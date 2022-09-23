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https://sputniknews.com.tr/20220923/iran-cumhurbaskani-reisiden-protestolara-iliskin-aciklama-dusmanlar-kaos-cikarmak-istiyor-1061567397.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den protestolara ilişkin açıklama: Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den protestolara ilişkin açıklama: Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 22 yaşında bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine patlak veren protestolara ilişkin, "Düşmanlar... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T21:33+0300
2022-09-23T21:33+0300
dünya
iran
ibrahim reisi
ahlak polisi
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İran devlet televizyonunun haberine göre, New York'tan döndükten sonra Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda halka hitap eden Reisi, ülke geneline yayılan protestoları değerlendirdi.Kamu güvenliğinin önemini vurgulayan Reisi, "Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor. Halkın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz." diye konuştu.Halkın sesine her zaman kulak verdiklerini söyleyen Reisi, "Hiçbir koşulda halkın güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.Yaklaşık bir haftadır devam eden protestolara karşılık bugün düzenlenen devletin desteklediği gösterilere de işaret eden Reisi, bu gösterilerin İran'ın gücünü ve onurunu temsil ettiğini dile getirdi.Genç kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü tepkilere neden olduTahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.İran devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında, Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı. Gösteriler daha sonra ülke geneline yayılmıştı.Resmi olmayan rakamlara göre, şiddete dönüşen olaylarda şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/iran-devrim-muhafizlari-ordusundan-ulke-genelindeki-gosterilerle-ilgili-yargiya-cagri-1061522770.html
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iran, ibrahim reisi, ahlak polisi
iran, ibrahim reisi, ahlak polisi

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den protestolara ilişkin açıklama: Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor

21:33 23.09.2022
© AAİran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin saçı gözüküyor diye ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp ölmesiyle başlayan ve onlarca kente yayılan protestolar 22 Eylül 2023'te 6. gününde
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin saçı gözüküyor diye ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp ölmesiyle başlayan ve onlarca kente yayılan protestolar 22 Eylül 2023'te 6. gününde - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 22 yaşında bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine patlak veren protestolara ilişkin, "Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor. Halkın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz." dedi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, New York'tan döndükten sonra Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda halka hitap eden Reisi, ülke geneline yayılan protestoları değerlendirdi.
Kamu güvenliğinin önemini vurgulayan Reisi, "Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor. Halkın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz." diye konuştu.
Halkın sesine her zaman kulak verdiklerini söyleyen Reisi, "Hiçbir koşulda halkın güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık bir haftadır devam eden protestolara karşılık bugün düzenlenen devletin desteklediği gösterilere de işaret eden Reisi, bu gösterilerin İran'ın gücünü ve onurunu temsil ettiğini dile getirdi.
İran - Mahsa Emini protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ülke genelindeki gösterilerle ilgili yargıya çağrı
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Genç kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü tepkilere neden oldu

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.
İran devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.
Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında, Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı. Gösteriler daha sonra ülke geneline yayılmıştı.
Resmi olmayan rakamlara göre, şiddete dönüşen olaylarda şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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