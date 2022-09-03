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Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Batı Karadeniz kıyılarında devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
karadeniz
batı karadeniz
gök gürültülü sağanak
sağanak
düzce
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220903/dogu-karadenize-sel-uyarisi-1060760360.html
türkiye
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batı karadeniz
düzce
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karadeniz, batı karadeniz, gök gürültülü sağanak, sağanak, düzce, zonguldak, zonguldak valiliği
karadeniz, batı karadeniz, gök gürültülü sağanak, sağanak, düzce, zonguldak, zonguldak valiliği

Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

17:07 03.09.2022 (güncellendi: 17:09 03.09.2022)
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© İHA
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Batı Karadeniz kıyılarında devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son aylarda etkili yoğun kar yağışı sonrası, kar sularının ani ve hızlı erimesi, heyelanlara yol açıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
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