Türkiye
SON DAKİKA | İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıkmadı
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220921/rusyada-kismi-seferberlik-ilaninin-ardindan-dolar-endeksi-20-yilin-en-yuksek-seviyesine-sicradi-1061456868.html
Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından, dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine fırladı
Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından, dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine fırladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yedek askerleri seferber etmesi ve ülkesinin kendini savunmak için 'tüm araçları' kullanmaya hazır olduğunu söylemesinin... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T11:33+0300
2022-09-21T11:49+0300
ekonomi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
abd
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1061456868.jpg?1663750153
Dolar endeksinin son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkması, Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilanının ardından ve ABD Merkez Bankası konumundaki Fed'in bugün yeni faiz artış oranını açıklamasından önce geldi. Doları yen, euro veya sterlin gibi majör para birimleriyle karşılaştıran endeks, 2002'den beri bir rekor olan 110.87 puana yükseldi.Bu durum, yatırımcıların Ukrayna'daki çatışmaların yoğunlaşacağı beklentisiyle güvenli sığınak araması olarak değerlendirildi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, abd, dolar
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, abd, dolar

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından, dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine fırladı

11:33 21.09.2022 (güncellendi: 11:49 21.09.2022)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yedek askerleri seferber etmesi ve ülkesinin kendini savunmak için 'tüm araçları' kullanmaya hazır olduğunu söylemesinin ardından, dolar diğer majör para birimleri sepeti karşısında son 20 yılın en yüksek seviyesini gördü.
Dolar endeksinin son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkması, Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilanının ardından ve ABD Merkez Bankası konumundaki Fed'in bugün yeni faiz artış oranını açıklamasından önce geldi.
Doları yen, euro veya sterlin gibi majör para birimleriyle karşılaştıran endeks, 2002'den beri bir rekor olan 110.87 puana yükseldi.
Bu durum, yatırımcıların Ukrayna'daki çatışmaların yoğunlaşacağı beklentisiyle güvenli sığınak araması olarak değerlendirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала