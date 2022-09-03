https://sputniknews.com.tr/20220903/bati-karadeniz-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1060764701.html
Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Batı Karadeniz kıyılarında devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T17:07+0300
2022-09-03T17:07+0300
2022-09-03T17:09+0300
türkiye
karadeniz
batı karadeniz
gök gürültülü sağanak
sağanak
düzce
zonguldak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220903/dogu-karadenize-sel-uyarisi-1060760360.html
türkiye
karadeniz
batı karadeniz
düzce
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karadeniz, batı karadeniz, gök gürültülü sağanak, sağanak, düzce, zonguldak, zonguldak valiliği
karadeniz, batı karadeniz, gök gürültülü sağanak, sağanak, düzce, zonguldak, zonguldak valiliği
Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
17:07 03.09.2022 (güncellendi: 17:09 03.09.2022) Abone ol
Batı Karadeniz kıyılarında devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.