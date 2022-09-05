https://sputniknews.com.tr/20220905/din-gorevlileri-birligi-dernegi-zakkum-konserinin-iptalini-istedi-adi-cehennemde-yetisen-agac-1060827197.html
Din Görevlileri Birliği Derneği Zakkum konserinin iptalini istedi: 'Adı cehennemde yetişen ağaç'
Din Görevlileri Birliği Derneği Zakkum konserinin iptalini istedi: 'Adı cehennemde yetişen ağaç'
Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi, zakkumun cehennemde yetişen ağaç olduğu gerekçesiyle ağaçla aynı taşıyan grubun Şanlıurfa'da vereceği... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T17:48+0300
2022-09-05T17:48+0300
2022-09-05T17:49+0300
konser
türkiye
şanlıurfa
zakkum
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Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) Şanlıurfa Şubesi'nden müzik grubu Zakkum'un konserinin iptal edilmesi talebi geldi.Birliğin Şanlıurfa Şube Başkanı Hacı Kurt, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 10 Eylül'de düzenlenecek Zakkum grubu konserinin iptal edilmesini istedi.Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre müzik grubunun “Fuhuştan başka bir şeye hizmet etmeyen ve ahlakı tahribat etme yönünden zakkum zehrinden daha zararlı” olduğunu belirten Hacı Kurt, şunları söyledi:'Zeki Müren'in, Nuri Sesigüzel'in müziği olsa belki bize daha uygun olurdu'SÖZCÜ gazetesinin sorularını yanıtlayan Hacı Kurt, internetten Zakkum'un birkaç konserini izlediğini ve Türk adet ve geleneklerine uygun olmadığı kanaatine vardığı için bu açıklamayı yaptığını belirterek şöyle dedi:Kaza nedeniyle ertelnemiştiŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 24 Ağustos'ta yapmayı planladığı Zakkum grubu konseri, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen ve çok sayıda kişinin öldüğü trafik kazaları nedeniyle önce 7 Eylül'de, ardından da 10 Eylül'de Arkeoloji Müzesi önünde yapılmak üzere ertelenmişti.Konser ile ilgili olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından, “Biraz bekledik ama buna değecek. Emin olabilirsiniz. Siz de hazırsanız Zakkum konseri ile 10 Eylül'de buluşuyoruz” açıklaması yapıldı.
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Din Görevlileri Birliği Derneği Zakkum konserinin iptalini istedi: 'Adı cehennemde yetişen ağaç'
17:48 05.09.2022 (güncellendi: 17:49 05.09.2022) Abone ol
Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi, zakkumun cehennemde yetişen ağaç olduğu gerekçesiyle ağaçla aynı taşıyan grubun Şanlıurfa'da vereceği konserin iptal edilmesini istedi.
Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) Şanlıurfa Şubesi'nden müzik grubu Zakkum'un konserinin iptal edilmesi talebi geldi.
Birliğin Şanlıurfa Şube Başkanı Hacı Kurt, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 10 Eylül'de düzenlenecek Zakkum grubu konserinin iptal edilmesini istedi.
Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre
müzik grubunun “Fuhuştan başka bir şeye hizmet etmeyen ve ahlakı tahribat etme yönünden zakkum zehrinden daha zararlı” olduğunu belirten Hacı Kurt, şunları söyledi:
"Şeytan, insanları değişik yönlerden tuzağa düşürür. Bunlardan bir tanesi de ahlaksız müzikal gösterilerdir. İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun vermeyi planlandığı müzikal gösteriminin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur. Her tarafı çirkef kokan bu programın iptal edilmesi gerekir.
Her tarafı çirkef kokan bu programın iptalini Sayın Başkan'dan rica eder, gençlerimizi çok yönlü olarak ifsat edecek olan böyle ahlaksız bir gösterinin günahına ortak olmamasını kendisinden beklerim."
'Zeki Müren'in, Nuri Sesigüzel'in müziği olsa belki bize daha uygun olurdu'
SÖZCÜ gazetesinin sorularını yanıtlayan Hacı Kurt, internetten Zakkum'un birkaç konserini izlediğini ve Türk adet ve geleneklerine uygun olmadığı kanaatine vardığı için bu açıklamayı yaptığını belirterek şöyle dedi:
“Aslıda Zeki Müren'in, Nuri Sesigüzel'in müziği olsa belki bize daha uygun olurdu. Ama, şarkılarının sözlerinin gençlere kötü çağrışımlar yaptığını gördüm. Kastettiğim fuhuş sadece ilişki değil, her türlü kötülüktür. Bu nedenlerle de konserin iptali yolunda talepte bulundum.”
Kaza nedeniyle ertelnemişti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 24 Ağustos'ta yapmayı planladığı Zakkum grubu konseri, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen ve çok sayıda kişinin öldüğü trafik kazaları nedeniyle önce 7 Eylül'de, ardından da 10 Eylül'de Arkeoloji Müzesi önünde yapılmak üzere ertelenmişti.
Konser ile ilgili olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından, “Biraz bekledik ama buna değecek. Emin olabilirsiniz. Siz de hazırsanız Zakkum konseri ile 10 Eylül'de buluşuyoruz” açıklaması yapıldı.