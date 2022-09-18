https://sputniknews.com.tr/20220918/moldovanin-baskentinde-muhalefet-yanlilari-protesto-icin-sokaga-dokuldu-1061347211.html
Moldova’da enerji krizinin sokağa döktüğü muhalefet yanlıları, cumhurbaşkanının istifasını istedi
Moldova’da enerji krizinin sokağa döktüğü muhalefet yanlıları, cumhurbaşkanının istifasını istedi
Batı'nın Rusya yaptırımları nedeniyle tüm dünyayı vuran hayat pahalılığı krizi, Moldova'da da muhalefet yanlılarının yine başkent Kişinev’de cumhurbaşkanlığı... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T17:47+0300
2022-09-18T17:47+0300
2022-09-18T18:18+0300
avrupa'da enerji krizi
moldova
kişinev
protesto
hayat pahalılığı
enflasyon
enerji
maia sandu
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Sputnik muhabirinin Moldova’nın başkenti Kişinev’den protestocuların yönetimin istifasını ve yeni parlamento seçimlerinin yapılmasını talep ettiğini aktardı. Moldova'da muhalefet tarafında yer alan Şor Partisi ve Komünist Partisi'nin (PCRM) binlerce kişinin katılacağını duyurduğu protestolarda özellikle gıda fiyatlarındaki artış ve yüksek enerji faturalarından memnuniyetsizlik dile getirildi. Muhaliflere yönelik baskıya da protestoGöstericiler, Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun gayri resmi lideri olduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) siyasi muhaliflere yönelik zulmünü de protesto etti.Parlamento ve cumhurbaşkanlığı binalarının bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı. Polisin protestoculara müdahale etmeden düzeni sağladığı gözlendi.'Ülkeyi yok etmeyin'Göstericiler, ‘Erken seçim’, ‘İktidar aşağı’, ‘İstifa’, ‘Maia Sandu aşağı’, ‘Sandu'yu, yakacak odunla takas ediyoruz’, ‘Muhalefete yapılan siyasi zulme hayır’, ‘Yaşamak istiyoruz’, ‘Ülkeyi yok etmeyin’ gibi sloganlar attı.
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moldova, kişinev, protesto, hayat pahalılığı, enflasyon, enerji, maia sandu
moldova, kişinev, protesto, hayat pahalılığı, enflasyon, enerji, maia sandu
Moldova’da enerji krizinin sokağa döktüğü muhalefet yanlıları, cumhurbaşkanının istifasını istedi
17:47 18.09.2022 (güncellendi: 18:18 18.09.2022) Abone ol
Batı'nın Rusya yaptırımları nedeniyle tüm dünyayı vuran hayat pahalılığı krizi, Moldova'da da muhalefet yanlılarının yine başkent Kişinev’de cumhurbaşkanlığı binasının önünde kitlesel protesto gösterisi düzenlemesine yol açtı.
Sputnik muhabirinin Moldova’nın başkenti Kişinev’den protestocuların yönetimin istifasını ve yeni parlamento seçimlerinin yapılmasını talep ettiğini aktardı.
Moldova'da muhalefet tarafında yer alan Şor Partisi ve Komünist Partisi'nin (PCRM) binlerce kişinin katılacağını duyurduğu protestolarda özellikle gıda fiyatlarındaki artış ve yüksek enerji faturalarından memnuniyetsizlik dile getirildi.
Muhaliflere yönelik baskıya da protesto
Göstericiler, Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun gayri resmi lideri olduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) siyasi muhaliflere yönelik zulmünü de protesto etti.
Parlamento ve cumhurbaşkanlığı binalarının bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı. Polisin protestoculara müdahale etmeden düzeni sağladığı gözlendi.
'Ülkeyi yok etmeyin'
Göstericiler, ‘Erken seçim’, ‘İktidar aşağı’, ‘İstifa’, ‘Maia Sandu aşağı’, ‘Sandu'yu, yakacak odunla takas ediyoruz’, ‘Muhalefete yapılan siyasi zulme hayır’, ‘Yaşamak istiyoruz’, ‘Ülkeyi yok etmeyin’ gibi sloganlar attı.