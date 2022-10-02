https://sputniknews.com.tr/20221002/putin-yeni-bolgelerin-rusyaya-baglanmasina-iliskin-anlasmalari-dumanin-onayina-sundu-1061871506.html

Putin, yeni bölgelerin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları Duma’nın onayına sundu

Putin, yeni bölgelerin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları Duma’nın onayına sundu

Rusya Devlet Başkanı, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları imzalamasının... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T18:20+0300

2022-10-02T18:20+0300

2022-10-02T18:35+0300

ukrayna krizi

rusya

referandum

anlaşma

imza

onay

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

vladimir putin

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Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın onayına sunması sonrası, ilgili belgelere Duma’nın veri bankasından erişilebiliyor.Alt ve üst kanat oylayacakDaha önce Sputnik’e konuşan Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Mevzuat Komitesi üyesi Aleksandr Başkin, yeni bölgelerin Rusya’ya kabulünün, anayasaya uygunluğunun onaylanmasının ardından parlamentonun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından oylanarak onaylanması gerektiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221002/rusya-anayasa-mahkemesi-yeni-bolgelerin-ulkeye-baglanmasina-iliskin-anlasmalari-onayladi-1061863901.html

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rusya, referandum, anlaşma, imza, onay, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vladimir putin