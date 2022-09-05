https://sputniknews.com.tr/20220905/din-gorevlileri-birligi-dernegi-zakkum-konserinin-iptalini-istedi-adi-cehennemde-yetisen-agac-1060827197.html

Din Görevlileri Birliği Derneği Zakkum konserinin iptalini istedi: 'Adı cehennemde yetişen ağaç'

Din Görevlileri Birliği Derneği Zakkum konserinin iptalini istedi: 'Adı cehennemde yetişen ağaç'

Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi, zakkumun cehennemde yetişen ağaç olduğu gerekçesiyle ağaçla aynı taşıyan grubun Şanlıurfa'da vereceği... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T17:48+0300

2022-09-05T17:48+0300

2022-09-05T17:49+0300

konser

türkiye

şanlıurfa

zakkum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056310308_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_1c65954838f3688d291e40548c765d7a.jpg

Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) Şanlıurfa Şubesi'nden müzik grubu Zakkum'un konserinin iptal edilmesi talebi geldi.Birliğin Şanlıurfa Şube Başkanı Hacı Kurt, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 10 Eylül'de düzenlenecek Zakkum grubu konserinin iptal edilmesini istedi.Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre müzik grubunun “Fuhuştan başka bir şeye hizmet etmeyen ve ahlakı tahribat etme yönünden zakkum zehrinden daha zararlı” olduğunu belirten Hacı Kurt, şunları söyledi:'Zeki Müren'in, Nuri Sesigüzel'in müziği olsa belki bize daha uygun olurdu'SÖZCÜ gazetesinin sorularını yanıtlayan Hacı Kurt, internetten Zakkum'un birkaç konserini izlediğini ve Türk adet ve geleneklerine uygun olmadığı kanaatine vardığı için bu açıklamayı yaptığını belirterek şöyle dedi:Kaza nedeniyle ertelnemiştiŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 24 Ağustos'ta yapmayı planladığı Zakkum grubu konseri, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen ve çok sayıda kişinin öldüğü trafik kazaları nedeniyle önce 7 Eylül'de, ardından da 10 Eylül'de Arkeoloji Müzesi önünde yapılmak üzere ertelenmişti.Konser ile ilgili olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından, “Biraz bekledik ama buna değecek. Emin olabilirsiniz. Siz de hazırsanız Zakkum konseri ile 10 Eylül'de buluşuyoruz” açıklaması yapıldı.

türkiye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konser, şanlıurfa, zakkum