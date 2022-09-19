https://sputniknews.com.tr/20220919/bakan-ersoydan-festivallere-iliskin-aciklama-ne-kadar-az-iptal-olursa-bizim-icin-o-kadar-iyi-1061375763.html
Bakan Ersoy'dan festivallere ilişkin açıklama: 'Ne kadar az iptal olursa bizim için o kadar iyi'
Bakan Ersoy'dan festivallere ilişkin açıklama: 'Ne kadar az iptal olursa bizim için o kadar iyi'
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, son dönemde art arda yaşanan festival iptallerine ilişkin konuştu ve "Ne kadar az kısıtlama, sınır ve iptal olursa bizim için o... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T17:26+0300
2022-09-19T17:26+0300
2022-09-19T17:28+0300
türkiye
mehmet nuri ersoy
peri bacaları
kız kulesi
festival
konser
eğlence
iptal
iptal
iptal kararı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV'de yayınlanan Seda Öğretir ile Özel Röportaj programında gündeme dair merak edilen sorulara yanıt verdi. Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmasıyla ilgili sosyal medyada yanlış bilgilerin paylaşıldığını öne süren Bakan Ersoy, “80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz” dedi.Ersoy'un konuşmasından öne çıkanlar: Restorasyon süreci neden uzadı?Bakım çalışmalarının uzamasına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Ersoy, "Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık. Sürecine girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı" dedi.'Peri Bacaları konusunda dezenformasyon yapılıyor'''İş makinelerinin peri bacalarını yıktığı ana ait görüntüler'' iddiasıyla kamuoyunda tartışma yaratan konuya da değinen Bakan Ersoy, ''Kaçak yapısı yıkılanlar Peri Bacaları konusunda dezenformasyon yapıyor. Yeni güzergah tarla yolunun genişletilmesi'' diye konuştu.Ersoy, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:'Ne kadar az kısıtlama o kadar iyi'Balıkesir ve Muğla'nın ardından gelen festival iptallerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, bazen bölgesel hassasiyetlerin olabileceğini söyledi ve ''Ne kadar az kısıtlama, sınır ve iptal olursa bizim için o kadar iyi'' açıklamasında da bulundu ve iptal edilen festivaller konusunda son mercii olan yargıya gidilmesini önerdi.
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mehmet nuri ersoy, peri bacaları, kız kulesi, festival, konser, eğlence, iptal, iptal, iptal kararı, kültür ve turizm bakanlığı, istanbul
mehmet nuri ersoy, peri bacaları, kız kulesi, festival, konser, eğlence, iptal, iptal, iptal kararı, kültür ve turizm bakanlığı, istanbul
Bakan Ersoy'dan festivallere ilişkin açıklama: 'Ne kadar az iptal olursa bizim için o kadar iyi'
17:26 19.09.2022 (güncellendi: 17:28 19.09.2022) Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, son dönemde art arda yaşanan festival iptallerine ilişkin konuştu ve "Ne kadar az kısıtlama, sınır ve iptal olursa bizim için o kadar iyi'' dedi. Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nin bakım çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi ve "Hortum çıksa kuleyi götürürdü" ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV'de yayınlanan Seda Öğretir ile Özel Röportaj programında gündeme dair merak edilen sorulara yanıt verdi.
Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmasıyla ilgili sosyal medyada yanlış bilgilerin paylaşıldığını öne süren Bakan Ersoy, “80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz” dedi.
Ersoy'un konuşmasından öne çıkanlar:
“Kız Kulesi'nin geçmişine bakmak gerekiyor. 40'lı yıllarda bir yangın çıkıyor ve sonrasında da restorasyona alınıyor. Beton ağır bir malzeme, yapıya yük biniyordu. Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa, kuleyi alıp götürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restoran sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik. Betonarme bölüm özgün malzemeyle yeniden yapılıyor. Yapılacakları basın lansmanıyla Eylül 2021'de anlattık. Özgün duvarları yıkılması, aslını koruyoruz. Denizin altında da binayı etkileyen boşluklar vardı."
Restorasyon süreci neden uzadı?
Bakım çalışmalarının uzamasına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Ersoy, "Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık. Sürecine girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı" dedi.
'Peri Bacaları konusunda dezenformasyon yapılıyor'
''İş makinelerinin peri bacalarını yıktığı ana ait görüntüler'' iddiasıyla kamuoyunda tartışma yaratan konuya da değinen Bakan Ersoy, ''Kaçak yapısı yıkılanlar Peri Bacaları konusunda dezenformasyon yapıyor. Yeni güzergah tarla yolunun genişletilmesi'' diye konuştu.
Ersoy, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:
''Bölgede şu ana kadar 400'den fazla kaçak yapı yıktık. UNESCO mevcut yolun kapatılması için yazı gösterdi. Mevcut yolun altında höyükler, yeraltı şehirleri var''
'Ne kadar az kısıtlama o kadar iyi'
Balıkesir ve Muğla'nın ardından gelen festival iptallerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, bazen bölgesel hassasiyetlerin olabileceğini söyledi ve ''Ne kadar az kısıtlama, sınır ve iptal olursa bizim için o kadar iyi'' açıklamasında da bulundu ve iptal edilen festivaller konusunda son mercii olan yargıya gidilmesini önerdi.