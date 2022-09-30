https://sputniknews.com.tr/20220930/zelenskiy-ukrayna-hizlandirilmis-prosedurle-nato-uyeligi-icin-basvuruyor-1061809168.html

Zelenskiy: Ukrayna hızlandırılmış süreçle NATO üyeliği için başvuruyor

Zelenskiy: Ukrayna hızlandırılmış süreçle NATO üyeliği için başvuruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, Ukrayna Devlet... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T17:07+0300

2022-09-30T17:07+0300

2022-09-30T17:28+0300

ukrayna krizi

nato

vladimir zelenskiy

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoyla NATO'ya hızlandırılmış süreçle üyelik başvurusu yapmakta olduklarını duyurdu:* Bugün Ukrayna, yasal olarak bağlayıcı hale getirmek için başvuruyor.* Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalayarak kararlı bir adım atıyoruz.* Ukrayna, NATO'nun filli parçasıdır. * Putin devlet başkanı olduğu müddetçe, Rusya ile müzakere yapmayacağız.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

nato, vladimir zelenskiy