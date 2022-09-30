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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/sullivan-ukraynanin-natoya-katilma-basvurusu-farkli-bir-zamanda-ele-alinmali-1061818538.html
Beyaz Saray: Ukrayna’nın NATO üyeliğini müzakere etmenin zamanı değil
Beyaz Saray: Ukrayna’nın NATO üyeliğini müzakere etmenin zamanı değil
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’nın NATO’ya kabul prosedürünü uygulamanın şimdi zamanı olmadığını belirtti. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T22:42+0300
2022-09-30T22:49+0300
ukrayna krizi
jake sullivan
abd
nato
ukrayna
ukrayna krizi
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’nın NATO’ya kabul prosedürünü uygulamanın şimdi zamanı olmadığını belirtti.Sullivan, bugünkü basın toplantısında, “Bizce şimdi Ukrayna’yı desteklemenin en iyi yolu “yerde” pratik destek. Brüksel’deki prosedür ise başka zamanda uygulanmalı” ifadesini kullandı.ABD’nin NATO’ya “açık kapı” politikasına desteğinden vazgeçmediğinin altını çizen Sullivan, “Üyelikle ilgili tüm kararlar, 30 üye ülke ile aday ülke arasında hallolmalı” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy NATO'ya hızlandırılmış süreçle üyelik başvurusu yapmakta olduklarını duyurmuştu.
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jake sullivan, abd, nato, ukrayna, ukrayna krizi
jake sullivan, abd, nato, ukrayna, ukrayna krizi

Beyaz Saray: Ukrayna’nın NATO üyeliğini müzakere etmenin zamanı değil

22:42 30.09.2022 (güncellendi: 22:49 30.09.2022)
© REUTERS / Leah MillisJake Sullivan
Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© REUTERS / Leah Millis
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’nın NATO’ya kabul prosedürünü uygulamanın şimdi zamanı olmadığını belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’nın NATO’ya kabul prosedürünü uygulamanın şimdi zamanı olmadığını belirtti.
Sullivan, bugünkü basın toplantısında, “Bizce şimdi Ukrayna’yı desteklemenin en iyi yolu “yerde” pratik destek. Brüksel’deki prosedür ise başka zamanda uygulanmalı” ifadesini kullandı.
ABD’nin NATO’ya “açık kapı” politikasına desteğinden vazgeçmediğinin altını çizen Sullivan, “Üyelikle ilgili tüm kararlar, 30 üye ülke ile aday ülke arasında hallolmalı” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy NATO'ya hızlandırılmış süreçle üyelik başvurusu yapmakta olduklarını duyurmuştu.
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