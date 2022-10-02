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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221002/rusya-anayasa-mahkemesi-yeni-bolgelerin-ulkeye-baglanmasina-iliskin-anlasmalari-onayladi-1061863901.html
Rusya Anayasa Mahkemesi yeni bölgelerin ülkeye bağlanmasına ilişkin anlaşmaları onayladı
Rusya Anayasa Mahkemesi yeni bölgelerin ülkeye bağlanmasına ilişkin anlaşmaları onayladı
Rusya Anayasa Mahkemesi, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların Rusya... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T14:08+0300
2022-10-02T14:08+0300
ukrayna krizi
anayasa mahkemesi
rusya
donetsk
lugansk
herson
zaporojye
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Anayasa Mahkemesi’nin sitesinde yayınlanan kararnamelerde yeni bölgelerin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların Rusya Anayasası’na uygun olduğu belirtildi. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Rusya’ya bağlanmasını ilişkin kararname metninde, “Rusya Federasyonu ile Donetsk Halk Cumhuriyeti arasında yürürlüğe girmemiş, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'na kabulü ve Rusya Federasyonu içinde yeni bir bölgenin oluşumu ile ilgili uluslararası anlaşmanın Rusya Federasyonu Anayasası’na uygun olduğunun kabul edilmesi” ifadeleri yer aldı. Anayasa Mahkemesi’nin sitesinde Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), ayrıca Zaporojye ve Herson bölgeleri ile ilgili de benzer kararnameler yayınlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni bölgelerin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların Anayasa’ya uygunluğunun gözden geçirilmesi konusundaki başvuruları, cuma günü Kremlin’de gerçekleşen imza töreninin ardından Anayasa Mahkemesi’ne ulaşmıştı. Bir sonraki aşamada belgelerin Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın, ardından üst kanadı Federasyon Konseyi’nin onayına sunulması bekleniyor.
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anayasa mahkemesi, rusya, donetsk, lugansk, herson, zaporojye
anayasa mahkemesi, rusya, donetsk, lugansk, herson, zaporojye

Rusya Anayasa Mahkemesi yeni bölgelerin ülkeye bağlanmasına ilişkin anlaşmaları onayladı

14:08 02.10.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinDonbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Anayasa Mahkemesi, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların Rusya Anayasası’na uygun olduklarına hükmetti.
Anayasa Mahkemesi’nin sitesinde yayınlanan kararnamelerde yeni bölgelerin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların Rusya Anayasası’na uygun olduğu belirtildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Rusya’ya bağlanmasını ilişkin kararname metninde, “Rusya Federasyonu ile Donetsk Halk Cumhuriyeti arasında yürürlüğe girmemiş, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'na kabulü ve Rusya Federasyonu içinde yeni bir bölgenin oluşumu ile ilgili uluslararası anlaşmanın Rusya Federasyonu Anayasası’na uygun olduğunun kabul edilmesi” ifadeleri yer aldı.
Anayasa Mahkemesi’nin sitesinde Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), ayrıca Zaporojye ve Herson bölgeleri ile ilgili de benzer kararnameler yayınlandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni bölgelerin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların Anayasa’ya uygunluğunun gözden geçirilmesi konusundaki başvuruları, cuma günü Kremlin’de gerçekleşen imza töreninin ardından Anayasa Mahkemesi’ne ulaşmıştı. Bir sonraki aşamada belgelerin Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın, ardından üst kanadı Federasyon Konseyi’nin onayına sunulması bekleniyor.
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