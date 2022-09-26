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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/biden-yonetimi-nukleer-silah-kullanmasinin-feci-sonuclari-olacagini-rusyaya-bildirdik-1061633382.html
Biden yönetimi: Nükleer silah kullanmasının feci sonuçları olacağını Rusya'ya bildirdik
Biden yönetimi: Nükleer silah kullanmasının feci sonuçları olacağını Rusya'ya bildirdik
Washington'ın Moskova'ya nükleer silah kullanımı konusunda özel mesaj gönderdiğine dair basında çıkan iddiaları doğrulayan Sullivan ve Blinken, 'feci, yıkıcı... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T16:40+0300
2022-09-26T17:45+0300
ukrayna krizi
nükleer silah
atom bombası
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass referandumlarının sonuçlarının tanınacağına dair açıklamasında "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" vurgusu yapması, ardından Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in 'Rusya'ya katılan toprakları korumak için stratejik nükleer ve yeni ilkelere dayananlar dahil her türlü Rus silahının kullanılabileceğini' söylemesine, ABD yönetiminden karşılık geldi.CBS'in 60 Minutes programına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden yönetiminin Moskova'ya nükleer silah kullanımı konusunda özel mesaj gönderdiğine dair basında çıkan haberleri doğruladı.'Rusya'nın nükleer silah kullanması senaryosuna karşı ABD'nin bir planı olup olmadığı' sorusunu "Evet bir planımız var" diye yanıtlayan Blinken, "Nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırakması için hem alenen hem de özel olarak Ruslara karşı gayet net olduk" dedi. Blinken, nükleer silah kullanımına atıfla "Bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini Moskova'nın bizden duyması ve bilmesi oldukça önemli. Biz de bunu gayet açık olarak ortaya koyduk" diye konuştu.Dünyanın nükleer silah kullanan ilk ve tek ülkesinin dışişleri bakanı, 'herhangi bir nükleer silahın kullanımının, bunları kullanan ülke de dahil pek çok kişi için feci sonuçları olabileceğini' dile getirdi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmasına ABD'nin aynı şekilde karşılık vereceği imasında bulundu.ABC News'un Face the Nation programına konuşan Sullivan, Beyaz Saray'ın Putin'in tehdidini ciddiye aldığını belirterek "Nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılması Rusya'nın feci sonuçlarla karşılaşması demek" vurgusunu yaptı.Sullivan, "Ukrayna'da nükleer silah kullanmaları halinde Rusya için feci sonuçları olacağını doğrudan ve özel olarak Ruslara çok yüksek seviyelerde ilettik. Rusya nükleer silah kullanırsa ABD ile müttefiklerimizin kararlı şekilde yanıt vereceğini kamuoyuna açıkladık" dedi. "Rusya, o karanlık yola girerse neyle karşılaşacağını çok iyi anladı" ifadesini kullanan Ulusal Güvenlik Danışmanı, 'Washington'ın her ihtimale karşı plan yaptığı ve Rusya'ya kararlı şekilde cevap vereceğini' sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/putin-bati-egemen-bagimsiz-kalkinma-merkezlerini-bastirmaya-rusyayi-yok-etmeye-calisiyor-1061452045.html
https://sputniknews.com.tr/20220922/medvedev-rusyaya-katilan-topraklari-korumak-icin-nukleer-dahil-her-silah-kullanilabilir-1061503252.html
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nükleer silah, atom bombası
nükleer silah, atom bombası

Biden yönetimi: Nükleer silah kullanmasının feci sonuçları olacağını Rusya'ya bildirdik

16:40 26.09.2022 (güncellendi: 17:45 26.09.2022)
© AFP 2022Nükleer silah
Nükleer silah - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022
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Washington'ın Moskova'ya nükleer silah kullanımı konusunda özel mesaj gönderdiğine dair basında çıkan iddiaları doğrulayan Sullivan ve Blinken, 'feci, yıkıcı sonuçlardan' söz ederek ABD'nin Rusya'ya karşı nükleer silah kullanabileceğini ima etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass referandumlarının sonuçlarının tanınacağına dair açıklamasında "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" vurgusu yapması, ardından Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in 'Rusya'ya katılan toprakları korumak için stratejik nükleer ve yeni ilkelere dayananlar dahil her türlü Rus silahının kullanılabileceğini' söylemesine, ABD yönetiminden karşılık geldi.
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CBS'in 60 Minutes programına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden yönetiminin Moskova'ya nükleer silah kullanımı konusunda özel mesaj gönderdiğine dair basında çıkan haberleri doğruladı.
'Rusya'nın nükleer silah kullanması senaryosuna karşı ABD'nin bir planı olup olmadığı' sorusunu "Evet bir planımız var" diye yanıtlayan Blinken, "Nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırakması için hem alenen hem de özel olarak Ruslara karşı gayet net olduk" dedi.
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Blinken, nükleer silah kullanımına atıfla "Bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini Moskova'nın bizden duyması ve bilmesi oldukça önemli. Biz de bunu gayet açık olarak ortaya koyduk" diye konuştu.
Dünyanın nükleer silah kullanan ilk ve tek ülkesinin dışişleri bakanı, 'herhangi bir nükleer silahın kullanımının, bunları kullanan ülke de dahil pek çok kişi için feci sonuçları olabileceğini' dile getirdi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmasına ABD'nin aynı şekilde karşılık vereceği imasında bulundu.
ABC News'un Face the Nation programına konuşan Sullivan, Beyaz Saray'ın Putin'in tehdidini ciddiye aldığını belirterek "Nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılması Rusya'nın feci sonuçlarla karşılaşması demek" vurgusunu yaptı.
Sullivan, "Ukrayna'da nükleer silah kullanmaları halinde Rusya için feci sonuçları olacağını doğrudan ve özel olarak Ruslara çok yüksek seviyelerde ilettik. Rusya nükleer silah kullanırsa ABD ile müttefiklerimizin kararlı şekilde yanıt vereceğini kamuoyuna açıkladık" dedi.
"Rusya, o karanlık yola girerse neyle karşılaşacağını çok iyi anladı" ifadesini kullanan Ulusal Güvenlik Danışmanı, 'Washington'ın her ihtimale karşı plan yaptığı ve Rusya'ya kararlı şekilde cevap vereceğini' sözlerine ekledi.
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