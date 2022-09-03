Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220903/kastamonu-ve-bartinda-saganak-1060772538.html
Kastamonu ve Bartın'da sağanak
Kastamonu ve Bartın'da sağanak
Kastamonu ve Bartın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu Belediyesi, "Zaruri durum olmadıkça evlerden çıkmayın" uyarısında bulundu. AFAD... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T22:40+0300
2022-09-03T22:52+0300
türkiye
kastamonu
yağmur
bartın
sağanak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1060772773_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_559e12b5e7245abb0dfe1e2c2dc446ad.jpg
Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanaktan kaçan birçok sürücü aracını çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara yol açtı.Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.Sunta Kavşağı'ndaki alt geçidin Kastamonu-Karabük yönü ile İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kuzeykent Kavşağı mevkisi su birikintisi nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı.Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere farklı yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.Belediye ve Karayolları ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı.Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.Alışveriş merkezinin tavanı çöktüSağanağın ardından kentteki birçok iş yerinde su baskını yaşandı.Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin tavanında çökme meydana geldi.Kastamonu-Sinop kara yolunda ise yola devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.Belediye uyardı: Evlerinizden çıkmayın Kastamonu Belediyesi, sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı. Mesajda, "İlimizde meydana gelen aşırı yağıştan dolayı zaruri durum olmadığı sürece evlerinizden çıkmamanızı ve zemin katlardan ayrılmanızı önemle rica ederiz. Ekiplerimiz yoğun yağış sonucu meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" sözlerine yer verildi. 'Arabam şu anda çalışmıyor'Vatandaşlardan Ali Zayıfoğlu AA muhabirine, alt geçitten geçerken aracının arızalandığını söyledi.Daha sonra çevredekilerin de yardımıyla aracını sudan çıkardıklarını ifade eden Zayıfoğlu, "Bartın'dan Kastamonu'ya kardeşimin yanına gelmiştim. Alt geçitten geçerken aracım stop etti. Suyun içinde kaldık. Arabam şu anda çalışmıyor" dedi.Sağanağın ardından kentteki bir çok iş yerinde su baskını yaşandı.Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin ise tavanında çökme meydana geldi. Tavanın çökmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Kastamonu-Sinop kara yolunda ise yola devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.Bartın'da metrekareye 118 kilogram yağış düştü Bartın'ının Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde de sağanak etkili oldu. İlçe ve belde merkezinde başlayan ve etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri, ilçe merkezinde ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.Trafik ekipleri, su birikintileri nedeniyle Abdipaşa-Ulus ve Abdipaşa-Karabük kara yollarını da bir süre ulaşıma kapattı.Ulus ve Abdipaşa belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı.Vali Arslan incelemede bulunduBartın Valisi Nurtaç Arslan, iş yerlerini su basan esnafı ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Arslan, kentte sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Abdipaşa-Ulus ve Abdipaşa-Karabük yollarının açıldığını söyledi.Meteoroloji verilerinin daha düşük olduğunu ancak metrekareye yaklaşık 118 kilogram yağış düştüğünü belirten Arslan, Abdipaşa'da 40 civarı depo, ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığını anlattı.Arslan, "Ulus merkezde de 20 ev ve dükkanda aynı şekilde su baskını oldu. Zarar tespit çalışmalarımıza başladık. Gerekli tedbirleri de alıyoruz" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220903/bati-karadeniz-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1060764701.html
türkiye
kastamonu
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1060772773_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_b15df2c1ebcfb0209a64e534b2676d07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kastamonu, yağmur, bartın, sağanak
kastamonu, yağmur, bartın, sağanak

Kastamonu ve Bartın'da sağanak

22:40 03.09.2022 (güncellendi: 22:52 03.09.2022)
© İHA / MURAT KANBER-Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© İHA / MURAT KANBER-
Abone olTelegram
Kastamonu ve Bartın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu Belediyesi, "Zaruri durum olmadıkça evlerden çıkmayın" uyarısında bulundu. AFAD, Karayolları ve Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanaktan kaçan birçok sürücü aracını çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.
Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara yol açtı.
© İHA / MURAT KANBER-Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA / MURAT KANBER-
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.
© İHA / MURAT KANBER-Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA / MURAT KANBER-
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.
© İHA / MURAT KANBER-Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA / MURAT KANBER-
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.
© İHA / MURAT KANBER-Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı. - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA / MURAT KANBER-
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.
1/4
© İHA / MURAT KANBER-
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.
2/4
© İHA / MURAT KANBER-
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.
3/4
© İHA / MURAT KANBER-
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.
4/4
© İHA / MURAT KANBER-
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.
Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.
Sunta Kavşağı'ndaki alt geçidin Kastamonu-Karabük yönü ile İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kuzeykent Kavşağı mevkisi su birikintisi nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı.
© İHA / AKİF DOĞAN-Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA / AKİF DOĞAN-
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
© İHA / AKİF DOĞAN-Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA / AKİF DOĞAN-
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
© İHA / AKİF DOĞAN-Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA / AKİF DOĞAN-
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
© İHA / AKİF DOĞAN-Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA / AKİF DOĞAN-
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
1/4
© İHA / AKİF DOĞAN-
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
2/4
© İHA / AKİF DOĞAN-
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
3/4
© İHA / AKİF DOĞAN-
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
4/4
© İHA / AKİF DOĞAN-
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere farklı yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
Belediye ve Karayolları ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı.
Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Alışveriş merkezinin tavanı çöktü

Sağanağın ardından kentteki birçok iş yerinde su baskını yaşandı.
Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin tavanında çökme meydana geldi.
Kastamonu-Sinop kara yolunda ise yola devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.

