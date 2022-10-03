https://sputniknews.com.tr/20221003/duma-donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanma-anlasmalarini-onayladi-1061899088.html

Duma, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı

Duma, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin yapılmış anlaşmaları... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T14:35+0300

2022-10-03T14:35+0300

2022-10-03T14:49+0300

ukrayna krizi

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

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Duma’da düzenlenen oturumda dört yeni bölgenin Rusya’nın parçası hâline gelmesine ilişkin anlaşmalar oybirliğiyle onaylandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta düzenlenen imza töreninin ardından anlaşmaları Duma’nın değerlendirmesine sunmuştu.Putin, söz konusu anlaşmaları Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) liderleri ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin idarecileriyle Kremlin Sarayı’nda cuma günü gerçekleştirilen törende imzalamıştı.Duma’da gerçekleştirilen oturumda kabul edilen anlaşmalarda LHC, DHC ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin ‘sınırlarının, söz konusu bölgelerin oluştuğu dönemdeki ve Rusya bünyesine kabul edildikleri günkü sınırları ile belirlenmiş olduğu’ ifadeleri yer aldı.Bununla beraber anlaşmalara göre söz konusu dört bölgenin ‘yabancı bir ülke olan sınırının bundan sonra Rusya Federasyonu’nun devlet sınırı olacak kabul edileceği’ kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221002/putin-yeni-bolgelerin-rusyaya-baglanmasina-iliskin-anlasmalari-dumanin-onayina-sundu-1061871506.html

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rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, herson, zaporojye