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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221002/putin-yeni-bolgelerin-rusyaya-baglanmasina-iliskin-anlasmalari-dumanin-onayina-sundu-1061871506.html
Putin, yeni bölgelerin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları Duma’nın onayına sundu
Putin, yeni bölgelerin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları Duma’nın onayına sundu
Rusya Devlet Başkanı, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları imzalamasının... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T18:20+0300
2022-10-02T18:35+0300
ukrayna krizi
rusya
referandum
anlaşma
imza
onay
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
vladimir putin
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Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın onayına sunması sonrası, ilgili belgelere Duma’nın veri bankasından erişilebiliyor.Alt ve üst kanat oylayacakDaha önce Sputnik’e konuşan Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Mevzuat Komitesi üyesi Aleksandr Başkin, yeni bölgelerin Rusya’ya kabulünün, anayasaya uygunluğunun onaylanmasının ardından parlamentonun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından oylanarak onaylanması gerektiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221002/rusya-anayasa-mahkemesi-yeni-bolgelerin-ulkeye-baglanmasina-iliskin-anlasmalari-onayladi-1061863901.html
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rusya, referandum, anlaşma, imza, onay, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vladimir putin
rusya, referandum, anlaşma, imza, onay, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vladimir putin

Putin, yeni bölgelerin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları Duma’nın onayına sundu

18:20 02.10.2022 (güncellendi: 18:35 02.10.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinDuma
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Devlet Başkanı, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları imzalamasının ardından onay için Rusya parlamentosunun alt kanadına gönderdi.
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın onayına sunması sonrası, ilgili belgelere Duma’nın veri bankasından erişilebiliyor.
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
Ukrayna krizi
Rusya Anayasa Mahkemesi yeni bölgelerin ülkeye bağlanmasına ilişkin anlaşmaları onayladı
14:08

Alt ve üst kanat oylayacak

Daha önce Sputnik’e konuşan Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Mevzuat Komitesi üyesi Aleksandr Başkin, yeni bölgelerin Rusya’ya kabulünün, anayasaya uygunluğunun onaylanmasının ardından parlamentonun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından oylanarak onaylanması gerektiğini belirtmişti.
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