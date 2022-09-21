https://sputniknews.com.tr/20220921/rusyada-kismi-seferberlik-ilaninin-ardindan-dolar-endeksi-20-yilin-en-yuksek-seviyesine-sicradi-1061456868.html

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından, dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine fırladı

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından, dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine fırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yedek askerleri seferber etmesi ve ülkesinin kendini savunmak için 'tüm araçları' kullanmaya hazır olduğunu söylemesinin... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T11:33+0300

2022-09-21T11:33+0300

2022-09-21T11:49+0300

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Dolar endeksinin son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkması, Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilanının ardından ve ABD Merkez Bankası konumundaki Fed'in bugün yeni faiz artış oranını açıklamasından önce geldi. Doları yen, euro veya sterlin gibi majör para birimleriyle karşılaştıran endeks, 2002'den beri bir rekor olan 110.87 puana yükseldi.Bu durum, yatırımcıların Ukrayna'daki çatışmaların yoğunlaşacağı beklentisiyle güvenli sığınak araması olarak değerlendirildi.

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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, abd, dolar