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İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 367 kişi yakalandı
İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 367 kişi yakalandı
İstanbul Valiliği, 32 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişinin yakalandığını bildirdi. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T23:00+0300
2022-09-27T23:00+0300
türkiye
uyuşturucu
operasyon
gözaltı
istanbul
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 32 ilçede eş zamanlı olarak saat 06.00'da 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak' suretiyle gençleri zehirleyen, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendiği kaydedildi.Operasyonun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince planlandığı aktarılan açıklamada, operasyona bin 50 ekip otosu, 4 bin 617 personel, 25 Narkotik dedektör köpeği, 2 helikopter ve 2 İHA'nın katıldığı belirtildi.Açıklamada, 379 şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 367 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, firari şahısları yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.Açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda 54 kilo 5 gram sentetik kannabinoid bonzai, 28 kilo 996 gram esrar, 6 kilo 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 ecstasy, 14 tabanca, 7 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 214 fişek ele geçirildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/dunyanin-en-eski-uyusturucu-kullanimlarindan-biri-israilde-14-yuzyildan-kalma-afyon-bulundu-1061457621.html
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uyuşturucu, operasyon, gözaltı, istanbul
uyuşturucu, operasyon, gözaltı, istanbul

İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 367 kişi yakalandı

23:00 27.09.2022
© AAİstanbul Valiliği, 32 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişinin yakalandığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, 32 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişinin yakalandığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© AA
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İstanbul Valiliği, 32 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişinin yakalandığını bildirdi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 32 ilçede eş zamanlı olarak saat 06.00'da 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak' suretiyle gençleri zehirleyen, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendiği kaydedildi.
Operasyonun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince planlandığı aktarılan açıklamada, operasyona bin 50 ekip otosu, 4 bin 617 personel, 25 Narkotik dedektör köpeği, 2 helikopter ve 2 İHA'nın katıldığı belirtildi.
Açıklamada, 379 şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 367 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, firari şahısları yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda 54 kilo 5 gram sentetik kannabinoid bonzai, 28 kilo 996 gram esrar, 6 kilo 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 ecstasy, 14 tabanca, 7 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 214 fişek ele geçirildiği bildirildi.
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