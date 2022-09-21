https://sputniknews.com.tr/20220921/dunyanin-en-eski-uyusturucu-kullanimlarindan-biri-israilde-14-yuzyildan-kalma-afyon-bulundu-1061457621.html
Dünyanın en eski uyuşturucu kullanımlarından biri: İsrail'de 14. yüzyıldan kalma afyon bulundu
Dünyanın en eski uyuşturucu kullanımlarından biri: İsrail'de 14. yüzyıldan kalma afyon bulundu
İsrail'de Antik Kenanlıların defin işlemlerinde kullanılan kaplarda afyon izine rastlandı. Bilim insanlarına göre bu, uyuşturucu kullanımının en eski... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T12:01+0300
2022-09-21T12:01+0300
2022-09-21T12:09+0300
yaşam
israil
kazı
arkeolojik kazı
kap
afyon
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Araştırmacılar, İsrail'in Tel Yehud bölgesindeki bir kazı alanında 2012 yılında keşfedilen ve Fenike olarak da bilinen Kenanlılara ait olduğu tahmin edilen kaplarda afyon izine rastladı.Kenanlıların ölüleri defin ritüelleri için kullandığı, geç bronz çağına ait olduğu anlaşılan kaplarda bulunan afyonun ne amaçla kullanıldığı henüz bilinmiyor.İsrail Antika Eserler Kurumu'ndan Ron Beeri, keşfe dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Bu tipteki kapların Yunanistan, İtalya ve Mısır gibi geniş bir alanda yapılan kazılarda da bulunduğunu belirten Beeri, "Bu keşfin önemi ise, kaplarda gerçekten afyon bulunmuş olması ki bu da afyonun o dönemde ne kadar popüler olduğunu ve ne kadar çok tüketildiğini gösteriyor" dedi.
israil
afyon
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israil, kazı, arkeolojik kazı, kap, afyon
israil, kazı, arkeolojik kazı, kap, afyon
Dünyanın en eski uyuşturucu kullanımlarından biri: İsrail'de 14. yüzyıldan kalma afyon bulundu
12:01 21.09.2022 (güncellendi: 12:09 21.09.2022) Abone ol
İsrail'de Antik Kenanlıların defin işlemlerinde kullanılan kaplarda afyon izine rastlandı. Bilim insanlarına göre bu, uyuşturucu kullanımının en eski kanıtlarından biri olabilir.
Araştırmacılar, İsrail'in Tel Yehud bölgesindeki bir kazı alanında 2012 yılında keşfedilen ve Fenike olarak da bilinen Kenanlılara ait olduğu tahmin edilen kaplarda afyon izine rastladı.
Kenanlıların ölüleri defin ritüelleri için kullandığı, geç bronz çağına ait olduğu anlaşılan kaplarda bulunan afyonun ne amaçla kullanıldığı henüz bilinmiyor.
İsrail Antika Eserler Kurumu'ndan Ron Beeri, keşfe dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu tip kapların içinde afyon izleri bulduk. Kabın damıtılmış afyon gibi bir sıvıyı bardağa dökmek için tasarlanmış olması ve rahiplerin bu sıvıyı mezarın üstünde içerek kendinden geçmiş bir duruma girmeyi sağlamış olması muhtemel."
Bu tipteki kapların Yunanistan, İtalya ve Mısır gibi geniş bir alanda yapılan kazılarda da bulunduğunu belirten Beeri, "Bu keşfin önemi ise, kaplarda gerçekten afyon bulunmuş olması ki bu da afyonun o dönemde ne kadar popüler olduğunu ve ne kadar çok tüketildiğini gösteriyor" dedi.