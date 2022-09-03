Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220903/dogu-karadenize-sel-uyarisi-1060760360.html
Doğu Karadeniz'e sel uyarısı
Doğu Karadeniz'e sel uyarısı
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Doğu Karadeniz için sel uyarısı yaptı. Öztel, "Yarın Doğu Karadeniz için çok önemli, belki hayati önemde bir... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T13:24+0300
2022-09-03T13:24+0300
yaşam
doğu karadeniz
sel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055005388_0:1:750:423_1920x0_80_0_0_22ec213179a4e6d0ffd2a8a6a3ef695b.jpg
Öztel'in uyarıları şöyle:"Hopa, Ardeşen, Borkça, Çayeli, Rize merkez, Of ve Araklı ilçelerinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren yağışlar kuvvetli sağanak şeklinde başlayacak ve pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek görünüyor. Doğu Karadeniz’in Artvin, Rize ve Trabzon sınırlarındaki kıyı ilçelerde özellikle Hopa çevresinde büyük seller olabilir. Yağış miktarı metrekareye 100 mm ve üzerinde olarak tahmin ediliyor hatta lokal olarak 200 mm’yi geçebilir.Doğu Karadeniz’de pazar gün boyu sürecek bu tehlikeli yağışlara hazırlıklı olmakta yarar var.Deniz üzerinden beslemeli şekilde saatlerce sürecek yağmurlar daha önce de Doğu Karadeniz’de büyük seller yaratmıştı. Yağışlı sistemin bölgede çarşamba gününe kadar etkili olmasını bekliyoruz ama 4 Eylül Pazar, sel tehlikesinin yüksek olduğu bir 24 saat yaşayacağız. Bölgedeki yetkililerin duruma hazırlıklı olmasında yarar var."
doğu karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055005388_93:0:657:423_1920x0_80_0_0_cb1891fa12f2cb60c0445c320e1499ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğu karadeniz, sel
doğu karadeniz, sel

Doğu Karadeniz'e sel uyarısı

13:24 03.09.2022
© DHADoğu Karadeniz Bölgesi’nde son aylarda etkili yoğun kar yağışı sonrası, kar sularının ani ve hızlı erimesi, heyelanlara yol açıyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son aylarda etkili yoğun kar yağışı sonrası, kar sularının ani ve hızlı erimesi, heyelanlara yol açıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Doğu Karadeniz için sel uyarısı yaptı. Öztel, "Yarın Doğu Karadeniz için çok önemli, belki hayati önemde bir uyarı var" dedi
Öztel'in uyarıları şöyle:
"Hopa, Ardeşen, Borkça, Çayeli, Rize merkez, Of ve Araklı ilçelerinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren yağışlar kuvvetli sağanak şeklinde başlayacak ve pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek görünüyor. Doğu Karadeniz’in Artvin, Rize ve Trabzon sınırlarındaki kıyı ilçelerde özellikle Hopa çevresinde büyük seller olabilir. Yağış miktarı metrekareye 100 mm ve üzerinde olarak tahmin ediliyor hatta lokal olarak 200 mm’yi geçebilir.
Doğu Karadeniz’de pazar gün boyu sürecek bu tehlikeli yağışlara hazırlıklı olmakta yarar var.
Deniz üzerinden beslemeli şekilde saatlerce sürecek yağmurlar daha önce de Doğu Karadeniz’de büyük seller yaratmıştı. Yağışlı sistemin bölgede çarşamba gününe kadar etkili olmasını bekliyoruz ama 4 Eylül Pazar, sel tehlikesinin yüksek olduğu bir 24 saat yaşayacağız. Bölgedeki yetkililerin duruma hazırlıklı olmasında yarar var."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала