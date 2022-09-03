https://sputniknews.com.tr/20220903/kastamonu-ve-bartinda-saganak-1060772538.html

Kastamonu ve Bartın'da sağanak

Kastamonu ve Bartın'da sağanak

Kastamonu ve Bartın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu Belediyesi, "Zaruri durum olmadıkça evlerden çıkmayın" uyarısında bulundu. AFAD... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T22:40+0300

2022-09-03T22:40+0300

2022-09-03T22:52+0300

türkiye

kastamonu

yağmur

bartın

sağanak

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Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanaktan kaçan birçok sürücü aracını çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara yol açtı.Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.Sunta Kavşağı'ndaki alt geçidin Kastamonu-Karabük yönü ile İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kuzeykent Kavşağı mevkisi su birikintisi nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı.Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere farklı yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.Belediye ve Karayolları ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı.Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.Alışveriş merkezinin tavanı çöktüSağanağın ardından kentteki birçok iş yerinde su baskını yaşandı.Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin tavanında çökme meydana geldi.Kastamonu-Sinop kara yolunda ise yola devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.Belediye uyardı: Evlerinizden çıkmayın Kastamonu Belediyesi, sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı. Mesajda, "İlimizde meydana gelen aşırı yağıştan dolayı zaruri durum olmadığı sürece evlerinizden çıkmamanızı ve zemin katlardan ayrılmanızı önemle rica ederiz. Ekiplerimiz yoğun yağış sonucu meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" sözlerine yer verildi. 'Arabam şu anda çalışmıyor'Vatandaşlardan Ali Zayıfoğlu AA muhabirine, alt geçitten geçerken aracının arızalandığını söyledi.Daha sonra çevredekilerin de yardımıyla aracını sudan çıkardıklarını ifade eden Zayıfoğlu, "Bartın'dan Kastamonu'ya kardeşimin yanına gelmiştim. Alt geçitten geçerken aracım stop etti. Suyun içinde kaldık. Arabam şu anda çalışmıyor" dedi.Sağanağın ardından kentteki bir çok iş yerinde su baskını yaşandı.Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin ise tavanında çökme meydana geldi. Tavanın çökmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Kastamonu-Sinop kara yolunda ise yola devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.Bartın'da metrekareye 118 kilogram yağış düştü Bartın'ının Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde de sağanak etkili oldu. İlçe ve belde merkezinde başlayan ve etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri, ilçe merkezinde ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.Trafik ekipleri, su birikintileri nedeniyle Abdipaşa-Ulus ve Abdipaşa-Karabük kara yollarını da bir süre ulaşıma kapattı.Ulus ve Abdipaşa belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı.Vali Arslan incelemede bulunduBartın Valisi Nurtaç Arslan, iş yerlerini su basan esnafı ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Arslan, kentte sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Abdipaşa-Ulus ve Abdipaşa-Karabük yollarının açıldığını söyledi.Meteoroloji verilerinin daha düşük olduğunu ancak metrekareye yaklaşık 118 kilogram yağış düştüğünü belirten Arslan, Abdipaşa'da 40 civarı depo, ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığını anlattı.Arslan, "Ulus merkezde de 20 ev ve dükkanda aynı şekilde su baskını oldu. Zarar tespit çalışmalarımıza başladık. Gerekli tedbirleri de alıyoruz" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220903/bati-karadeniz-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1060764701.html

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