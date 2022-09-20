https://sputniknews.com.tr/20220920/donetsk-ve-luganskta-rusyaya-baglanma-referandumu-23-27-eylulde-duzenlenecek-1061421534.html

Donetsk ve Lugansk’ta Rusya’ya bağlanma referandumu 23-27 Eylül’de düzenlenecek

Donetsk ve Lugansk’ta Rusya’ya bağlanma referandumu 23-27 Eylül’de düzenlenecek

Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin parlamentolarının Rusya’ya bağlanmak adına düzenlenecek referandumların 23-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T14:47+0300

2022-09-20T14:47+0300

2022-09-20T15:32+0300

donetsk

lugansk

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rusya

referandum

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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) parlamentosu başkanı Denis Miroşniçenkko, cumhuriyetin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin referandumun 23-27 Eylül tarihlerinde düzenleneceğini kaydetti.Miroşniçenkko’nun açıklaması, LHC halk konseyinin söz konusu referandumun düzenlenmesine ilişkin yasayı oybirliği ile kabul etmesini ve ardından da LHC lideri Leonid Paseçnik’in söz konusu yasayı onaylamasını izledi.Donetsk Halk cumhuriyeti (DHC) parlamentosu da LHC ile aynı günlerde cumhuriyette Rusya’ya bağlanmaya ilişkin referandum düzenlenmesi kararını aldı. DHC parlamentosunda düzenlenen olağanüstü toplantıda, halka, Rusya’ya bağlanmak isteyip istemedikleri sorusunun yöneltileceği referandumun 23-27 Eylül tarihlerinde düzenlenmesine karar verildi.Herson’da da Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül’de referandum düzenlenecekÖte yandan Ukrayna’da tamamen Rus güçlerinin denetiminde olan Herson bölgesinde de Rusya’ya bağlanmaya ilişkin referandumun 23-27 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi kararı alındı.Herson’daki askeri-sivil idarenin başkanı Vladimir Saldo, bölge halkına Rusya’ya bağlanmak isteyip istemedikleri sorusunun sorulacağı referandumun DHC ve LHC’de düzenlenecek referandumlar ile aynı günlerde düzenlenmesine ilişkin kararı imzaladığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220920/zaporojye-bolgesi-idaresine-rusyaya-baglanma-referandumu-duzenlenmesi-cagrisi-1061420600.html

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