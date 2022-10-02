https://sputniknews.com.tr/20221002/moldovada-yonetimin-istifasi-icin-protestolar-suruyor-kisinevde-ek-protesto-kampi-kuruluyor-1061872203.html

Moldova’da yönetimin istifası için protestolar sürüyor: Kişinev’de ek protesto kampı kuruluyor

Moldova’da yönetimin istifası için protestolar sürüyor: Kişinev’de ek protesto kampı kuruluyor

18 Eylül’den bu yana gösterilere ara vermeyen Moldovalı protestocular, bugün de yönetimin istifasını ve erken parlamento seçimlerinin yapılmasını talep etmeyi... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T19:11+0300

2022-10-02T19:11+0300

2022-10-02T19:51+0300

dünya

moldova

kişinev

protesto

çadır

çadır kent

kamp

şor partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061873032_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce4b5d6633015852c9bea316254d659e.jpg

Moldova’da muhalefet tarafında yer alan Şor Partisi’nden on binlerce kişi, başkent Kişinev’in merkezinde toplanarak ülke yönetimini protesto etti. 18 Eylül’den bu yana gösterilere ara vermeyen protestocular, yönetimin istifasını ve erken parlamento seçimlerinin yapılmasını talep etmeyi sürdürdü.Sputnik’e konuşan protesto hareketinin liderlerinden Dinu Tsurkanu, gösteriye yaklaşık 40 bin kişinin katıldığını söyledi. 'Kişinev'in tamamına yayılacak'Şor Partisi lideri Ilan Şor, göstericilerin daha önce kurulan çadır kampa yenisini ekleyeceklerini açıkladı. Şor, “Başkanlık binasının yakınında ek çadır kampı kuruyoruz, böylece her sabah ona taleplerimizi hatırlatıyor olacağız. Maia Sandu aşağı” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Maia Sandu’yu 'ülkeyi yönetemediğini kabul etmeye ve gönüllü olarak istifa etmeye' çağıran Şor, “Çadır kent genişliyor, yakında Kişinev'in tamamına yayılacak” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220918/moldovanin-baskentinde-muhalefet-yanlilari-protesto-icin-sokaga-dokuldu-1061347211.html

https://sputniknews.com.tr/20221001/gazprom-moldova-tedarik-edilen-gaz-sozlesmesi-kapsamindaki-odeme-surelerini-ihlal-ediyor-1061846533.html

moldova

kişinev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, kişinev, protesto, çadır, çadır kent, kamp, şor partisi