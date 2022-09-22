https://sputniknews.com.tr/20220922/medvedev-rusyaya-katilan-topraklari-korumak-icin-nukleer-dahil-her-silah-kullanilabilir-1061503252.html

Medvedev: Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir

Medvedev: Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silahın kullanılabileceği uyarısı yaptı. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T12:46+0300

2022-09-22T12:46+0300

2022-09-22T13:18+0300

dmitriy medvedev

rusya

ukrayna krizi

nükleer silah

ukrayna

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Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Referandumlar yapılacak ve Donbass cumhuriyetleri ile diğer bölgeler Rusya'ya kabul edilecek. Bağlanacak tüm toprakların koruması, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından önemli ölçüde güçlendirilecek. Rusya, bu korumanın sağlanması için yalnızca seferberlik imkanlarını değil, stratejik nükleer silahlar ve yeni ilkelere dayanan silahlar da dahil herhangi Rus silahını kullanabileceğini ilan etti" dedi."Bu nedenle, general rütbeli bazı emekli aptalların, Kırım'a yönelik NATO saldırısıyla ilgili konuşmalarla bizi korkutmasına gerek yok" diye devam eden Medvedev, hipersonik silahların Avrupa ve ABD'deki hedeflere garantili şekilde çok daha hızlı ulaşma kapasitesine sahip olduğu uyarısında bulundu.Medvedev, Batılı müesses nizamın ve genel olarak NATO ülkelerindeki tüm vatandaşların Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerektiğini ve bu yoldan dönüş olmadığını da vurguladı.

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dmitriy medvedev, rusya, nükleer silah, ukrayna