Donbass, Zaporojye ve Herson sakinleri, Rusya'ya katılım referandumunda 'evet' demeye hazır
© Sputnik / Александр Кондратюк / Multimedya arşivine gidinАвтопробег в Тамбове в поддержку российских военных на Украине / Акции в поддержку Вооруженных сил России
© Sputnik / Александр Кондратюк/
Rusya Federasyonu bünyesine katılım referandumlarının yapılacağı açıklanana Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri (DHC - LHC) ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde halk, Rusya'nın bir parçası olmak istediklerine dile getirdi.
Kamuoyu araştırma merkezi INSOMAR tarafından yapılan anketlere göre DHC'de halkın yüzde 91'i, Rusya'ya katılmayı istediklerini söyledi.
LHC'de bu oran yüzde 90 çıkarken Zaporojye ve Herson bölgelerinde halkın yüzde 80'i Rusya'yla birleşmekten yana olduklarını kaydetti.
Dün yapılan anketlerde katılımcılara olası bir referandumda sandığa gitmeyi düşünüp düşünmedikleri de soruldu.
Bu soruya DHC'de yüzde 80, LHC'de yüzde 83, Zaporojye Bölgesi'nde yüzde 72 ve Herson Bölgesi'nde yüzde 65'lik kesim sandığa gitmeye hazır oldukları yanıtını verdi.
RIPSI'nın anketinde şimdiye kadarki en yüksek destek oranı görüldü
Bu arada 4 bölgede birer anket de Kırım Cumhuriyeti Siyasi ve Sosyolojik Araştırmalar Enstitüsü (RIPSI) tarafından yapıldı.
Telefon yoluyla yapılan anketlerin sonuçlarına göre 4 bölgede Rusya'ya katılma fikrini destekleyenlerin oranı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı.
Rusya'nın parçası olmayı destekleyenlerin oranı DHC'de yüzde 94, LHC'de yüzde 93, Zaporojye Bölgesi'nde yüzde 87 ve Herson Bölgesi'nde yüzde 80 olarak kaydedildi.
Söz konusu 4 bölgede 23-27 Eylül tarihlerinde Rusya'ya katılım referandumları yapılacak.
LHC'de bu oran yüzde 90 çıkarken Zaporojye ve Herson bölgelerinde halkın yüzde 80'i Rusya'yla birleşmekten yana olduklarını kaydetti.
Dün yapılan anketlerde katılımcılara olası bir referandumda sandığa gitmeyi düşünüp düşünmedikleri de soruldu.
Bu soruya DHC'de yüzde 80, LHC'de yüzde 83, Zaporojye Bölgesi'nde yüzde 72 ve Herson Bölgesi'nde yüzde 65'lik kesim sandığa gitmeye hazır oldukları yanıtını verdi.
RIPSI'nın anketinde şimdiye kadarki en yüksek destek oranı görüldü
Bu arada 4 bölgede birer anket de Kırım Cumhuriyeti Siyasi ve Sosyolojik Araştırmalar Enstitüsü (RIPSI) tarafından yapıldı.
Telefon yoluyla yapılan anketlerin sonuçlarına göre 4 bölgede Rusya'ya katılma fikrini destekleyenlerin oranı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı.
Rusya'nın parçası olmayı destekleyenlerin oranı DHC'de yüzde 94, LHC'de yüzde 93, Zaporojye Bölgesi'nde yüzde 87 ve Herson Bölgesi'nde yüzde 80 olarak kaydedildi.
Söz konusu 4 bölgede 23-27 Eylül tarihlerinde Rusya'ya katılım referandumları yapılacak.