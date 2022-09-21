https://sputniknews.com.tr/20220921/putin-bati-egemen-bagimsiz-kalkinma-merkezlerini-bastirmaya-rusyayi-yok-etmeye-calisiyor-1061452045.html

Putin, Rusya'da kısmı seferberlik ilan etti

Putin, Rusya'da kısmı seferberlik ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya halkına, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinin... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T09:07+0300

2022-09-21T09:07+0300

2022-09-21T10:15+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

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Putin konuşmasında, Batı'nın egemen, bağımsız kalkınma merkezlerini bastırmaya, Rusya'yı yok etmeye çalıştığını vurguladı.Kısmı seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını söyleyen Putin, kısmi seferberlik faaliyetlerinin bugünden itibaren başlayacağını vurguladı.Putin, "Sadece şu anda yedekte bulunan ve her şeyden önce orduda görev yapmış, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, kısmi seferberlik çağrısına tabi olacaktır. Askeri göreve çağrılanlar, birliklere gönderilmeden önce özel askeri harekat deneyimi dikkate alınarak mutlaka ek askeri eğitimden geçecek" dedi.Seferberlik kapsamında özel askeri harekata katılan kişilerin ödeme ve sözleşmeli asker statüsü alacağını belirten Putin, kısmı seferberlik kararının bugünkü duruma uygun olduğunun altını çizdi.Putin, bugün Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'ne kısmi seferberlik önlemleri hakkında resmi olarak bilgilendirme yapılacağını kaydetti.Rusya lideri ayrıca, Rusya'daki bölgelerin valilerine Savunma Bakanlığı tarafından her bir bölge için belirlenen sayıda ve sürelerde vatandaşların orduya çağrılmasını sağlama talimatı verdi.'Referandum yapılacak bölgelerde çıkacak kararı destekleyeceğiz'Putin, DHC ve LHC ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin referandum kararları hakkında "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerindeki, Zaporojye ve Herson bölgelerindeki sakinlerin büyük bölümünün geleceği hakkında alacağı kararı destekleyeceğiz" dedi.'Batı, Rusya karşıtı politikasında tüm sınırları aştı'Washington, Londra ve Brüksel'deki siyasetçilerin Kiev'i askeri faaliyetlerini Rusya topraklarına taşımaya ittiğini söyleyen Putin, Batı'nın saldırgan Rusya karşıtı politikasında tüm sınırları aştığını vurguladı.Sürekli olarak Rusya'ya ve Rusya halkına yönelik tehditler duyduklarına dikkat çeken Putin, "Batı'daki bazı sorumsuz siyasetçiler, Ukrayna'ya Kırım'ı ve Rusya'nın diğer bölgelerini vurma imkanı sunacak uzun menzilli saldırı silahları, sistemleri tedarik etme planlarından bahsediyor. Bu tür terör saldırıları, Batı'nın silahları da kullanılarak Rusya'nın Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sınır yerleşimlerine halihazırda düzenleniyor. NATO, modern sistemleri, uçakları, gemileri, uyduları, stratejik İHA'ları kullanarak Rusya'nın güneyi boyunca gerçek zamanlı keşif gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.'Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil'Öte yandan Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini vurgulayarak, "Batı barışçıl bir çözümden yana değil, Ukrayna'ya silah yığıyor. Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.Özel askeri harekat başladıktan sonra, İstanbul'daki müzakereler de dahil Ukraynalı temsilcilerin yapılan görüşmelerde Moskova'nın tekliflerine 'çok olumlu' tepki verdiğini ve bu tekliflerin öncelikle Rusya'nın güvenliğinin, çıkarlarının sağlanmasına yönelik olduğunu anlatan Putin, "Görünen o ki, barışçıl çözüm Batı'nın hoşuna gitmiyor. Bu nedenle, birtakım uzlaşmalar sağlandıktan sonra Kiev'e tüm anlaşmaları bozması için doğrudan bir emir verildi" diye vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20220920/donbass-zaporojye-ve-herson-sakinleri-rusyaya-katilim-referandumunda-evet-demeye-hazir-1061440476.html

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