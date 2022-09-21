https://sputniknews.com.tr/20220921/dunyanin-en-eski-uyusturucu-kullanimlarindan-biri-israilde-14-yuzyildan-kalma-afyon-bulundu-1061457621.html

Dünyanın en eski uyuşturucu kullanımlarından biri: İsrail'de 14. yüzyıldan kalma afyon bulundu

Dünyanın en eski uyuşturucu kullanımlarından biri: İsrail'de 14. yüzyıldan kalma afyon bulundu

İsrail'de Antik Kenanlıların defin işlemlerinde kullanılan kaplarda afyon izine rastlandı. Bilim insanlarına göre bu, uyuşturucu kullanımının en eski... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T12:01+0300

2022-09-21T12:01+0300

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yaşam

israil

kazı

arkeolojik kazı

kap

afyon

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Araştırmacılar, İsrail'in Tel Yehud bölgesindeki bir kazı alanında 2012 yılında keşfedilen ve Fenike olarak da bilinen Kenanlılara ait olduğu tahmin edilen kaplarda afyon izine rastladı.Kenanlıların ölüleri defin ritüelleri için kullandığı, geç bronz çağına ait olduğu anlaşılan kaplarda bulunan afyonun ne amaçla kullanıldığı henüz bilinmiyor.İsrail Antika Eserler Kurumu'ndan Ron Beeri, keşfe dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Bu tipteki kapların Yunanistan, İtalya ve Mısır gibi geniş bir alanda yapılan kazılarda da bulunduğunu belirten Beeri, "Bu keşfin önemi ise, kaplarda gerçekten afyon bulunmuş olması ki bu da afyonun o dönemde ne kadar popüler olduğunu ve ne kadar çok tüketildiğini gösteriyor" dedi.

israil

afyon

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israil, kazı, arkeolojik kazı, kap, afyon