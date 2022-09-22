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https://sputniknews.com.tr/20220922/iran-devrim-muhafizlari-ordusundan-ulke-genelindeki-gosterilerle-ilgili-yargiya-cagri-1061522770.html
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ülke genelindeki gösterilerle ilgili yargıya çağrı
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ülke genelindeki gösterilerle ilgili yargıya çağrı
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan "Yargıdan, sokakta olduğu kadar sosyal medyada da yalan haber ve dedikodu yayan, toplumun psikolojik güvenliğini tehlikeye... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T20:40+0300
2022-09-22T20:40+0300
dünya
devrim muhafızları ordusu
mahsa emini
iran
protesto
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine ülke genelinde başlayan protestolarla ilgili yargıyı, "yanlış haber ve dedikodu yayanlara" karşı harekete geçmeye çağırdı.Devrim Muhafızları Ordusu'nun yazılı açıklamasında, ülkenin birçok kentine yayılan protestolar, "siyonist rejimin (İsrail) ve onun ülke içindeki unsurlarının İran'a karşı eylemleri" olarak nitelendirildi.Açıklamada, Mahsa Emini'nin ölümü nedeniyle "yas tutuyor gibi görünen isyancıların, düşmanları, halka yönelik yaptırım çemberini daraltmaya, bilim adamlarına suikast düzenlemeye, ekonomik baskıları sürdürmeye teşvik edenler" olduğu ifade edildi.İran polisinin göstericilere yönelik müdahalelerine tam destek veren Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, "Güçlü polis teşkilatı her zaman İran halkının canının, servetinin ve onurunun koruyucusu olmuştur" ifadeleri kullanıldı.Gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Emini'nin ailesine başsağlığı dilenen açıklamada yargı makamlarına yönelik şu çağrıya yer verildi:Ne olmuştu?Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darp edildiğini iddia ediyor.Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı.Şu ana kadar Tahran, Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, Abadan, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zencan, İlam, Mazenderan Hemedan başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlendi. Birçok noktada eylemciler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
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devrim muhafızları ordusu, mahsa emini, iran, protesto
devrim muhafızları ordusu, mahsa emini, iran, protesto

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ülke genelindeki gösterilerle ilgili yargıya çağrı

20:40 22.09.2022
© AFP 2022 / -İran - Mahsa Emini protestoları
İran - Mahsa Emini protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / -
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan "Yargıdan, sokakta olduğu kadar sosyal medyada da yalan haber ve dedikodu yayan, toplumun psikolojik güvenliğini tehlikeye atanların tespit edilerek onlara karşı kararlılıkla hareket edilmesini talep ediyoruz" açıklaması yapıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine ülke genelinde başlayan protestolarla ilgili yargıyı, "yanlış haber ve dedikodu yayanlara" karşı harekete geçmeye çağırdı.
Devrim Muhafızları Ordusu'nun yazılı açıklamasında, ülkenin birçok kentine yayılan protestolar, "siyonist rejimin (İsrail) ve onun ülke içindeki unsurlarının İran'a karşı eylemleri" olarak nitelendirildi.
Açıklamada, Mahsa Emini'nin ölümü nedeniyle "yas tutuyor gibi görünen isyancıların, düşmanları, halka yönelik yaptırım çemberini daraltmaya, bilim adamlarına suikast düzenlemeye, ekonomik baskıları sürdürmeye teşvik edenler" olduğu ifade edildi.
İran polisinin göstericilere yönelik müdahalelerine tam destek veren Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, "Güçlü polis teşkilatı her zaman İran halkının canının, servetinin ve onurunun koruyucusu olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Emini'nin ailesine başsağlığı dilenen açıklamada yargı makamlarına yönelik şu çağrıya yer verildi:
"Yargıdan, sokakta olduğu kadar sosyal medyada da yalan haber ve dedikodu yayan, toplumun psikolojik güvenliğini tehlikeye atanların tespit edilerek onlara karşı kararlılıkla hareket edilmesini talep ediyoruz."

Ne olmuştu?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.
İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.
Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darp edildiğini iddia ediyor.
Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı.
Şu ana kadar Tahran, Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, Abadan, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zencan, İlam, Mazenderan Hemedan başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlendi. Birçok noktada eylemciler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
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