https://sputniknews.com.tr/20220930/bakan-ersoy-iptal-edilen-konserler-icin-haksizliga-ugradigini-dusunen-hukuk-yolunu-tercih-etmeli-1061799020.html

Bakan Ersoy: İptal edilen konserler için haksızlığa uğradığını düşünen hukuk yolunu tercih etmeli

Bakan Ersoy: İptal edilen konserler için haksızlığa uğradığını düşünen hukuk yolunu tercih etmeli

Bakan Ersoy, iptal edilen konserle ilgili olarak da "Tavsiyem haksızlığa uğradığını düşünen bir organizatör veya etkinlik varsa hukuk yolunu tercih etmeli”... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T15:14+0300

2022-09-30T15:14+0300

2022-09-30T15:16+0300

mehmet nuri ersoy

kız kulesi

politika

peri bacaları

kapadokya

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fox TV'de yayımlanan ‘İlker Karagöz ile Çalar Saat’ programına konuk oldu.Gündemdeki konularla ilgili soruları yanıtlayan Ersoy, Kız Kulesi restorasyonu, Kapadokya'daki yol çalışmaları, Kültür Yolu Festivalleri, Rami Kışlası ve turizm konusundaki çalışmaları anlattı.Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarının öncesinde, yapılacak işlemlerin kamuoyuna detaylarıyla duyurulmasına rağmen dezenformasyon oluşturulduğunu belirterek, yapıda 1944'te eklenen betonarme bölümlerin dayanıklılığının kalmadığının altını çizdi.Kız Kulesi'ndeki çalışmalar başlamadan önce birçok test ve jeoradar taraması yapıldığına işaret eden Ersoy, kasım ya da aralık ayında, üzerindeki dış örtüyü kaldırmayı, 2023'ün nisan ayında ise yeniden ziyarete açılmasını hedeflediklerini vurguladı.Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin yeniden yapılanmasında 2. Mahmut dönemindeki halini baz aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:'Peri bacaları yıkılıyor’ iddiaları: ‘Çekilen fotoğrafa neresinden baktığınızla alakalı bir konu’Kapadokya'da Alan Başkanlığı kurulduğundan bu yana 400'den fazla kaçak yapıyı yıktıklarına dikkati çeken Ersoy, "Konut, otel inşaatı, tuvalet gibi yerleri yıktık, yıkmaya da devam ediyoruz. Sit alanı içerisinde yapılan kaçak yapılaşmaları yıkmak zorundayız. Kaçak yapılara eğer göz yumarsak alanlarını yavaş yavaş genişletiyorlar. Dezenformasyon da kaçak yapılarını yıktığımız kişiler tarafından başlatılıyor. Biz görevimizi yapmazsak, korkarsak, ürkersek bu ülke ileri gitmez" diye konuştu."Kapadokya'da yol çalışması nedeniyle peri bacaları yıkılıyor" iddialarına da değinen Ersoy, şunları aktardı:Bakan Ersoy, Kapadokya'da 5-7 metre genişliğinde bir tarım yol olduğunu ve Kapadokya Alan Başkanlığının yaptığı çalışma sonucunda da en iyi, yeni alternatif yolun bu güzergahta oluşturulması gerektiğine karar verildiğini belirtti.Kullanılmaya devam eden yoldaki çalışmalara başlamadan önce jeoradar taraması yaptıklarını sözlerine ekleyen Ersoy, şöyle devam etti:Mehmet Nuri Ersoy, eski yolun kalktıktan sonra trafiğe kapatılacağını, Kılıçlar Vadisi ile Göreme'nin birleşeceğini aktardı.Çalışmalar çerçevesinde bulunan bütün tarihi yapıları işaretlediklerini söyleyen Ersoy, hiçbir tarihi yapıya zarar gelmeyeceğine vurgu yaptı.‘Kaymakamlık, bu iptaller konusunda ilk mercidir’Farklı illerde iptal edilen konserlere de değinen Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi:Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Selanik'teki Atatürk Evi'nde de çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Bakanlık olarak ciddi bir bütçe ayırdık. Hızlı bir şekilde Atatürk Evi'nin restorasyon işlemini başlatacağız önümüzdeki aylar içerisinde" ifadelerini kullandı.Alanya Atatürk Evi'nin de kasım ayında restorasyon için ihaleye açılacağını söyleyen Ersoy, 2023 başından itibaren çalışmalara başlanılacağının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20220913/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-kiz-kulesi-curumus-1061122125.html

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mehmet nuri ersoy, kız kulesi, peri bacaları, kapadokya