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SON DAKİKA | Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasının ardından, ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/zelenskiy-ukrayna-hizlandirilmis-prosedurle-nato-uyeligi-icin-basvuruyor-1061809168.html
Zelenskiy: Ukrayna hızlandırılmış süreçle NATO üyeliği için başvuruyor
Zelenskiy: Ukrayna hızlandırılmış süreçle NATO üyeliği için başvuruyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, Ukrayna Devlet... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T17:07+0300
2022-09-30T17:28+0300
ukrayna krizi
nato
vladimir zelenskiy
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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoyla NATO'ya hızlandırılmış süreçle üyelik başvurusu yapmakta olduklarını duyurdu:* Bugün Ukrayna, yasal olarak bağlayıcı hale getirmek için başvuruyor.* Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalayarak kararlı bir adım atıyoruz.* Ukrayna, NATO'nun filli parçasıdır. * Putin devlet başkanı olduğu müddetçe, Rusya ile müzakere yapmayacağız.
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nato, vladimir zelenskiy
nato, vladimir zelenskiy

Zelenskiy: Ukrayna hızlandırılmış süreçle NATO üyeliği için başvuruyor

17:07 30.09.2022 (güncellendi: 17:28 30.09.2022)
© AP Photo Vladimir Zelenskiy
 Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© AP Photo
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce ret yanıtı aldığı NATO üyeliği kartını gösterdi.
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoyla NATO'ya hızlandırılmış süreçle üyelik başvurusu yapmakta olduklarını duyurdu:
* Bugün Ukrayna, yasal olarak bağlayıcı hale getirmek için başvuruyor.
* Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalayarak kararlı bir adım atıyoruz.
* Ukrayna, NATO'nun filli parçasıdır.
* Putin devlet başkanı olduğu müddetçe, Rusya ile müzakere yapmayacağız.
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