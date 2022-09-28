https://sputniknews.com.tr/20220928/bakanlik-uyardi-toki-sosyal-konut-projesi-basvurusunda-iki-maddeye-dikkat-1061702473.html

Bakanlık uyardı: TOKİ sosyal konut projesi başvurusunda iki maddeye dikkat

Bakanlık uyardı: TOKİ sosyal konut projesi başvurusunda iki maddeye dikkat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında iki husus hakkında bilgilendirme yaptı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T11:05+0300

2022-09-28T11:05+0300

2022-09-28T11:05+0300

türkiye

toki

sosyal konut

çevre ve şehircilik bakanlığı

başvuru

konut

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gerekenlere değindi.250 bin sosyal konut kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabileceği belirtilen bakanlık açıklamasında, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı. 18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler.'Başvurunun iptal edilmesi için başvuru bedeli iade alınacak'Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda eşlerden birinin başvurusunu iptal etmesi gerekiyor. Başvurunun iptal edilmesi için; başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi; Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden veya www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtiliyor.'Başvuru bedelini, verilen süre içerisinde e-devlet'ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek'Ayrıca, e-devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu da iptal ediliyor. Bu durumda olan kişiler e-devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatarak veya banka şubelerinden başvurularını tamamlayabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220927/toki-26-ilde-365-arsayi-acik-artirmayla-satacak-1061664729.html

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toki, sosyal konut, çevre ve şehircilik bakanlığı, başvuru, konut