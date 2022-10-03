https://sputniknews.com.tr/20221003/duma-donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanma-anlasmalarini-onayladi-1061899088.html
Duma, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı
Duma, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin yapılmış anlaşmaları... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T14:35+0300
2022-10-03T14:35+0300
2022-10-03T14:49+0300
ukrayna krizi
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Duma’da düzenlenen oturumda dört yeni bölgenin Rusya’nın parçası hâline gelmesine ilişkin anlaşmalar oybirliğiyle onaylandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta düzenlenen imza töreninin ardından anlaşmaları Duma’nın değerlendirmesine sunmuştu.Putin, söz konusu anlaşmaları Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) liderleri ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin idarecileriyle Kremlin Sarayı’nda cuma günü gerçekleştirilen törende imzalamıştı.Duma’da gerçekleştirilen oturumda kabul edilen anlaşmalarda LHC, DHC ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin ‘sınırlarının, söz konusu bölgelerin oluştuğu dönemdeki ve Rusya bünyesine kabul edildikleri günkü sınırları ile belirlenmiş olduğu’ ifadeleri yer aldı.Bununla beraber anlaşmalara göre söz konusu dört bölgenin ‘yabancı bir ülke olan sınırının bundan sonra Rusya Federasyonu’nun devlet sınırı olacak kabul edileceği’ kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221002/putin-yeni-bolgelerin-rusyaya-baglanmasina-iliskin-anlasmalari-dumanin-onayina-sundu-1061871506.html
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, herson, zaporojye
rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, herson, zaporojye
Duma, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı
14:35 03.10.2022 (güncellendi: 14:49 03.10.2022) Abone ol
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin yapılmış anlaşmaları oybirliğiyle onayladı.
Duma’da düzenlenen oturumda dört yeni bölgenin Rusya’nın parçası hâline gelmesine ilişkin anlaşmalar oybirliğiyle onaylandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta düzenlenen imza töreninin ardından anlaşmaları Duma’nın değerlendirmesine sunmuştu.
Putin, söz konusu anlaşmaları Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) liderleri ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin idarecileriyle Kremlin Sarayı’nda cuma günü gerçekleştirilen törende imzalamıştı.
Duma’da gerçekleştirilen oturumda kabul edilen anlaşmalarda LHC, DHC ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin ‘sınırlarının, söz konusu bölgelerin oluştuğu dönemdeki ve Rusya bünyesine kabul edildikleri günkü sınırları ile belirlenmiş olduğu’ ifadeleri yer aldı.
Bununla beraber anlaşmalara göre söz konusu dört bölgenin ‘yabancı bir ülke olan sınırının bundan sonra Rusya Federasyonu’nun devlet sınırı olacak kabul edileceği’ kaydedildi.