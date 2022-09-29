https://sputniknews.com.tr/20220929/abd-ukraynaya-askeri-yardimlarinin-tam-listesini-acikladi-bu-yil-17-milyar-dolarlik-silaha-onay-1061759873.html

ABD, Ukrayna'ya askeri yardımlarının 'tam' listesini açıkladı: Bu yıl 17 milyar dolarlık silaha onay

ABD, Ukrayna'ya askeri yardımlarının 'tam' listesini açıkladı: Bu yıl 17 milyar dolarlık silaha onay

ABD Savunma Bakanlığı'nın bu yıl Ukrayna için onaylanmış Amerikan askeri yardımlarının listesinden 17 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat çıktı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T15:03+0300

2022-09-29T15:03+0300

2022-09-29T15:56+0300

ukrayna krizi

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Pentagon'un dün yayımladığı 'ABD'nin Ukrayna'ya Güvenlik Yardımına İlişkin Bilgi Notu'na göre Washington 2022'de Kiev'e 16.9 milyar dolarlık askeri yardıma onay verdi ve bunun büyük çoğunluğu Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna operasyonunu başlatması sonrası geldi.Listede on binlerce tanksavar sistemi, yaklaşık bir milyon top mermisi ve bir dizi ağır ve uzun menzilli silah platformu var. Liste 1400'den fazla Stinger uçaksavar sistemi, 8500'den fazla Javelin tanksavar silahı ve 32 bin diğer anti-zırh platformunun yanısıra yaklaşık 988 bin Obüs mermisi, 60 milyon küçük silah mühimmatı ve on binlerce havan, roket ve el bombasını içeriyor.Daha önce onaylanan 16 HIMARS'a ilaveten 18 adet dahaPentagon'un verdiği çok sayıda ağır silah arasında 150'den fazla topçu silahı, 20 Mi-17 helikopteri, 200 M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı, yüzlerce Humvee ve 16 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) var ki, sonuncusu, Washington tarafından bugüne kadar tedarik edilen en uzun menzilli platformlardan biri.Kask, vücut zırhı ve mayın temizleme ekipmanı gibi öldürücü olmayan diye nitelenen teçhizata ek olarak, ABD, Ukrayna'ya en az 700 Switchblade kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve açıklanmayan sayıda Claymore anti-personel mayını tedarik etti.Dün Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD’nin Ukrayna’ya 18 adet HIMARS tipi çok namlulu roketatar sistemlerini de içeren 1.1 milyar dolarlık yeni askeri yardımı sağlayacağını açıkladı.Jean-Pierre, "ABD, Ukrayna’ya 1.1 milyar dolarlık ek ekipman ve silah yardımı sağlayacak. Bu paketin içinde, Ukrayna’nın bugüne kadar savaşta etkili bir şekilde kullandığı 18 adet HIMARS çok namlulu roketatar sistemi de mevcuttur" dedi.Ukrayna güçlerine verilen HIMARS sayısı 2 katından fazla artacakHalihazırda yetkilendirilmiş 16 taneye olarak 18 tane daha göndermek, Ukrayna güçleri tarafından kullanılacak HIMARS sayısını iki katından fazlasına çıkarmak demek. Pentagon yetkilisi: Uzun sürecek savaşa yatırımAncak ABD'li yetkililer, mevcut ABD stoklarından çekilmek yerine Amerikan silah üreticileri tarafından sözleşme yapılarak üreticiliğinden, HIMARS sistemlerinin savaş alanına hazır hale gelmesinin 'birkaç yıl' alabileceğini söyledi. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere verdiği demeçte, 'HIMARS'ın gelecekte Ukrayna'nın savaş gücünün temel bileşeni olarak hizmet vermesinin amaçlandığını ve bunun Kiev'i uzun süreli savaşa hazırlamak için tasarlanmış büyük bir yatırım olduğunu' vurguladı.

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abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, kiev, silah, liste, tedarik, onay, himars, rusya