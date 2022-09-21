https://sputniknews.com.tr/20220921/rusyada-kismi-seferberlik-ilaninin-ardindan-dolar-endeksi-20-yilin-en-yuksek-seviyesine-sicradi-1061456868.html
Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından, dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine fırladı
Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından, dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine fırladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yedek askerleri seferber etmesi ve ülkesinin kendini savunmak için 'tüm araçları' kullanmaya hazır olduğunu söylemesinin... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T11:33+0300
2022-09-21T11:33+0300
2022-09-21T11:49+0300
ekonomi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
abd
dolar
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Dolar endeksinin son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkması, Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilanının ardından ve ABD Merkez Bankası konumundaki Fed'in bugün yeni faiz artış oranını açıklamasından önce geldi. Doları yen, euro veya sterlin gibi majör para birimleriyle karşılaştıran endeks, 2002'den beri bir rekor olan 110.87 puana yükseldi.Bu durum, yatırımcıların Ukrayna'daki çatışmaların yoğunlaşacağı beklentisiyle güvenli sığınak araması olarak değerlendirildi.
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, abd, dolar
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, abd, dolar
Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından, dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine fırladı
11:33 21.09.2022 (güncellendi: 11:49 21.09.2022) Abone ol
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yedek askerleri seferber etmesi ve ülkesinin kendini savunmak için 'tüm araçları' kullanmaya hazır olduğunu söylemesinin ardından, dolar diğer majör para birimleri sepeti karşısında son 20 yılın en yüksek seviyesini gördü.
Dolar endeksinin son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkması, Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilanının ardından ve ABD Merkez Bankası konumundaki Fed'in bugün yeni faiz artış oranını açıklamasından önce geldi.
Doları yen, euro veya sterlin gibi majör para birimleriyle karşılaştıran endeks, 2002'den beri bir rekor olan 110.87 puana yükseldi.
Bu durum, yatırımcıların Ukrayna'daki çatışmaların yoğunlaşacağı beklentisiyle güvenli sığınak araması olarak değerlendirildi.