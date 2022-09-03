https://sputniknews.com.tr/20220903/dogu-karadenize-sel-uyarisi-1060760360.html
Doğu Karadeniz'e sel uyarısı
Doğu Karadeniz'e sel uyarısı
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Doğu Karadeniz için sel uyarısı yaptı. Öztel, "Yarın Doğu Karadeniz için çok önemli, belki hayati önemde bir... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T13:24+0300
2022-09-03T13:24+0300
2022-09-03T13:24+0300
yaşam
doğu karadeniz
sel
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Öztel'in uyarıları şöyle:"Hopa, Ardeşen, Borkça, Çayeli, Rize merkez, Of ve Araklı ilçelerinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren yağışlar kuvvetli sağanak şeklinde başlayacak ve pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek görünüyor. Doğu Karadeniz’in Artvin, Rize ve Trabzon sınırlarındaki kıyı ilçelerde özellikle Hopa çevresinde büyük seller olabilir. Yağış miktarı metrekareye 100 mm ve üzerinde olarak tahmin ediliyor hatta lokal olarak 200 mm’yi geçebilir.Doğu Karadeniz’de pazar gün boyu sürecek bu tehlikeli yağışlara hazırlıklı olmakta yarar var.Deniz üzerinden beslemeli şekilde saatlerce sürecek yağmurlar daha önce de Doğu Karadeniz’de büyük seller yaratmıştı. Yağışlı sistemin bölgede çarşamba gününe kadar etkili olmasını bekliyoruz ama 4 Eylül Pazar, sel tehlikesinin yüksek olduğu bir 24 saat yaşayacağız. Bölgedeki yetkililerin duruma hazırlıklı olmasında yarar var."
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doğu karadeniz, sel
Doğu Karadeniz'e sel uyarısı
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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Doğu Karadeniz için sel uyarısı yaptı. Öztel, "Yarın Doğu Karadeniz için çok önemli, belki hayati önemde bir uyarı var" dedi
Öztel'in uyarıları şöyle:
"Hopa, Ardeşen, Borkça, Çayeli, Rize merkez, Of ve Araklı ilçelerinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren yağışlar kuvvetli sağanak şeklinde başlayacak ve pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek görünüyor. Doğu Karadeniz’in Artvin, Rize ve Trabzon sınırlarındaki kıyı ilçelerde özellikle Hopa çevresinde büyük seller olabilir. Yağış miktarı metrekareye 100 mm ve üzerinde olarak tahmin ediliyor hatta lokal olarak 200 mm’yi geçebilir.
Doğu Karadeniz’de pazar gün boyu sürecek bu tehlikeli yağışlara hazırlıklı olmakta yarar var.
Deniz üzerinden beslemeli şekilde saatlerce sürecek yağmurlar daha önce de Doğu Karadeniz’de büyük seller yaratmıştı. Yağışlı sistemin bölgede çarşamba gününe kadar etkili olmasını bekliyoruz ama 4 Eylül Pazar, sel tehlikesinin yüksek olduğu bir 24 saat yaşayacağız. Bölgedeki yetkililerin duruma hazırlıklı olmasında yarar var."