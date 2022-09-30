https://sputniknews.com.tr/20220930/sullivan-ukraynanin-natoya-katilma-basvurusu-farkli-bir-zamanda-ele-alinmali-1061818538.html
Beyaz Saray: Ukrayna’nın NATO üyeliğini müzakere etmenin zamanı değil
Beyaz Saray: Ukrayna’nın NATO üyeliğini müzakere etmenin zamanı değil
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’nın NATO’ya kabul prosedürünü uygulamanın şimdi zamanı olmadığını belirtti. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T22:42+0300
2022-09-30T22:42+0300
2022-09-30T22:49+0300
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’nın NATO’ya kabul prosedürünü uygulamanın şimdi zamanı olmadığını belirtti.Sullivan, bugünkü basın toplantısında, “Bizce şimdi Ukrayna’yı desteklemenin en iyi yolu “yerde” pratik destek. Brüksel’deki prosedür ise başka zamanda uygulanmalı” ifadesini kullandı.ABD’nin NATO’ya “açık kapı” politikasına desteğinden vazgeçmediğinin altını çizen Sullivan, “Üyelikle ilgili tüm kararlar, 30 üye ülke ile aday ülke arasında hallolmalı” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy NATO'ya hızlandırılmış süreçle üyelik başvurusu yapmakta olduklarını duyurmuştu.
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jake sullivan, abd, nato, ukrayna, ukrayna krizi
jake sullivan, abd, nato, ukrayna, ukrayna krizi
Beyaz Saray: Ukrayna’nın NATO üyeliğini müzakere etmenin zamanı değil
22:42 30.09.2022 (güncellendi: 22:49 30.09.2022) Abone ol
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’nın NATO’ya kabul prosedürünü uygulamanın şimdi zamanı olmadığını belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’nın NATO’ya kabul prosedürünü uygulamanın şimdi zamanı olmadığını belirtti.
Sullivan, bugünkü basın toplantısında, “Bizce şimdi Ukrayna’yı desteklemenin en iyi yolu “yerde” pratik destek. Brüksel’deki prosedür ise başka zamanda uygulanmalı” ifadesini kullandı.
ABD’nin NATO’ya “açık kapı” politikasına desteğinden vazgeçmediğinin altını çizen Sullivan, “Üyelikle ilgili tüm kararlar, 30 üye ülke ile aday ülke arasında hallolmalı” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy NATO'ya hızlandırılmış süreçle üyelik başvurusu yapmakta olduklarını duyurmuştu.