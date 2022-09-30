https://sputniknews.com.tr/20220930/zelenskiy-ukrayna-hizlandirilmis-prosedurle-nato-uyeligi-icin-basvuruyor-1061809168.html
Zelenskiy: Ukrayna hızlandırılmış süreçle NATO üyeliği için başvuruyor
Zelenskiy: Ukrayna hızlandırılmış süreçle NATO üyeliği için başvuruyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, Ukrayna Devlet... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T17:07+0300
2022-09-30T17:07+0300
2022-09-30T17:28+0300
ukrayna krizi
nato
vladimir zelenskiy
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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoyla NATO'ya hızlandırılmış süreçle üyelik başvurusu yapmakta olduklarını duyurdu:* Bugün Ukrayna, yasal olarak bağlayıcı hale getirmek için başvuruyor.* Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalayarak kararlı bir adım atıyoruz.* Ukrayna, NATO'nun filli parçasıdır. * Putin devlet başkanı olduğu müddetçe, Rusya ile müzakere yapmayacağız.
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MIA „Rosiya Segodnya“
nato, vladimir zelenskiy
Zelenskiy: Ukrayna hızlandırılmış süreçle NATO üyeliği için başvuruyor
17:07 30.09.2022 (güncellendi: 17:28 30.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce ret yanıtı aldığı NATO üyeliği kartını gösterdi.
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoyla NATO'ya hızlandırılmış süreçle üyelik başvurusu yapmakta olduklarını duyurdu:
* Bugün Ukrayna, yasal olarak bağlayıcı hale getirmek için başvuruyor.
* Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalayarak kararlı bir adım atıyoruz.
* Ukrayna, NATO'nun filli parçasıdır.
* Putin devlet başkanı olduğu müddetçe, Rusya ile müzakere yapmayacağız.