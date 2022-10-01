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https://sputniknews.com.tr/20221001/gazprom-moldova-tedarik-edilen-gaz-sozlesmesi-kapsamindaki-odeme-surelerini-ihlal-ediyor-1061846533.html
Gazprom: Moldova, tedarik edilen gaz sözleşmesi kapsamındaki ödeme sürelerini ihlal ediyor
Gazprom: Moldova, tedarik edilen gaz sözleşmesi kapsamındaki ödeme sürelerini ihlal ediyor
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Moldova'nın tedarik edilen Rus gazı ile ilgili ödeme sürelerini düzenli olarak ihlal ettiğini, ülkenin tutumu nedeniyle şu... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T23:41+0300
2022-10-01T23:42+0300
gazprom
dünya
moldova
doğalgaz
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Gazprom, Moldova'nın, tedarik edilen gaz sözleşmesi kapsamındaki ödeme sürelerini ihlal ettiğini açıkladı.Gazprom’un Telegram kanalından yapılan açıklamada ekim ayında Moldova’ya günlük 5.7 milyon metreküp hacminde gazın tedariki teyit edildi. Şirket aynı zamanda ‘Moldova tarafının sözleşmenin tedarik edilen gaz karşılığındaki ödeme süreleri ile ilgili kısmını düzenli olarak ihlal ettiğine’ dikkat çekti.Açıklamada, “Aynı zamanda Moldova tarafının hatası nedeniyle önceki yıllarda tedarik edilen gazın tarihsel borcunun ödenmesine ilişkin anlaşma henüz akdedilmedi. Bu nedenle Gazprom, mevcut sözleşmeyi her an feshetme hakkına sahiptir” ifadelerine yer verildi.
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gazprom, moldova, doğalgaz
gazprom, moldova, doğalgaz

Gazprom: Moldova, tedarik edilen gaz sözleşmesi kapsamındaki ödeme sürelerini ihlal ediyor

23:41 01.10.2022 (güncellendi: 23:42 01.10.2022)
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Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
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Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Moldova'nın tedarik edilen Rus gazı ile ilgili ödeme sürelerini düzenli olarak ihlal ettiğini, ülkenin tutumu nedeniyle şu ana kadar tarihsel borç sorununun çözülmediğini ve bunun sözleşmeyi her an feshetme riskini beraberinde getirdiğini bildirdi.
Gazprom, Moldova'nın, tedarik edilen gaz sözleşmesi kapsamındaki ödeme sürelerini ihlal ettiğini açıkladı.
Gazprom’un Telegram kanalından yapılan açıklamada ekim ayında Moldova’ya günlük 5.7 milyon metreküp hacminde gazın tedariki teyit edildi. Şirket aynı zamanda ‘Moldova tarafının sözleşmenin tedarik edilen gaz karşılığındaki ödeme süreleri ile ilgili kısmını düzenli olarak ihlal ettiğine’ dikkat çekti.
Açıklamada, “Aynı zamanda Moldova tarafının hatası nedeniyle önceki yıllarda tedarik edilen gazın tarihsel borcunun ödenmesine ilişkin anlaşma henüz akdedilmedi. Bu nedenle Gazprom, mevcut sözleşmeyi her an feshetme hakkına sahiptir” ifadelerine yer verildi.
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