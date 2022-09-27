https://sputniknews.com.tr/20220927/bakan-kurum-duyurdu-yeni-bir-konut-kampanyasi-geliyor-1061658362.html

Bakan Kurum duyurdu: Yeni bir konut kampanyası geliyor

Bakan Kurum duyurdu: Yeni bir konut kampanyası geliyor

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Bakan Kurum, 'Emlak Konut, GYODER, İMDER ve... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T11:06+0300

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türkiye

toki

konut

toplu konut

sosyal konut

murat kurum

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A Para'nın haberine göre, orta gelir grubu için sosyal konut projesi gelecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Hazine Bakanlığı ile faiz konusunda çalışmamız var, indirimi ve taksiti de çalışıyoruz. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ise başvurular sürüyor. Projede aylık taksit ödemeleri sabit değil. Artış oranı, enflasyon oranına bağlı memur maaşı artışı doğrultusunda TOKİ tarafından belirlenecek. Yıllık resmi enflasyonun yüzde 80’i aşması endişeyi de beraberinde getiriyor.Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.

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toki, konut, toplu konut, sosyal konut, murat kurum