https://sputniknews.com.tr/20221003/kremlin-herson-ile-zaporojyenin-sinirlarina-yerel-halklarla-istisare-sonucunda-karar-verilecek-1061894282.html
Kremlin: Herson ile Zaporojye’nin sınırlarına yerel halklarla istişare sonucunda karar verilecek
Kremlin: Herson ile Zaporojye’nin sınırlarına yerel halklarla istişare sonucunda karar verilecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin idari sınırları ile Rusya’nın parçaları hâline geldiklerini, Herson ve Zaporojye... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T13:02+0300
2022-10-03T13:02+0300
2022-10-03T13:02+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
zaporojye
dmitriy peskov
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlenen referadumların ardından cuma günü Kremlin’de imzalanan anlaşmalar ile Rusya’ya bağlanan dört yeni bölgenin hangi sınırları ile Rusya’nın parçaları hâline geldikleri sorusuna, “Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti, 2014 sınırları ile Rusya’nın parçaları hâline geldiler. Herson ve Zaporojye’nin sınırları konusundaysa söz konusu bölgelerin yerel halkları ile istişarelerimizi sürdüreceğiz” yanıtını verdi.Lugansk Halk Cumhuriyeti, 2014’teki sınırları ile şu anda tamamen Lugansk milis güçlerinin denetiminde bulunuyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin bazı yerleşim yerleri ise hâlâ Ukrayna ordusunun kontrolünde. Bununla beraber Herson bölgesi tamamen, Zaporojye bölgesiyse kısmen Rusya ordusunun denetiminde.
https://sputniknews.com.tr/20220930/donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanmasinin-ardindan-abdden-rusyaya-yeni-yaptirim-1061811343.html
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rusya, ukrayna, zaporojye, dmitriy peskov, kremlin
rusya, ukrayna, zaporojye, dmitriy peskov, kremlin
Kremlin: Herson ile Zaporojye’nin sınırlarına yerel halklarla istişare sonucunda karar verilecek
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin idari sınırları ile Rusya’nın parçaları hâline geldiklerini, Herson ve Zaporojye bölgelerinin hangi sınırları ile Rusya’nın parçaları hâline gelecekleri konusunu da söz konusu bölgelerin yerel halkları ile istişare edeceklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlenen referadumların ardından cuma günü Kremlin’de imzalanan anlaşmalar ile Rusya’ya bağlanan dört yeni bölgenin hangi sınırları ile Rusya’nın parçaları hâline geldikleri sorusuna, “Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti, 2014 sınırları ile Rusya’nın parçaları hâline geldiler. Herson ve Zaporojye’nin sınırları konusundaysa söz konusu bölgelerin yerel halkları ile istişarelerimizi sürdüreceğiz” yanıtını verdi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti, 2014’teki sınırları ile şu anda tamamen Lugansk milis güçlerinin denetiminde bulunuyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin bazı yerleşim yerleri ise hâlâ Ukrayna ordusunun kontrolünde. Bununla beraber Herson bölgesi tamamen, Zaporojye bölgesiyse kısmen Rusya ordusunun denetiminde.