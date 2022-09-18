https://sputniknews.com.tr/20220918/moldovanin-baskentinde-muhalefet-yanlilari-protesto-icin-sokaga-dokuldu-1061347211.html

Moldova’da enerji krizinin sokağa döktüğü muhalefet yanlıları, cumhurbaşkanının istifasını istedi

Moldova’da enerji krizinin sokağa döktüğü muhalefet yanlıları, cumhurbaşkanının istifasını istedi

Batı'nın Rusya yaptırımları nedeniyle tüm dünyayı vuran hayat pahalılığı krizi, Moldova'da da muhalefet yanlılarının yine başkent Kişinev’de cumhurbaşkanlığı... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T17:47+0300

2022-09-18T17:47+0300

2022-09-18T18:18+0300

avrupa'da enerji krizi

moldova

kişinev

protesto

hayat pahalılığı

enflasyon

enerji

maia sandu

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Sputnik muhabirinin Moldova’nın başkenti Kişinev’den protestocuların yönetimin istifasını ve yeni parlamento seçimlerinin yapılmasını talep ettiğini aktardı. Moldova'da muhalefet tarafında yer alan Şor Partisi ve Komünist Partisi'nin (PCRM) binlerce kişinin katılacağını duyurduğu protestolarda özellikle gıda fiyatlarındaki artış ve yüksek enerji faturalarından memnuniyetsizlik dile getirildi. Muhaliflere yönelik baskıya da protestoGöstericiler, Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun gayri resmi lideri olduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) siyasi muhaliflere yönelik zulmünü de protesto etti.Parlamento ve cumhurbaşkanlığı binalarının bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı. Polisin protestoculara müdahale etmeden düzeni sağladığı gözlendi.'Ülkeyi yok etmeyin'Göstericiler, ‘Erken seçim’, ‘İktidar aşağı’, ‘İstifa’, ‘Maia Sandu aşağı’, ‘Sandu'yu, yakacak odunla takas ediyoruz’, ‘Muhalefete yapılan siyasi zulme hayır’, ‘Yaşamak istiyoruz’, ‘Ülkeyi yok etmeyin’ gibi sloganlar attı.

moldova

kişinev

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moldova, kişinev, protesto, hayat pahalılığı, enflasyon, enerji, maia sandu