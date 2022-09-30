https://sputniknews.com.tr/20220930/abd-ukraynayi-silahlandirmak-icin-almanyada-yeni-bir-komutanlik-kurmayi-planliyor-1061797872.html

ABD, Ukrayna'yı silahlandırmak için Almanya'da yeni bir komutanlık kurmayı planlıyor

ABD, Ukrayna'yı silahlandırmak için Almanya'da yeni bir komutanlık kurmayı planlıyor

The New York Times, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) Batı'nın Ukrayna'ya askeri eğitim ve yardımını düzene sokacak yeni sistem planlandığını yazdı. Buna... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T16:19+0300

2022-09-30T16:19+0300

2022-09-30T16:20+0300

ukrayna krizi

abd

pentagon

almanya

wiesbaden

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NYT'ye konuşan ABD'li yetkililer, ABD ile müttefiklerinin Ukrayna güçlerini nasıl eğitip donattığını elden geçirmeye hazırlanan Pentagon'un bunun için Almanya'da yeni bir komutanlık kuracağını, böylece Ukrayna güçlerine yönelik askeri eğitim ve yardım sistemini düzene sokacağını söyledi. Bunun Biden yönetiminin 'Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savaşında desteklemeye yönelik uzun vadeli taahhüdünü yansıttığı' belirtildi. Buna göre Ukrayna'ya askeri eğitim ve yardım sistemini düzene sokacak yeni sistem, ABD'li üst düzey bir general tarafından yönetilecek olan Almanya merkezli tek bir yeni komutanlık altında işleyecek. Haberde "Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlangıcından bu yana doğaçlama yapılanlara resmi bir yapı kazandırmayı amaçlayan değişiklikler, kabaca ABD'nin son 20 yılda Irak ve Afganistan'daki eğit-donat çabalarını model alıyor" denildi. ABD'nin Avrupa'daki en üst düzey askeri yetkilisi olan General Christopher G. Cavoli, geçen günlerde Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'e değişikliklerle ilgili teklifini sundu. Planı gözden geçiren Austin ile danışmanları, gelecek haftalarda nihai kararı verecek. Beyaz Saray ve Pentagon, teklifi destekliyor. Pentagon'un 28 Eylül'de yayımladığı 'ABD'nin Ukrayna'ya Güvenlik Yardımına İlişkin Bilgi Notu'na göre Washington 2022'de Kiev'e en az 16.9 milyar dolarlık askeri yardıma onay vermiş durumda. NYT'ye göre bu, stoklardan yapılan acil sevkiyatların yanısıra gelecek 3 yıl içinde teslim edilecek silah sözleşmelerinin bir kombinasyonu. ABD'li yetkililere göre bunun üzerine gelen yeni komutanlık, 'Washington'ın Rusya'dan Ukrayna ve komşularına yönelik tehdidin uzun yıllar devam etmesini beklediğinin' göstergesi. ABD'nin Avrupa'daki eski müttefik kuvvetler komutanı olan emekli Amiral James G. Stavridis, "Bu, Ukraynalı ortaklarımıza yönelik güvenlik yardımının önemli bir misyonun olduğu gerçekliğini kabul ediyor. Aynı zamanda ekipmanlarını ve eğitimlerini Ukraynalılara vermek açısından müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bağlı kalabileceği resmi bir güvenlik yapısı oluşturacak” dedi.ABD'nin Irak ve Afganistan'daki güçlerini komuta ettikten sonra CIA Başkanlığı yapmış emekli general David H. Petraeus da "ABD'nin çabalarının büyüklüğü ve NATO müttefiklerimizin katkıları göz önüne alındığında, bu, çok önemli ve çok uygun bir girişim olacak" diye tasdik etti. General Cavoli'ye rapor verecek yeni komutanlık, ABD Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın operasyon başlatması sonrası Ukrayna'nın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için oluşturduğu 40 ülkeden oluşan bir koalisyon olan Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun aldığı kararları uygulayacak. Üye ülkelerden üst düzey askeri yetkililer bu hafta Brüksel'de yine bir araya geldi.ABD ordusunun Avrupa'daki karargahı olan Almanya'nın Wiesbaden kentinde kurulacak misyona yaklaşık 300 kişi tahsis edilecek. Ukraynalı askerlere ABD silah sistemlerini kullanma eğitimlerinin çoğu zaten orada veriliyor.Haberde, önerinin mimarı olan General Tod D. Wolters'ın planı halefi Cavoli'ye devrettiği, Ağustos 2021'de ABD'nin Afganistan'dan tahliyesine