Belediye uyardı: Evlerinizden çıkmayın

Kastamonu Belediyesi, sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı.
Mesajda, "İlimizde meydana gelen aşırı yağıştan dolayı zaruri durum olmadığı sürece evlerinizden çıkmamanızı ve zemin katlardan ayrılmanızı önemle rica ederiz. Ekiplerimiz yoğun yağış sonucu meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" sözlerine yer verildi.

'Arabam şu anda çalışmıyor'

Vatandaşlardan Ali Zayıfoğlu AA muhabirine, alt geçitten geçerken aracının arızalandığını söyledi.
Daha sonra çevredekilerin de yardımıyla aracını sudan çıkardıklarını ifade eden Zayıfoğlu, "Bartın'dan Kastamonu'ya kardeşimin yanına gelmiştim. Alt geçitten geçerken aracım stop etti. Suyun içinde kaldık. Arabam şu anda çalışmıyor" dedi.
Sağanağın ardından kentteki bir çok iş yerinde su baskını yaşandı.
Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin ise tavanında çökme meydana geldi. Tavanın çökmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kastamonu-Sinop kara yolunda ise yola devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.

Bartın'da metrekareye 118 kilogram yağış düştü

Bartın'ının Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde de sağanak etkili oldu.
İlçe ve belde merkezinde başlayan ve etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri, ilçe merkezinde ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.
Trafik ekipleri, su birikintileri nedeniyle Abdipaşa-Ulus ve Abdipaşa-Karabük kara yollarını da bir süre ulaşıma kapattı.
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-Bartın'ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yağış sonrası sel oluştu, bazı iş yeri, ev ve ahırları su bastı.
Bartın'ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yağış sonrası sel oluştu, bazı iş yeri, ev ve ahırları su bastı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-
Bartın'ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yağış sonrası sel oluştu, bazı iş yeri, ev ve ahırları su bastı.
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-AW704506Abdipaşa beldesi ile Ulus ilçesi arasındaki yol, Adbipaşa beldesi ile Karabük arasındaki yol taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Abdipaşa beldesi ile Ulus ilçesi arasındaki yol, Adbipaşa beldesi ile Karabük arasındaki yol taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-AW704506
Abdipaşa beldesi ile Ulus ilçesi arasındaki yol, Adbipaşa beldesi ile Karabük arasındaki yol taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-AW704506 Yağışlar nedeniyle bazı ev ve işyerlerini sular basarken vatandaşlar su basan ahırlarındaki hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu.
Yağışlar nedeniyle bazı ev ve işyerlerini sular basarken vatandaşlar su basan ahırlarındaki hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-AW704506
Yağışlar nedeniyle bazı ev ve işyerlerini sular basarken vatandaşlar su basan ahırlarındaki hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu.
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-AW704506Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bartın'ın Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde yaka selleri ve taşkınlar meydana geldi. Bartın-Karabük yolu taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
 Yağışlar nedeniyle bazı ev ve işyerlerini sular basarken vatandaşlar su basan ahırlarındaki hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Abdipaşa beldesi ile Ulus ilçesi arasındaki yol, Adbipaşa beldesi ile Karabük arasındaki yol taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler taşkınların olduğu noktalarda menfez açma çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yağışlar da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-AW704506
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bartın'ın Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde yaka selleri ve taşkınlar meydana geldi. Bartın-Karabük yolu taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-Ekipler taşkınların olduğu noktalarda menfez açma çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yağışlar da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
Ekipler taşkınların olduğu noktalarda menfez açma çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yağışlar da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-
Ekipler taşkınların olduğu noktalarda menfez açma çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yağışlar da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
1/5
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-
Bartın'ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yağış sonrası sel oluştu, bazı iş yeri, ev ve ahırları su bastı.
2/5
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-AW704506
Abdipaşa beldesi ile Ulus ilçesi arasındaki yol, Adbipaşa beldesi ile Karabük arasındaki yol taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
3/5
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-AW704506
Yağışlar nedeniyle bazı ev ve işyerlerini sular basarken vatandaşlar su basan ahırlarındaki hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu.
4/5
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-AW704506
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bartın'ın Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde yaka selleri ve taşkınlar meydana geldi. Bartın-Karabük yolu taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
5/5
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-
Ekipler taşkınların olduğu noktalarda menfez açma çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yağışlar da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
Ulus ve Abdipaşa belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı.

Vali Arslan incelemede bulundu

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, iş yerlerini su basan esnafı ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Arslan, kentte sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Abdipaşa-Ulus ve Abdipaşa-Karabük yollarının açıldığını söyledi.
Meteoroloji verilerinin daha düşük olduğunu ancak metrekareye yaklaşık 118 kilogram yağış düştüğünü belirten Arslan, Abdipaşa'da 40 civarı depo, ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığını anlattı.
Arslan, "Ulus merkezde de 20 ev ve dükkanda aynı şekilde su baskını oldu. Zarar tespit çalışmalarımıza başladık. Gerekli tedbirleri de alıyoruz" ifadesini kullandı.
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
TÜRKİYE
Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
17:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала