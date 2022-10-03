https://sputniknews.com.tr/20221003/zaharova-blinken-abd-ve-natonun-kuzey-akimlari-yok-etme-motiflerini-acikca-anlatti-1061909152.html
Zaharova: Blinken, ABD ve NATO'nun ‘Kuzey Akımları’ yok etme motiflerini açıkça anlattı
Zaharova: Blinken, ABD ve NATO'nun ‘Kuzey Akımları’ yok etme motiflerini açıkça anlattı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ABD ve NATO’nun Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını yok etme... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T19:26+0300
2022-10-03T19:26+0300
2022-10-03T19:26+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım-1
kuzey akım-2
mariya zaharova
abd
ab
nato
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkça ve utanmadan ABD ve NATO'nun Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını yok etme motiflerini anlattığını ifade etti.Blinken’in konuşmasından bazı alıntılar paylaşan Zaharova, “Kuzey Akım 1, Rusya enerjiyi silah olarak kullandığı için birkaç haftalığına kapatıldı” ifadesini anımsatarak, Rusya’nın enerjiyi asla silah olarak kullanmadığının altını çizdi.Rus diplomat, “Rusya hiçbir zaman enerjiyi silah olarak kullanmadı. Rusya, ondan önce de Sovyetler Birliği Avrupa'ya sadece gaz tedarik etti. Kesintisiz olarak. 50 yıl boyunca. Washington'un yalanları, yalnızca bu konuyu suç teşkil edecek şekilde manipüle ettiğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.Blinken'in ABD'nin üretimini artırdığına ve şu anda Avrupa'nın önde gelen LNG tedarikçisi olduğuna ve ‘Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı sonucunda Avrupa'nın petrol ve gazdaki her türlü kaybını telafi etmeye yardımcı olduğuna’ ilişkin sözlerini ‘Kuzey Akımları’ yok etme motifi olarak öne çıkaran Zaharova, ‘Ukrayna’nın bu konu ile alakası olmadığını’ kaydetti ve ‘Kievli politikacıların, Amerikalı yetkililerin baskısı ile sürekli olarak Rus tarafına gaz geçişi konusunda şantaja benzer şartlar koyduğunu’ belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221003/gazprom-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-gaz-sizintilari-durdu---1061896790.html
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kuzey akım-1, kuzey akım-2, mariya zaharova, abd, ab, nato
kuzey akım-1, kuzey akım-2, mariya zaharova, abd, ab, nato
Zaharova: Blinken, ABD ve NATO'nun ‘Kuzey Akımları’ yok etme motiflerini açıkça anlattı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ABD ve NATO’nun Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını yok etme motiflerini açık bir şekilde ve utanmadan anlattığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkça ve utanmadan ABD ve NATO'nun Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını yok etme motiflerini anlattığını ifade etti.
Blinken’in konuşmasından bazı alıntılar paylaşan Zaharova, “Kuzey Akım 1, Rusya enerjiyi silah olarak kullandığı için birkaç haftalığına kapatıldı” ifadesini anımsatarak, Rusya’nın enerjiyi asla silah olarak kullanmadığının altını çizdi.
Rus diplomat, “Rusya hiçbir zaman enerjiyi silah olarak kullanmadı. Rusya, ondan önce de Sovyetler Birliği Avrupa'ya sadece gaz tedarik etti. Kesintisiz olarak. 50 yıl boyunca. Washington'un yalanları, yalnızca bu konuyu suç teşkil edecek şekilde manipüle ettiğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.
Blinken'in ABD'nin üretimini artırdığına ve şu anda Avrupa'nın önde gelen LNG tedarikçisi olduğuna ve ‘Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı sonucunda Avrupa'nın petrol ve gazdaki her türlü kaybını telafi etmeye yardımcı olduğuna’ ilişkin sözlerini ‘Kuzey Akımları’ yok etme motifi olarak öne çıkaran Zaharova, ‘Ukrayna’nın bu konu ile alakası olmadığını’ kaydetti ve ‘Kievli politikacıların, Amerikalı yetkililerin baskısı ile sürekli olarak Rus tarafına gaz geçişi konusunda şantaja benzer şartlar koyduğunu’ belirtti.