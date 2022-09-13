Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kız Kulesi çürümüş

Kız Kulesi en son 1996 yılında 49 yıllığına bir firmaya tahsis edilmiş. Restoran amaçlı kullanılmak üzere. Oysa ikonik yapılarda yeme, içme amacı olmamalı. İkonik yapılar Galata Kulesi’nin yeni hali gibi olmalı. Yargı’ya başvurduk. Doğal olarak hukuki anlamda haklılıklarımız vardı. En basitinden gerekli bakım yapılmamıştı. Yargı bakanlığı haklı buldu, süre dolmadan tahliye sağlandı. Kız Kulesi A’dan Z’ye jeoradar ve lazerle tarandı. Ortaya çıkan tablo ürkütücüydü. Dünyada resmi en çok dolaşan beş yerden biri olan Kız Kulesi, bir hortumda gidecek, orta şiddetli bir depremde yok olacak hale gelmişti. Üniversiteler ve uzmanlarla çalışmalar başladı. Çalışmalar şeffaflık içinde yürütülecek dedik, internet sitesi kurduk. Gerektiğinde yayınlarda, gazetelerde de anlattım.