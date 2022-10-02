https://sputniknews.com.tr/20221002/moldovada-yonetimin-istifasi-icin-protestolar-suruyor-kisinevde-ek-protesto-kampi-kuruluyor-1061872203.html
Moldova’da yönetimin istifası için protestolar sürüyor: Kişinev’de ek protesto kampı kuruluyor
Moldova’da yönetimin istifası için protestolar sürüyor: Kişinev’de ek protesto kampı kuruluyor
18 Eylül’den bu yana gösterilere ara vermeyen Moldovalı protestocular, bugün de yönetimin istifasını ve erken parlamento seçimlerinin yapılmasını talep etmeyi... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T19:11+0300
2022-10-02T19:11+0300
2022-10-02T19:51+0300
dünya
moldova
kişinev
protesto
çadır
çadır kent
kamp
şor partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061873032_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce4b5d6633015852c9bea316254d659e.jpg
Moldova’da muhalefet tarafında yer alan Şor Partisi’nden on binlerce kişi, başkent Kişinev’in merkezinde toplanarak ülke yönetimini protesto etti. 18 Eylül’den bu yana gösterilere ara vermeyen protestocular, yönetimin istifasını ve erken parlamento seçimlerinin yapılmasını talep etmeyi sürdürdü.Sputnik’e konuşan protesto hareketinin liderlerinden Dinu Tsurkanu, gösteriye yaklaşık 40 bin kişinin katıldığını söyledi. 'Kişinev'in tamamına yayılacak'Şor Partisi lideri Ilan Şor, göstericilerin daha önce kurulan çadır kampa yenisini ekleyeceklerini açıkladı. Şor, “Başkanlık binasının yakınında ek çadır kampı kuruyoruz, böylece her sabah ona taleplerimizi hatırlatıyor olacağız. Maia Sandu aşağı” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Maia Sandu’yu 'ülkeyi yönetemediğini kabul etmeye ve gönüllü olarak istifa etmeye' çağıran Şor, “Çadır kent genişliyor, yakında Kişinev'in tamamına yayılacak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220918/moldovanin-baskentinde-muhalefet-yanlilari-protesto-icin-sokaga-dokuldu-1061347211.html
https://sputniknews.com.tr/20221001/gazprom-moldova-tedarik-edilen-gaz-sozlesmesi-kapsamindaki-odeme-surelerini-ihlal-ediyor-1061846533.html
moldova
kişinev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061873032_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4c7da980bba924aa26d87b4a816b9429.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
moldova, kişinev, protesto, çadır, çadır kent, kamp, şor partisi
moldova, kişinev, protesto, çadır, çadır kent, kamp, şor partisi
Moldova’da yönetimin istifası için protestolar sürüyor: Kişinev’de ek protesto kampı kuruluyor
19:11 02.10.2022 (güncellendi: 19:51 02.10.2022) Abone ol
18 Eylül’den bu yana gösterilere ara vermeyen Moldovalı protestocular, bugün de yönetimin istifasını ve erken parlamento seçimlerinin yapılmasını talep etmeyi sürdürdü. Protestoların başını çeken Şor Partisi lideri, göstericilerin daha önce kurulan çadır kampa yenisini ekleyeceklerini açıkladı.
Moldova’da muhalefet tarafında yer alan Şor Partisi’nden on binlerce kişi, başkent Kişinev’in merkezinde toplanarak ülke yönetimini protesto etti.
18 Eylül’den bu yana gösterilere ara vermeyen protestocular, yönetimin istifasını ve erken parlamento seçimlerinin yapılmasını talep etmeyi sürdürdü.
Sputnik’e konuşan protesto hareketinin liderlerinden Dinu Tsurkanu, gösteriye yaklaşık 40 bin kişinin katıldığını söyledi.
'Kişinev'in tamamına yayılacak'
Şor Partisi lideri Ilan Şor, göstericilerin daha önce kurulan çadır kampa yenisini ekleyeceklerini açıkladı.
Şor, “Başkanlık binasının yakınında ek çadır kampı kuruyoruz, böylece her sabah ona taleplerimizi hatırlatıyor olacağız. Maia Sandu aşağı” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Maia Sandu’yu 'ülkeyi yönetemediğini kabul etmeye ve gönüllü olarak istifa etmeye' çağıran Şor, “Çadır kent genişliyor, yakında Kişinev'in tamamına yayılacak” dedi.