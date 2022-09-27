https://sputniknews.com.tr/20220927/bakan-kurum-duyurdu-yeni-bir-konut-kampanyasi-geliyor-1061658362.html
Bakan Kurum duyurdu: Yeni bir konut kampanyası geliyor
Bakan Kurum duyurdu: Yeni bir konut kampanyası geliyor
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Bakan Kurum, 'Emlak Konut, GYODER, İMDER ve... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T11:06+0300
2022-09-27T11:06+0300
2022-09-27T11:06+0300
türkiye
toki
konut
toplu konut
sosyal konut
murat kurum
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A Para'nın haberine göre, orta gelir grubu için sosyal konut projesi gelecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Hazine Bakanlığı ile faiz konusunda çalışmamız var, indirimi ve taksiti de çalışıyoruz. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ise başvurular sürüyor. Projede aylık taksit ödemeleri sabit değil. Artış oranı, enflasyon oranına bağlı memur maaşı artışı doğrultusunda TOKİ tarafından belirlenecek. Yıllık resmi enflasyonun yüzde 80’i aşması endişeyi de beraberinde getiriyor.Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.
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toki, konut, toplu konut, sosyal konut, murat kurum
toki, konut, toplu konut, sosyal konut, murat kurum
Bakan Kurum duyurdu: Yeni bir konut kampanyası geliyor
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TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Bakan Kurum, 'Emlak Konut, GYODER, İMDER ve TMB ile görüşüyoruz' dedi.
A Para'nın haberine göre, orta gelir grubu için sosyal konut projesi gelecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Hazine Bakanlığı ile faiz konusunda çalışmamız var, indirimi ve taksiti de çalışıyoruz. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.
Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ise başvurular sürüyor.
Projede aylık taksit ödemeleri sabit değil. Artış oranı, enflasyon oranına bağlı memur maaşı artışı doğrultusunda TOKİ tarafından belirlenecek. Yıllık resmi enflasyonun yüzde 80’i aşması endişeyi de beraberinde getiriyor.
Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.