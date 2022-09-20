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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/zaporojye-bolgesi-idaresine-rusyaya-baglanma-referandumu-duzenlenmesi-cagrisi-1061420600.html
Zaporojye bölgesi idaresine Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi çağrısı
Zaporojye bölgesi idaresine Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi çağrısı
Ukrayna’da kısmen Rus güçlerinin denetiminde olan Zaporojye bölgesinin halk kongresi, bölgedeki yerel hükümete Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T14:18+0300
2022-09-20T14:18+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
zaporojye
referandum
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Zaporojye’nin halk kongresinden yapılan açıklamada, “Halk kongresinin üyeleri olarak, sivil-askeri idare yöneticisi Yevgeniy Balitskiy’e bölgemizin Rusya’ya bağlanması konusunda bir an önce referandum düzenlenmesi talebimizi iletiyoruz” denildi.Rusya’yla Beraberiz adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Vladimir Rogov da halk kongresi toplantısı sırasında, “(Referandumun düzenlenmesi için) ideal güvenlik koşulu olmaz. Ne kadar hızlı Rusya’nın parçası olursak, barış da o kadar hızlı gelir” ifadelerini kullandı.Zaporojye bölgesinin halk kongresinin referandum çağrısı, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson bölgesinin halk konseylerinin bölge idarecilerine aynı çağrıyı yapmasını izledi.Zaporojye bölgesinde, referandum düzenlenmesi için temmuz ayında bir seçim komisyonu oluşturulmuştu. Bölgede referandum hazırlıklarına ağustos ayında başlandı ancak referandum düzenlenmesine ilişkin resmi bir karar henüz alınmış değil.
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rusya, ukrayna, zaporojye, referandum
rusya, ukrayna, zaporojye, referandum

Zaporojye bölgesi idaresine Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi çağrısı

14:18 20.09.2022
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© Sputnik
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Ukrayna’da kısmen Rus güçlerinin denetiminde olan Zaporojye bölgesinin halk kongresi, bölgedeki yerel hükümete Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi çağrısı yaptı.
Zaporojye’nin halk kongresinden yapılan açıklamada, “Halk kongresinin üyeleri olarak, sivil-askeri idare yöneticisi Yevgeniy Balitskiy’e bölgemizin Rusya’ya bağlanması konusunda bir an önce referandum düzenlenmesi talebimizi iletiyoruz” denildi.
Rusya’yla Beraberiz adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Vladimir Rogov da halk kongresi toplantısı sırasında, “(Referandumun düzenlenmesi için) ideal güvenlik koşulu olmaz. Ne kadar hızlı Rusya’nın parçası olursak, barış da o kadar hızlı gelir” ifadelerini kullandı.
Zaporojye bölgesinin halk kongresinin referandum çağrısı, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson bölgesinin halk konseylerinin bölge idarecilerine aynı çağrıyı yapmasını izledi.
Zaporojye bölgesinde, referandum düzenlenmesi için temmuz ayında bir seçim komisyonu oluşturulmuştu. Bölgede referandum hazırlıklarına ağustos ayında başlandı ancak referandum düzenlenmesine ilişkin resmi bir karar henüz alınmış değil.
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