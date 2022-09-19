https://sputniknews.com.tr/20220919/bakan-ersoydan-festivallere-iliskin-aciklama-ne-kadar-az-iptal-olursa-bizim-icin-o-kadar-iyi-1061375763.html

Bakan Ersoy'dan festivallere ilişkin açıklama: 'Ne kadar az iptal olursa bizim için o kadar iyi'

Bakan Ersoy'dan festivallere ilişkin açıklama: 'Ne kadar az iptal olursa bizim için o kadar iyi'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, son dönemde art arda yaşanan festival iptallerine ilişkin konuştu ve "Ne kadar az kısıtlama, sınır ve iptal olursa bizim için o... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T17:26+0300

2022-09-19T17:26+0300

2022-09-19T17:28+0300

türkiye

mehmet nuri ersoy

peri bacaları

kız kulesi

festival

konser

eğlence

iptal

iptal

iptal kararı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV'de yayınlanan Seda Öğretir ile Özel Röportaj programında gündeme dair merak edilen sorulara yanıt verdi. Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmasıyla ilgili sosyal medyada yanlış bilgilerin paylaşıldığını öne süren Bakan Ersoy, “80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz” dedi.Ersoy'un konuşmasından öne çıkanlar: Restorasyon süreci neden uzadı?Bakım çalışmalarının uzamasına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Ersoy, "Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık. Sürecine girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı" dedi.'Peri Bacaları konusunda dezenformasyon yapılıyor'''İş makinelerinin peri bacalarını yıktığı ana ait görüntüler'' iddiasıyla kamuoyunda tartışma yaratan konuya da değinen Bakan Ersoy, ''Kaçak yapısı yıkılanlar Peri Bacaları konusunda dezenformasyon yapıyor. Yeni güzergah tarla yolunun genişletilmesi'' diye konuştu.Ersoy, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:'Ne kadar az kısıtlama o kadar iyi'Balıkesir ve Muğla'nın ardından gelen festival iptallerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, bazen bölgesel hassasiyetlerin olabileceğini söyledi ve ''Ne kadar az kısıtlama, sınır ve iptal olursa bizim için o kadar iyi'' açıklamasında da bulundu ve iptal edilen festivaller konusunda son mercii olan yargıya gidilmesini önerdi.

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türkiye

kız kulesi

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mehmet nuri ersoy, peri bacaları, kız kulesi, festival, konser, eğlence, iptal, iptal, iptal kararı, kültür ve turizm bakanlığı, istanbul