https://sputniknews.com.tr/20221001/newsweek-zelenskiyin-kievi-natoya-kabul-etme-basvurusu-tarihin-en-kotu-fikri-1061846840.html
Newsweek: Zelenskiy’in Kiev’i NATO’ya kabul etme başvurusu tarihin en kötü fikri
Newsweek: Zelenskiy’in Kiev’i NATO’ya kabul etme başvurusu tarihin en kötü fikri
Newsweek dergisinde yayınlanan bir yazıda Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün hızlandırılması talebi ‘tarihin en kötü fikri’ olarak... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T23:57+0300
2022-10-01T23:57+0300
2022-10-01T23:57+0300
politika
abd
nato
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
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Newsweek köşe yazıları editör yardımcısı Jason Fields, kaleme aldığı köşe yazısında Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün hızlandırılması talebini ‘tarihin en kötü fikri’ olarak tanımladı.Fields, “Sayın Zelenskiy, Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmek tarihin en kötü fikri” ifadelerini kullandı.Yazar, Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün ABD ve NATO müttefiklerini Rusya ile savaşa sürükleyebileceğini, bunun da nükleer savaşa yol açabileceğini ve insanlığın varlığını tehdit edebileceğini kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce Kiev’in, Rusya’nın Donbass, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yanıt olarak NATO’ya hızlandırılmış prosedür üzerinden girme başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Zelenskiy’in açıklamasına ilişkin yorumunda ittifaktaki her ülkenin kendi yolunu belirleme hakkı ve ‘açık kapı’ politikası konusunda tavrının değişmediğini kabul etmiş, ancak NATO'nun çabalarını Kiev'in öz savunmasına yardımcı olmaya yoğunlaştıracağını vurgulamıştı.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise şu anda Ukrayna'nın NATO'ya kabul prosedürünün zamanı olmadığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220930/sullivan-ukraynanin-natoya-katilma-basvurusu-farkli-bir-zamanda-ele-alinmali-1061818538.html
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abd, nato, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
Newsweek: Zelenskiy’in Kiev’i NATO’ya kabul etme başvurusu tarihin en kötü fikri
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Newsweek dergisinde yayınlanan bir yazıda Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün hızlandırılması talebi ‘tarihin en kötü fikri’ olarak nitelendirildi.
Newsweek köşe yazıları editör yardımcısı Jason Fields, kaleme aldığı köşe yazısında Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün hızlandırılması talebini ‘tarihin en kötü fikri’ olarak tanımladı.
Fields, “Sayın Zelenskiy, Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmek tarihin en kötü fikri” ifadelerini kullandı.
Yazar, Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün
ABD ve NATO müttefiklerini Rusya ile savaşa sürükleyebileceğini, bunun da nükleer savaşa yol açabileceğini ve insanlığın varlığını tehdit edebileceğini kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce Kiev’in, Rusya’nın Donbass, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yanıt olarak NATO’ya hızlandırılmış prosedür üzerinden girme başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Zelenskiy’in açıklamasına ilişkin yorumunda ittifaktaki her ülkenin kendi yolunu belirleme hakkı ve ‘açık kapı’ politikası konusunda tavrının değişmediğini kabul etmiş, ancak NATO'nun çabalarını Kiev'in öz savunmasına yardımcı olmaya yoğunlaştıracağını vurgulamıştı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise şu anda Ukrayna'nın NATO'ya kabul prosedürünün zamanı olmadığını belirtmişti.