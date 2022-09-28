https://sputniknews.com.tr/20220928/emniyet-genel-mudurlugu-bu-yil-yaklasik-170-bin-uyusturucu-olayina-mudahale-edildi-1061735295.html

Emniyet Genel Müdürlüğü: Bu yıl yaklaşık 170 bin uyuşturucu olayına müdahale edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü: Bu yıl yaklaşık 170 bin uyuşturucu olayına müdahale edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yıl içinde, 168 bin 659 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini, bu olaylarda 215 bin 274 şüphelinin yakalandığını, bunların 19 bin... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T21:49+0300

2022-09-28T21:49+0300

2022-09-28T21:55+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

emniyet genel müdürlüğü

uyuşturucu

fetö

fetö/pdy

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son yıllarda, tarihin en kapsamlı, planlı, kurumların koordinasyon içinde olduğu bir uyuşturucu mücadelesinin yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, 2017'de 941 olan doz aşımı ölüm sayısının 2021'de 270'e düştüğü, yapılan operasyonlar ve saha baskısıyla, eroinin Türkiye üzerinden geçişinin sınırlandırıldığı kaydedildi.Güvenlik güçlerince yapılan operasyonların, yargı makamlarıyla sağlanan uyum ve iş birliğiyle, 2016'da 35 bin civarında olan uyuşturucu suçları tutuklu/hükümlüsü sayısının, 115 binin üzerine çıktığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Açıklamada, uyuşturucu suçlarına müdahalenin artmasının, birimlerin performans, motivasyon, kabiliyet ve mücadele kapasitesinin yükselmesi ve FETÖ yapılanmasının birimlerden temizlenmesi nedeniyle olduğu aktarıldı.Uyuşturucuyla, atık su uyuşturucu analizinden, bilişim teknolojisi destekli narkotik eğitim TIR'larına, il ve ilçelerin risk durumundan, en iyi narkotik polisi anne eğitim projesine, uyuşturucu suçlu profili çıkarılmasından, suç bildirimlerinin en seri şekilde alınmasını sağlayan UYUMA projesine kadar teknoloji ve bilimin öncülüğünde mücadele edildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, teşkilatın 1937 yılından beri uyuşturucuyla mücadele tecrübesi olduğu ve bu tip karalamalarla yeni karşılaşılmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20220927/istanbulda-genis-capli-uyusturucu-operasyonu-367-kisi-yakalandi--1061689479.html

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emniyet genel müdürlüğü (egm), emniyet genel müdürlüğü, uyuşturucu, fetö, fetö/pdy