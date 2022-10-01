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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221001/canlinebenzya-referandumlar-uluslararasi-hukuk-normlarina-uygun-geri-donus-olmayacak-1061828038.html
CANLI | Nebenzya: Referandumlar uluslararası hukuk normlarına uygun, geri dönüş olmayacak
CANLI | Nebenzya: Referandumlar uluslararası hukuk normlarına uygun, geri dönüş olmayacak
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri (DHC ve LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde gerçekleştirilen... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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ukrayna, ukrayna krizi, vasiliy nebenzya, referandum, rusya, новый онлайн для белой редактуры
DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanması ile ilgili kutlamalar - Sputnik Türkiye

CANLI | Nebenzya: Referandumlar uluslararası hukuk normlarına uygun, geri dönüş olmayacak

10:24 01.10.2022
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri (DHC ve LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde gerçekleştirilen Rusya'ya katılım referandumlarının uluslararası hukuk normlarına uygun olduğunu vurguladı.
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, "Batılı muhaliflerimiz ve hatta BM'nin tamamı adına konuşma yetkisi olmadan aniden karar alan BM Genel Sekreteri bile bunun aksini kanıtlamaya çalıştıysa da, referandumlar uluslararası hukukun norm ve ilkelerine tamamen uygun olarak yapıldı" dedi.
Gelişmeler, Sputnik'in CANLI anlatımında...
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11:03 01.10.2022
ABD'den üçüncü ülkelere tehdit: Rusya'ya desteğin karşılığı 'daha agresif' yaptırım olacak
Çeşitli ülkelerin mevcut uluslararası ortamda Rusya'ya destek vermesinden rahatsız olan ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'yı destekleyen üçüncü ülkelere 'daha agresif' yaptırımlar uygulanacağı tehdidinde bulundu.

Bakanlıktan yayınlanan açıklamada, "Washington, ABD yaptırımları altında bulunanları destekleyen veya yaptırımlı faaliyetleri destekleyen kişileri cezalandırmak için yaptırımları kullanmaya hazır" ifadelerine yer verildi.
'Referandumları destekleyen yabancı tüzel ve özel kişilere yaptırım uygulamaya hazırız'
Rusya ordusuna ve Rus savunma sanayisine maddi destek sunulmasını öngören 'önemli anlaşmalar' imzalayan üçüncü ülkelerdeki kurumlara yaptırım uygulanacağı uyarısında bulunan bakanlık, ABD yönetiminin Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerindeki referandumları destekleyen yabancı tüzel ve özel kişilere yaptırım uygulamaya hazır olduğunun altını çizdi.
10:23 01.10.2022
'Yaptırım tehditlerine rağmen geri dönüş olmayacak'
Yüzden fazla uluslararası gözlemcinin de referandumların sonuçlarının meşru olduğu sonucuna vardığına dikkat çeken Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, dört bölgenin Rusya'ya katılım anlaşmalarının imzalandığının ve yaptırım tehditlerine rağmen bundan geri dönüş olmayacağının altını çizdi.
"Kiev rejimi, bu bölgeleri kendisinden bizzat uzaklaştırdı ve yaşananların suçlusu" diyen Nebenzya, 'Maydan hükümetinin' kendisi için hiçbir çıkarımda bulunmadığını gördüklerini kaydetti.
'Rusya'ya karşıtı tasarıyı destekleyen BMGK üyelerini kınıyorum'
ABD ve Arnavutluk’un sunduğu ve DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde yapılan referandumların tanımama çağrısını içeren tasarı hakkında da konuşan Nebenzya, BMGK'daki bazı meslektaşlarının bir BMGK üyesini kınayan tasarıyı geçirme girişiminde bulunarak ahlak değerlerini ihlal ettiğini ve dibe vurduğunu söyledi. Nebenzya, tasarıya destek veren BMGK üyelerini kınadı.
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