Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını yok etme motiflerini anlattığını ifade etti.Blinken’in konuşmasından bazı alıntılar paylaşan Zaharova, “Kuzey Akım 1, Rusya enerjiyi silah olarak kullandığı için birkaç haftalığına kapatıldı” ifadesini anımsatarak, Rusya’nın enerjiyi asla silah olarak kullanmadığının altını çizdi.Rus diplomat, “Rusya hiçbir zaman enerjiyi silah olarak kullanmadı. Rusya, ondan önce de Sovyetler Birliği Avrupa'ya sadece gaz tedarik etti. Kesintisiz olarak. 50 yıl boyunca. Washington'un yalanları, yalnızca bu konuyu suç teşkil edecek şekilde manipüle ettiğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.Blinken'in ABD'nin üretimini artırdığına ve şu anda Avrupa'nın önde gelen LNG tedarikçisi olduğuna ve ‘Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı sonucunda Avrupa'nın petrol ve gazdaki her türlü kaybını telafi etmeye yardımcı olduğuna’ ilişkin sözlerini ‘Kuzey Akımları’ yok etme motifi olarak öne çıkaran Zaharova, ‘Ukrayna’nın bu konu ile alakası olmadığını’ kaydetti ve ‘Kievli politikacıların, Amerikalı yetkililerin baskısı ile sürekli olarak Rus tarafına gaz geçişi konusunda şantaja benzer şartlar koyduğunu’ belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221003/gazprom-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-gaz-sizintilari-durdu---1061896790.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048396047_327:0:1800:1105_1920x0_80_0_0_4ef210045c752cc19f1583f952ea1e6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey akım-1, kuzey akım-2, mariya zaharova, abd, ab, nato
kuzey akım-1, kuzey akım-2, mariya zaharova, abd, ab, nato

Zaharova: Blinken, ABD ve NATO'nun ‘Kuzey Akımları’ yok etme motiflerini açıkça anlattı

19:26 03.10.2022
© REUTERS / Maxim ShemetovKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ABD ve NATO’nun Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını yok etme motiflerini açık bir şekilde ve utanmadan anlattığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkça ve utanmadan ABD ve NATO'nun Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını yok etme motiflerini anlattığını ifade etti.
Blinken’in konuşmasından bazı alıntılar paylaşan Zaharova, “Kuzey Akım 1, Rusya enerjiyi silah olarak kullandığı için birkaç haftalığına kapatıldı” ifadesini anımsatarak, Rusya’nın enerjiyi asla silah olarak kullanmadığının altını çizdi.
Rus diplomat, “Rusya hiçbir zaman enerjiyi silah olarak kullanmadı. Rusya, ondan önce de Sovyetler Birliği Avrupa'ya sadece gaz tedarik etti. Kesintisiz olarak. 50 yıl boyunca. Washington'un yalanları, yalnızca bu konuyu suç teşkil edecek şekilde manipüle ettiğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.
Blinken'in ABD'nin üretimini artırdığına ve şu anda Avrupa'nın önde gelen LNG tedarikçisi olduğuna ve ‘Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı sonucunda Avrupa'nın petrol ve gazdaki her türlü kaybını telafi etmeye yardımcı olduğuna’ ilişkin sözlerini ‘Kuzey Akımları’ yok etme motifi olarak öne çıkaran Zaharova, ‘Ukrayna’nın bu konu ile alakası olmadığını’ kaydetti ve ‘Kievli politikacıların, Amerikalı yetkililerin baskısı ile sürekli olarak Rus tarafına gaz geçişi konusunda şantaja benzer şartlar koyduğunu’ belirtti.
Kuzey Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
Avrupa'da enerji krizi
Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları durdu
13:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала