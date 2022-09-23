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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220923/fransa-ve-isvicrede-187den-fazla-belediye-sokak-aydinlatmalarini-sondurecek-1061550896.html
Fransa ve İsviçre'de 187'den fazla belediye, sokak aydınlatmalarını söndürecek
Fransa ve İsviçre'de 187'den fazla belediye, sokak aydınlatmalarını söndürecek
Fransa ve İsviçre'de 'Gece Güzeldir' etkinliği kapsamında 187'den fazla belediyenin sokak aydınlatmaları söndürülecek. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T15:21+0300
2022-09-23T15:21+0300
avrupa'da enerji krizi
elektrik
enerji
tasarruf
aydınlatma
fransa
isviçre
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Bu yıl enerji tasarrufu tematiği çerçevesinde 3'üncüsü düzenlenen 'Gece Güzeldir' etkinliği kapsamında, Fransa ve İsviçre'nin birçok sınır belediyesini kapsayan Büyük Cenevre'de 187 belediye, bugün sokak ışıklarını söndürecek.'Gece Güzeldir' internet sitesinden yapılan açıklamada, vatandaşları enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi de hedefleyen etkinliğe, Büyük Cenevre’ye komşu 50'den fazla belediye de katılacak.Açıklamada, ışıklarını söndürerek etkinliğe katılan işletmelerin ve kişilerin sayısının arttığına dikkat çekilirken, etkinlik kapsamında gökyüzünü gözlemleme, sergiler, gece yürüyüşleri ve mum ışığında yemek gibi 100'den fazla organizasyon gerçekleşeceği kaydedildi.Etkinlik, gündüz ve gecenin eşit zaman diliminde olduğu sonbahar ekinoksuna denk geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220923/sp-pmi-euro-bolgesindeki-ekonomik-gerileme-derinlesti-resesyon-kapida-1061545232.html
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elektrik, enerji, tasarruf, aydınlatma, fransa, isviçre
elektrik, enerji, tasarruf, aydınlatma, fransa, isviçre

Fransa ve İsviçre'de 187'den fazla belediye, sokak aydınlatmalarını söndürecek

15:21 23.09.2022
© FlickrElektrik kesintisi
Elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© Flickr
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Fransa ve İsviçre'de 'Gece Güzeldir' etkinliği kapsamında 187'den fazla belediyenin sokak aydınlatmaları söndürülecek.
Bu yıl enerji tasarrufu tematiği çerçevesinde 3'üncüsü düzenlenen 'Gece Güzeldir' etkinliği kapsamında, Fransa ve İsviçre'nin birçok sınır belediyesini kapsayan Büyük Cenevre'de 187 belediye, bugün sokak ışıklarını söndürecek.
'Gece Güzeldir' internet sitesinden yapılan açıklamada, vatandaşları enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi de hedefleyen etkinliğe, Büyük Cenevre’ye komşu 50'den fazla belediye de katılacak.
Açıklamada, ışıklarını söndürerek etkinliğe katılan işletmelerin ve kişilerin sayısının arttığına dikkat çekilirken, etkinlik kapsamında gökyüzünü gözlemleme, sergiler, gece yürüyüşleri ve mum ışığında yemek gibi 100'den fazla organizasyon gerçekleşeceği kaydedildi.
Etkinlik, gündüz ve gecenin eşit zaman diliminde olduğu sonbahar ekinoksuna denk geliyor.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
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