https://sputniknews.com.tr/20220928/kurum-ilk-evim-ilk-is-yerim-projesine-yapilan-5-milyon-basvurunun-1-milyon-714-bini-genclerden-1061741149.html

Kurum: İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne yapılan 5 milyon başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerden

Kurum: İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne yapılan 5 milyon başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerden

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne yapılan yaklaşık 5 milyon başvurunun, 1 milyon 714 binini gençlerin... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T23:55+0300

2022-09-28T23:55+0300

2022-09-28T23:55+0300

türkiye

sosyal konut

toki

murat kurum

tv100

açıklama

başvuru

genç

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Bakan Murat Kurum, TV100'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamındaki ilk temellerin, 25 Ekim'de nerede atılacağına ilişkin soru üzerine Kurum, "Projenin ilk temellerini 17 ilde atıyoruz. Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz" dedi.Kurum, tüm valiliklerden illerdeki ihtiyaçlara ilişkin bilgi istediklerini, gelen veriler çerçevesinde il ve ilçelerdeki sayıların belirlendiğini söyledi.'5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz'"Projeye başvuracak gençler, taksitleri nasıl ödeyecek?" sorusunu yanıtlayan Kurum, "Gençlerimizin bu projeye güvenini başvuruyla birlikte görüyoruz. 5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam" diye konuştu.Bakan Kurum, projede alternatifler olduğuna işaret ederek "Gençlerimize, '2 bin 280 liradan başlayan taksitle isterseniz ev alabilirsiniz.' diyoruz. Eğer 2 bin 280 lirayı ödeyemiyorsan arsaya başvurabilirsin. 1100 lira, 1200 lira taksitle 10 yıl faizsiz arsa taksiti. Yani bugün ne ödüyorsanız, 10 yıl aynı taksiti ödemeye devam edeceksiniz. Bu çerçevede gençlerimiz, kendi gelirlerine projede hangisi uyuyorsa ona başvurabilirler" dedi.''Taksitlerimizdeki artış da yüzde 25'i geçmemelidir' dedik'Projedeki ödemelerin memur maaşı artışına göre düzenlenecek olmasının bazı endişelere neden olduğunun belirtilmesi üzerine Kurum, şunları kaydetti:Kurum, bugüne kadar gerçekleştirilen projelerde, taksit artışlarını vatandaşların ödeyebilecekleri şartlarda belirlediklerini vurguladı.Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi Türkiye'deki konut fiyatları ve kira artışını tetikleyecek mi?" sorusuna, "Aksine tam tersi bir durum olacak" yanıtını verdi.'Kore ve Kıbrıs gazilerimiz de bu projeye başvurabilecekler'Kore ve Kıbrıs gazilerinin projeye başvuramamalarına ilişkin şikayetlerin hatırlatılması üzerine Kurum, şunları söyledi:Bakan Kurum, İlk Evim İlk İşyerim Projesi'nin bütün sektörlerde istihdamı artıracağını, yeni istihdam alanlarının oluşturulacağını söyledi.Bu projeyle 250 sektörde toplam 200 bin yeni istihdam alanının oluşacağını dile getiren Murat Kurum, "Gençlerimiz, yeni mühendislerimiz, mimarlarımız, teknikerlerimiz, harita mühendislerimiz bu noktada bu projelerimizde rahatlıkla çalışabilecek. Bunun dışında Bakanlığımız hem bize hem de bağlı olduğumuz kuruluşlarımıza yeni mühendisler, mimarlar almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.Orta gelir grubuna ilişkin sosyal konut projesiÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de yıllık yaklaşık 600 bin yeni konut yapıldığını belirterek "Arz talep dengesiyle alakalı. Ben burada talep karşısında arzı artırıyorum. Şimdi orta gelire de yapacağız. Orta gelire de arkasından proje açıklayacağız. Dolayısıyla o 600 bin içerisinde de orta gelirin alabileceği şartları sağlamaya çalışacağız. Bunu da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Emlak Konut'la çalışıyoruz. Bu projeyi açıkladık kiralar ve konut fiyatları düştü, düşmeye de devam edecek" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220928/bakanlik-uyardi-toki-sosyal-konut-projesi-basvurusunda-iki-maddeye-dikkat-1061702473.html

https://sputniknews.com.tr/20220927/bakan-kurum-duyurdu-yeni-bir-konut-kampanyasi-geliyor-1061658362.html

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