komuta eden Korgeneral Christopher T. Donahue'nin son aylarda ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın çoğunu perde arkasından koordine ettiği, 82. Hava İndirme Tümeni'nin eski komutanı olan ve artık 18. Hava İndirme Birlikleri'ni komuta eden Donahue'nin Wiesbaden'deki ileri karargahından Ukraynalı generallerle muharebe ihtiyaçları hakkında konuşarak ve kendi Özel Operasyonlar geçmişinden yararlanarak Ukraynalı mevkidaşlarına tavsiyelerde bulunarak Ukrayna güçlerine denizaşırı eğitim verilmesini yönlendirdiği aktarıldı. Ancak Pentagon yetkilileri, Ukrayna'daki çatışmaların ilk günlerinden beri Polonya ve Almanya'da konuşlanan Donahue ile komuta kadrosunun gelecek ay ABD'deki Fort Bragg ana karargahına dönmesinin planlandığını söyledi. Yani Pentagon'un daha resmi komuta yapısını yönetmesi için başka birine ihtiyacı olacak.NYT, Pentagon'un eğit ve donat misyonunun konsolidasyonunu başlatmak için çoktan adımlar attığını, yaz boyunca Ukrayna'nın taleplerini 40'tan fazla ülkeden askeri bağışlarla karşılayan bir lojistik uzmanı hücresinin Almanya'nın Stuttgart kentinden Wiesbaden'e taşındığını yazdı. Buna göre Uluslararası Bağışçılar Koordinasyon Merkezi olarak adlandırılan ve 20'den fazla ülkeden subaylardan oluşan bu pek bilinmeyen grup, savaş alanı ihtiyaçları daha karmaşık hale gelen Ukrayna güçlerini desteklemede çok önemli bir rol oynuyor.Pentagon, Ukrayna için 17 milyar dolarlık onaylanmış silah listesini yayımlamasının ardından Kiev'e 1.1 milyar dolar tutarında, 18 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) dahil yeni uzun vadeli askeri yardım daha gönderileceğini söyledi. Ancak ABD ordusunun yaz boyunca stoklarından Ukrayna'ya gönderdiği 16 HIMARS'tan farklı olarak, yeni 18 HIMARS, silah üreticisi Lockheed Martin'e sipariş edilecek ve birkaç yıl içinde teslim edilecek. Ukraynalı ve ABD'li yetkililer, Pentagon'un ABD stoklarından yeni silah ve mühimmat sevkiyatlarına ilişkin haftada bir ya da iki kez yaptığı açıklamaların, Kiev'in üst düzey komutanlarına eşzamanlı karmaşık saldırılar planlama güveni verdiğini söyledi. Ukraynalı askerlerin Amerikan ve diğer Batılı silah sistemlerinin nasıl çalıştığını öğrenmek için geçici olarak savaş alanından çekildiği, bugüne dek yaklaşık 2 bin Ukraynalının ABD topları ve insansız hava araçları konusunda eğitildiği kaydedildi. Wiesbaden'ın ABD önderliğindeki eğit-donatın odak noktası olacağı, ancak diğer Batılı ülkelerin de başka yerlerde Ukraynalı askerlere eğitim verdiği, örneğin Britanya'nın yazın 10 bin Ukrayna askerine Britanya üslerinde askeri eğitim programı başlattığı. Danimarka'nın bu ay benzer bir program duyurduğu, 2014'te Kırım'ın Rusya'ya iltihakının ardından ABD ile ve diğer bazı Batılı ülkelerin Batı Ukrayna'da eğitim merkezleri kurduğu ve son çatışma başlamadan önce Özel Operasyonlar Kuvvetleri'nin buralarda binlerce Ukraynalıyı eğittiği hatırlatıldı.ABD'nin Avrupa'daki Özel Operasyonlar Kuvvetlerini yöneten Tümgeneral Steven G. Edwards gibi ABD'li yetkililer, 'halihazırda Ukrayna'da ABD askeri olmadığı için telefon veya bilgisayarla Ukraynalı muhataplara destek sağlamanın zorluğundan' yakındığını yazan NYT, haberi şöyle noktaladı:"Önerilen komutanlık, Almanya'daki eğitim merkezlerindeki resmi talimatları ve komşu ülkelerde kurulan teknik destek merkezlerini denetleyip yönlendirecek.""Örneğin Polonya'daki bir üste 50 kişilik bir askeri onarım ekibi, M777 obüsleri de dahil olmak üzere ABD tarafından sağlanan hasarlı silahların nasıl onarılacağı konusunda Ukraynalı askerlere teknik yardım sağlıyor.""Askeri yetkililer, programın haziran ayında başlamasından bu yana 100'den fazla Ukraynalıyla 10'dan fazla telekonferans kanalının kurulduğunu söyledi.""ABD'nin Avrupa'daki Özel Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Peter C. Musselman, bu ay düzenlenen Gelecek Güvenlik Forumu'nda 'Bu meşhur David ve Goliath senaryosu, değil mi? Ve David şu anda oldukça iyi durumda' yorumunu yaptı."

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