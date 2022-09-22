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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/medvedev-rusyaya-katilan-topraklari-korumak-icin-nukleer-dahil-her-silah-kullanilabilir-1061503252.html
Medvedev: Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir
Medvedev: Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silahın kullanılabileceği uyarısı yaptı. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T12:46+0300
2022-09-22T13:18+0300
dmitriy medvedev
rusya
ukrayna krizi
nükleer silah
ukrayna
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Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Referandumlar yapılacak ve Donbass cumhuriyetleri ile diğer bölgeler Rusya'ya kabul edilecek. Bağlanacak tüm toprakların koruması, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından önemli ölçüde güçlendirilecek. Rusya, bu korumanın sağlanması için yalnızca seferberlik imkanlarını değil, stratejik nükleer silahlar ve yeni ilkelere dayanan silahlar da dahil herhangi Rus silahını kullanabileceğini ilan etti" dedi."Bu nedenle, general rütbeli bazı emekli aptalların, Kırım'a yönelik NATO saldırısıyla ilgili konuşmalarla bizi korkutmasına gerek yok" diye devam eden Medvedev, hipersonik silahların Avrupa ve ABD'deki hedeflere garantili şekilde çok daha hızlı ulaşma kapasitesine sahip olduğu uyarısında bulundu.Medvedev, Batılı müesses nizamın ve genel olarak NATO ülkelerindeki tüm vatandaşların Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerektiğini ve bu yoldan dönüş olmadığını da vurguladı.
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dmitriy medvedev, rusya, nükleer silah, ukrayna
dmitriy medvedev, rusya, nükleer silah, ukrayna

Medvedev: Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir

12:46 22.09.2022 (güncellendi: 13:18 22.09.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna operasyonu
Rusya'nın Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silahın kullanılabileceği uyarısı yaptı.
Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Referandumlar yapılacak ve Donbass cumhuriyetleri ile diğer bölgeler Rusya'ya kabul edilecek. Bağlanacak tüm toprakların koruması, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından önemli ölçüde güçlendirilecek. Rusya, bu korumanın sağlanması için yalnızca seferberlik imkanlarını değil, stratejik nükleer silahlar ve yeni ilkelere dayanan silahlar da dahil herhangi Rus silahını kullanabileceğini ilan etti" dedi.
"Bu nedenle, general rütbeli bazı emekli aptalların, Kırım'a yönelik NATO saldırısıyla ilgili konuşmalarla bizi korkutmasına gerek yok" diye devam eden Medvedev, hipersonik silahların Avrupa ve ABD'deki hedeflere garantili şekilde çok daha hızlı ulaşma kapasitesine sahip olduğu uyarısında bulundu.
Medvedev, Batılı müesses nizamın ve genel olarak NATO ülkelerindeki tüm vatandaşların Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerektiğini ve bu yoldan dönüş olmadığını da vurguladı.
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