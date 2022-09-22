https://sputniknews.com.tr/20220922/medvedev-rusyaya-katilan-topraklari-korumak-icin-nukleer-dahil-her-silah-kullanilabilir-1061503252.html
Medvedev: Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir
Medvedev: Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silahın kullanılabileceği uyarısı yaptı. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T12:46+0300
2022-09-22T12:46+0300
2022-09-22T13:18+0300
dmitriy medvedev
rusya
ukrayna krizi
nükleer silah
ukrayna
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Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Referandumlar yapılacak ve Donbass cumhuriyetleri ile diğer bölgeler Rusya'ya kabul edilecek. Bağlanacak tüm toprakların koruması, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından önemli ölçüde güçlendirilecek. Rusya, bu korumanın sağlanması için yalnızca seferberlik imkanlarını değil, stratejik nükleer silahlar ve yeni ilkelere dayanan silahlar da dahil herhangi Rus silahını kullanabileceğini ilan etti" dedi."Bu nedenle, general rütbeli bazı emekli aptalların, Kırım'a yönelik NATO saldırısıyla ilgili konuşmalarla bizi korkutmasına gerek yok" diye devam eden Medvedev, hipersonik silahların Avrupa ve ABD'deki hedeflere garantili şekilde çok daha hızlı ulaşma kapasitesine sahip olduğu uyarısında bulundu.Medvedev, Batılı müesses nizamın ve genel olarak NATO ülkelerindeki tüm vatandaşların Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerektiğini ve bu yoldan dönüş olmadığını da vurguladı.
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dmitriy medvedev, rusya, nükleer silah, ukrayna
dmitriy medvedev, rusya, nükleer silah, ukrayna
Medvedev: Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir
12:46 22.09.2022 (güncellendi: 13:18 22.09.2022) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silahın kullanılabileceği uyarısı yaptı.
Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Referandumlar yapılacak ve Donbass cumhuriyetleri ile diğer bölgeler Rusya'ya kabul edilecek. Bağlanacak tüm toprakların koruması, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından önemli ölçüde güçlendirilecek. Rusya, bu korumanın sağlanması için yalnızca seferberlik imkanlarını değil, stratejik nükleer silahlar ve yeni ilkelere dayanan silahlar da dahil herhangi Rus silahını kullanabileceğini ilan etti" dedi.
"Bu nedenle, general rütbeli bazı emekli aptalların, Kırım'a yönelik NATO saldırısıyla ilgili konuşmalarla bizi korkutmasına gerek yok" diye devam eden Medvedev, hipersonik silahların Avrupa ve ABD'deki hedeflere garantili şekilde çok daha hızlı ulaşma kapasitesine sahip olduğu uyarısında bulundu.
Medvedev, Batılı müesses nizamın ve genel olarak NATO ülkelerindeki tüm vatandaşların Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerektiğini ve bu yoldan dönüş olmadığını da vurguladı.