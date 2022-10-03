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Meteoroloji uyardı: Sıcak günler geride kaldı, soğuk ve yağışlı hava kapıda
Meteoroloji uyardı: Sıcak günler geride kaldı, soğuk ve yağışlı hava kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son rapora göre, güzel ve güneşli günler geride kalıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T09:57+0300
2022-10-03T09:58+0300
türkiye
meteoroloji
meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı.Buna göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve güneşli günler geride kaldı.Yeni haftada hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahminler arasında.Marmara'nın Güneydoğusu, İç Ege, göller yöresi ve İç Anadolu, kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar konusunda uyarıldı. Karadeniz'de kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.Bilhassa rüzgarın sebep olabileceği ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldı.Bugün öğle saatlerine kadar orta ve Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı bekleniyor. Hava sıcaklıkları yeni hafta itibarıyla düşüyor.İstanbul'a parçalı çok bulutlu olması ve 3 gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstermesi tahmin ediliyor.Başkent Ankara'da yağışın Çarşamba günü kendini göstereceği tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220903/kastamonu-ve-bartinda-saganak-1060772538.html
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meteoroloji, meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji uyardı: Sıcak günler geride kaldı, soğuk ve yağışlı hava kapıda

09:57 03.10.2022 (güncellendi: 09:58 03.10.2022)
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son rapora göre, güzel ve güneşli günler geride kalıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşerek, güneşli günler, yerini yağışlara bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Buna göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve güneşli günler geride kaldı.
Yeni haftada hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahminler arasında.
Marmara'nın Güneydoğusu, İç Ege, göller yöresi ve İç Anadolu, kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar konusunda uyarıldı. Karadeniz'de kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.
Bilhassa rüzgarın sebep olabileceği ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldı.
Bugün öğle saatlerine kadar orta ve Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı bekleniyor. Hava sıcaklıkları yeni hafta itibarıyla düşüyor.
İstanbul'a parçalı çok bulutlu olması ve 3 gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstermesi tahmin ediliyor.
Başkent Ankara'da yağışın Çarşamba günü kendini göstereceği tahmin ediliyor.
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
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