'Yaptırım tehditlerine rağmen geri dönüş olmayacak'

Yüzden fazla uluslararası gözlemcinin de referandumların sonuçlarının meşru olduğu sonucuna vardığına dikkat çeken Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, dört bölgenin Rusya'ya katılım anlaşmalarının imzalandığının ve yaptırım tehditlerine rağmen bundan geri dönüş olmayacağının altını çizdi.

"Kiev rejimi, bu bölgeleri kendisinden bizzat uzaklaştırdı ve yaşananların suçlusu" diyen Nebenzya, 'Maydan hükümetinin' kendisi için hiçbir çıkarımda bulunmadığını gördüklerini kaydetti.

'Rusya'ya karşıtı tasarıyı destekleyen BMGK üyelerini kınıyorum'

ABD ve Arnavutluk’un sunduğu ve DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde yapılan referandumların tanımama çağrısını içeren tasarı hakkında da konuşan Nebenzya, BMGK'daki bazı meslektaşlarının bir BMGK üyesini kınayan tasarıyı geçirme girişiminde bulunarak ahlak değerlerini ihlal ettiğini ve dibe vurduğunu söyledi. Nebenzya, tasarıya destek veren BMGK üyelerini kınadı.