https://sputniknews.com.tr/20220920/zaporojye-bolgesi-idaresine-rusyaya-baglanma-referandumu-duzenlenmesi-cagrisi-1061420600.html

Zaporojye bölgesi idaresine Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi çağrısı

Zaporojye bölgesi idaresine Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi çağrısı

Ukrayna’da kısmen Rus güçlerinin denetiminde olan Zaporojye bölgesinin halk kongresi, bölgedeki yerel hükümete Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T14:18+0300

2022-09-20T14:18+0300

2022-09-20T14:18+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

zaporojye

referandum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055471995_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e3ab3ba57d7722c4b06d1e06bc0e176.jpg

Zaporojye’nin halk kongresinden yapılan açıklamada, “Halk kongresinin üyeleri olarak, sivil-askeri idare yöneticisi Yevgeniy Balitskiy’e bölgemizin Rusya’ya bağlanması konusunda bir an önce referandum düzenlenmesi talebimizi iletiyoruz” denildi.Rusya’yla Beraberiz adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Vladimir Rogov da halk kongresi toplantısı sırasında, “(Referandumun düzenlenmesi için) ideal güvenlik koşulu olmaz. Ne kadar hızlı Rusya’nın parçası olursak, barış da o kadar hızlı gelir” ifadelerini kullandı.Zaporojye bölgesinin halk kongresinin referandum çağrısı, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson bölgesinin halk konseylerinin bölge idarecilerine aynı çağrıyı yapmasını izledi.Zaporojye bölgesinde, referandum düzenlenmesi için temmuz ayında bir seçim komisyonu oluşturulmuştu. Bölgede referandum hazırlıklarına ağustos ayında başlandı ancak referandum düzenlenmesine ilişkin resmi bir karar henüz alınmış değil.

rusya

ukrayna

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, zaporojye, referandum