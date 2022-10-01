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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221001/almanya-savunma-bakani-ukrayna-seciminde-ozgur-ama-natoya-katilmanin-belirli-sartlari-var-1061830290.html
Almanya Savunma Bakanı: Ukrayna seçiminde özgür ama NATO'ya katılmanın belirli şartları var
Almanya Savunma Bakanı: Ukrayna seçiminde özgür ama NATO'ya katılmanın belirli şartları var
Almanya Savunma Bakanı Lambrecht tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin tek başına onaylanmayacağı aktarıldı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T12:09+0300
2022-10-01T12:09+0300
ukrayna krizi
christine lambrecht
vladimir zelenskiy
ukrayna
almanya
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kişinev
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abd
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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Moldova'nın başkenti Kişinev'de mevkidaşı Anatolie Nosatii ile bir araya geldi. Lambrecht basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'nın NATO'ya girişini kabul edip etmeyeceğine kendi başına karar veremeyeceğini söyledi. Lambrecht, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin NATO'ya hızlandırılmış katılım için başvuracağını açıklaması konusunda temkinli davranarak, "Ukrayna, içinde bulunduğu ve kendini özgür hissedeceği bir ittifak seçmekte özgürdür. Ancak NATO'ya katılmak belirli şartlara tabidir. Almanya, müttefiklerine danışmadan bağımsız olarak uygun bir karar alamaz. Bu 30 NATO ülkesi arasında tartışılacak, Almanya tek başına karar almayacak" dedi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da daha önce yaptığı açıklamasında, Ukrayna'nın NATO üyelik başvurusunun başka bir zaman ele alınması gerektiğini, şu anda en önemli yardımın sahada destek olduğunu kaydetmişti. Genel olarak, NATO'ya katılmanın ön koşulu, adayın uluslararası çatışmalara ve sınırlar üzerindeki anlaşmazlıklara karışmaması olarak tanımlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221001/canlinebenzya-referandumlar-uluslararasi-hukuk-normlarina-uygun-geri-donus-olmayacak-1061828038.html
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christine lambrecht, vladimir zelenskiy, ukrayna, almanya, nato, kişinev, moldova, abd, jake sullivan
christine lambrecht, vladimir zelenskiy, ukrayna, almanya, nato, kişinev, moldova, abd, jake sullivan

Almanya Savunma Bakanı: Ukrayna seçiminde özgür ama NATO'ya katılmanın belirli şartları var

12:09 01.10.2022
© AFP 2022 / ANDRE PAIN Christine Lambrecht
Christine Lambrecht - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / ANDRE PAIN
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Almanya Savunma Bakanı Lambrecht tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin tek başına onaylanmayacağı aktarıldı.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Moldova'nın başkenti Kişinev'de mevkidaşı Anatolie Nosatii ile bir araya geldi. Lambrecht basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'nın NATO'ya girişini kabul edip etmeyeceğine kendi başına karar veremeyeceğini söyledi.
Lambrecht, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin NATO'ya hızlandırılmış katılım için başvuracağını açıklaması konusunda temkinli davranarak, "Ukrayna, içinde bulunduğu ve kendini özgür hissedeceği bir ittifak seçmekte özgürdür. Ancak NATO'ya katılmak belirli şartlara tabidir. Almanya, müttefiklerine danışmadan bağımsız olarak uygun bir karar alamaz. Bu 30 NATO ülkesi arasında tartışılacak, Almanya tek başına karar almayacak" dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da daha önce yaptığı açıklamasında, Ukrayna'nın NATO üyelik başvurusunun başka bir zaman ele alınması gerektiğini, şu anda en önemli yardımın sahada destek olduğunu kaydetmişti. Genel olarak, NATO'ya katılmanın ön koşulu, adayın uluslararası çatışmalara ve sınırlar üzerindeki anlaşmazlıklara karışmaması olarak tanımlanıyor.
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