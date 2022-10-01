https://sputniknews.com.tr/20221001/gazprom-moldova-tedarik-edilen-gaz-sozlesmesi-kapsamindaki-odeme-surelerini-ihlal-ediyor-1061846533.html

Gazprom: Moldova, tedarik edilen gaz sözleşmesi kapsamındaki ödeme sürelerini ihlal ediyor

Gazprom: Moldova, tedarik edilen gaz sözleşmesi kapsamındaki ödeme sürelerini ihlal ediyor

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Moldova'nın tedarik edilen Rus gazı ile ilgili ödeme sürelerini düzenli olarak ihlal ettiğini, ülkenin tutumu nedeniyle şu... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T23:41+0300

2022-10-01T23:41+0300

2022-10-01T23:42+0300

gazprom

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moldova

doğalgaz

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Gazprom, Moldova'nın, tedarik edilen gaz sözleşmesi kapsamındaki ödeme sürelerini ihlal ettiğini açıkladı.Gazprom’un Telegram kanalından yapılan açıklamada ekim ayında Moldova’ya günlük 5.7 milyon metreküp hacminde gazın tedariki teyit edildi. Şirket aynı zamanda ‘Moldova tarafının sözleşmenin tedarik edilen gaz karşılığındaki ödeme süreleri ile ilgili kısmını düzenli olarak ihlal ettiğine’ dikkat çekti.Açıklamada, “Aynı zamanda Moldova tarafının hatası nedeniyle önceki yıllarda tedarik edilen gazın tarihsel borcunun ödenmesine ilişkin anlaşma henüz akdedilmedi. Bu nedenle Gazprom, mevcut sözleşmeyi her an feshetme hakkına sahiptir” ifadelerine yer verildi.

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gazprom, moldova, doğalgaz