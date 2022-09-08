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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/biden-ukraynaya-675-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketini-onayladi-1060957199.html
Biden, Ukrayna'ya 675 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini onayladı
Biden, Ukrayna'ya 675 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini onayladı
ABD yönetimi, neredeyse her gün Ukrayna'ya yüz milyonlarca dolarlık silah yardımı açıklıyor. Bu kez Savunma Bakanı, Biden'ın Ukrayna için 675 milyon dolarlık... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T11:53+0300
2022-09-08T12:52+0300
ukrayna krizi
abd
lloyd austin
joe biden
aleksey reznikov
jens stoltenberg
ramstein hava üssü
almanya
rusya
ukrayna
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ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna Savunma Temas Grubu (USTG/UDCG) toplantısına ev sahipliği yapan Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Başkan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların 675 milyon dolar değerindeki yeni dilimini dün onayladı" dedi. Pentagon şefi, paketin obüsler, topçu mühimmatları, Humveeler, zırhlı ambulanslar, tanksavar sistemleri ve çok daha fazlasını içerdiğini açıkladı.Öncesinde Biden, Kongre'den, Ukrayna'ya askeri ve ekonomik yardım için ek 11.7 milyar dolar dahil 47 milyar dolarlık bir hükümet fonu tasarısını onaylamasını istemişti.Ramstein'daki toplantının açılış konuşmasında, Ukrayna'daki gelişmelerin 'bir başka önemli ana daha ulaştığından' söz eden Austin, "Artık savaş alanında ortak çabalarımızın kanıtlanabilir başarısını görüyoruz'' iddiasında bulundu. "Savaşın yüzü değişiyor ve bu temas grubunun misyonu da değişiyor" diyen ABD Savunma Bakanı, müttefiklerin Ukrayna'yı 'uzun vadeli desteklemesi gerektiğinin' altını çizdi. Ramstein'da 5. UDCG toplantısı vesilesiyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov dahil Amerikan müttefiklerinin savunma bakanları ve üst düzey askeri yetkililerini ağırlayan Austin, "Ukrayna'nın uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak savunma sanayii temelimizi güncelleyip düzeyini yükseltmek için birlikte çalışacağız. Ukrayna'nın uzun vadeli kendini savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak üretim ve yenilik için birlikte çalışacağız" vurgusunu yaptı. Austin, 'üye ülkeler arasında mühimmat üretiminin artırılması' çağrısı yaparak 'ulusal silahlanma direktörlerinin de UDCG'ye katılmaya davet edileceğini' duyurdu. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ramstein'daki toplantıda, 'Ukrayna'daki savaşta önemli miktarda mühimmat tüketimi olduğundan, silah üretimi ve yeniden stoklanmasıyla ilgili zorlukları da ele alacaklarını' söyledi. Milley, 'hangi ülkelerde hangi stokların mevcut olduğuna ve sanayiden nelerin tedarik edilmesi gerektiğine bakacaklarını' belirtti.
abd
ramstein hava üssü
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abd, lloyd austin, joe biden, aleksey reznikov, jens stoltenberg, ramstein hava üssü, almanya, rusya, ukrayna, ukrayna savunma temas grubu
abd, lloyd austin, joe biden, aleksey reznikov, jens stoltenberg, ramstein hava üssü, almanya, rusya, ukrayna, ukrayna savunma temas grubu

Biden, Ukrayna'ya 675 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini onayladı

11:53 08.09.2022 (güncellendi: 12:52 08.09.2022)
© AFP 2022Joe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022
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ABD yönetimi, neredeyse her gün Ukrayna'ya yüz milyonlarca dolarlık silah yardımı açıklıyor. Bu kez Savunma Bakanı, Biden'ın Ukrayna için 675 milyon dolarlık yeni bir askeri paketi onayladığını duyurdu. Austin'in Ramstein'da düzenlediği toplantının konusu da Ukrayna'yı silahlandırmak için müttefiklerin silah ve mühimmat üretimini artırması.
ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna Savunma Temas Grubu (USTG/UDCG) toplantısına ev sahipliği yapan Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Başkan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların 675 milyon dolar değerindeki yeni dilimini dün onayladı" dedi.
Pentagon şefi, paketin obüsler, topçu mühimmatları, Humveeler, zırhlı ambulanslar, tanksavar sistemleri ve çok daha fazlasını içerdiğini açıkladı.
Öncesinde Biden, Kongre'den, Ukrayna'ya askeri ve ekonomik yardım için ek 11.7 milyar dolar dahil 47 milyar dolarlık bir hükümet fonu tasarısını onaylamasını istemişti.
Ramstein'daki toplantının açılış konuşmasında, Ukrayna'daki gelişmelerin 'bir başka önemli ana daha ulaştığından' söz eden Austin, "Artık savaş alanında ortak çabalarımızın kanıtlanabilir başarısını görüyoruz'' iddiasında bulundu.
"Savaşın yüzü değişiyor ve bu temas grubunun misyonu da değişiyor" diyen ABD Savunma Bakanı, müttefiklerin Ukrayna'yı 'uzun vadeli desteklemesi gerektiğinin' altını çizdi.
Ramstein'da 5. UDCG toplantısı vesilesiyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov dahil Amerikan müttefiklerinin savunma bakanları ve üst düzey askeri yetkililerini ağırlayan Austin, "Ukrayna'nın uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak savunma sanayii temelimizi güncelleyip düzeyini yükseltmek için birlikte çalışacağız. Ukrayna'nın uzun vadeli kendini savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak üretim ve yenilik için birlikte çalışacağız" vurgusunu yaptı.
Austin, 'üye ülkeler arasında mühimmat üretiminin artırılması' çağrısı yaparak 'ulusal silahlanma direktörlerinin de UDCG'ye katılmaya davet edileceğini' duyurdu.
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ramstein'daki toplantıda, 'Ukrayna'daki savaşta önemli miktarda mühimmat tüketimi olduğundan, silah üretimi ve yeniden stoklanmasıyla ilgili zorlukları da ele alacaklarını' söyledi. Milley, 'hangi ülkelerde hangi stokların mevcut olduğuna ve sanayiden nelerin tedarik edilmesi gerektiğine bakacaklarını' belirtti.
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