https://sputniknews.com.tr/20220923/sp-pmi-euro-bolgesindeki-ekonomik-gerileme-derinlesti-resesyon-kapida-1061545232.html

S&P PMI: Euro Bölgesi'ndeki ekonomik gerileme derinleşti, resesyon kapıda

S&P PMI: Euro Bölgesi'ndeki ekonomik gerileme derinleşti, resesyon kapıda

Dünyanın yakından takip ettiği bir endekste Euro Bölgesi'nde ekonomik-ticari faaliyetlerdeki gerileme 48.2 puana kadar inerek derinleşti. Tüm göstergeler... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T13:48+0300

2022-09-23T13:48+0300

2022-09-23T14:39+0300

ekonomi

euro bölgesi

s&p

endeks

daralma

küçülme

resesyon

durgunluk

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S&P Global'in Euro Bölgesi için flaş bileşik satın alma müdürleri endeksi (PMI), ağustos ayındaki 48.9 puandan eylül ayında 48.2'ye geriledi. Endeksin 50'nin üstünde olması büyüme, 50'nin altında olması daralma işareti.2013'ten bu yana en keskin yavaşlamaS&P Global Flash Euro Bölgesi PMI, "Euro Bölgesi'ndeki ekonomik gerileme, eylül ayında ticari faaliyetlerin art arda üçüncü aydır daralmasıyla derinleşti" diyerek ekledi: "Mütevazı bir oran gibi gözükse de bu düşüş hızı, pandemi kapanmaları hariç, 2013'ten bu yana en keskin yavaşlama anlamına geliyor."S&P Global Market Intelligence'ın baş ekonomisti Chris Williamson, "Şirketler iş koşullarının kötüleştiğini ve artan enerji maliyetlerine bağlı olarak fiyat baskılarının yoğunlaştığını bildirirken Euro Bölgesi'nde resesyon kapıda" dedi.Almanya'ya dikkatEuro Bölgesi'nde göstergelerin 2022'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 0.1'lik daralma ve dördüncü çeyrekte keskin düşüşe işaret ettiğini söyleyen Williamson, "Ekonomi, küresel mali krizden bu yana pandemi dışında görülmeyen bir oranda kötüleşirken, Almanya en zorlu koşullarla karşı karşıya" vurgusunu yaptı.PMI Almanya'da 45.9 puana gerilediNitekim Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da ağustosta 46.9 puan olan bileşik PMI eylülde 45.9 puana gerileyerek Mayıs 2020’den beri en düşük seviyeye indi. 28 ayın en düşük seviyesi soğuk duş etkisi yarattı. Beklenti endeksin 46 puanın altına inmemesi yönündeydi.Almanya'da hizmet sektörü PMI verisi ağustosta 47.7’den eylülde 45.4’e, imalat sanayi PMI verisi de 49.1’den 48.3’e geriledi. İmalat sanayi ve hizmet sektörü, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.'4. çeyreğe ilişkin beklentiler iyi görünmüyor'S&P Global ekonomisti Phil Smith, "Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte daralmaya hazır göründü. PMI verisinin eylülde toparlanma işareti göstermemesi ve PMI anketinin ileriye dönük göstergelerinin de kötüleşmesiyle, dördüncü çeyreğe ilişkin beklentiler de iyi görünmüyor" dedi. Euro Bölgesi çift haneli enflasyona doğruBatı'nın Rusya yaptırımlarına koşut Avrupa'ya Rus gazı arzı kesilirken, enerji maliyetlerindeki artışın neden olduğu kabarık faturalar, tüketicilerin harcamalarını dizginletti, şirketlerin giderlerinin artırdı, üretim çıktısını sınırlandırdı. Euro Bölgesi enflasyonu ağustos ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 9.1'e yükseldi. Analistler, oranın yıl sonuna kadar çift haneli rakamlara ulaşabileceğini tahmin ediyor.Avrupa Merkez Bankası bu ay faiz oranlarında 75 baz puanlık rekor bir artış yaptı ve tüketici fiyatlarındaki yükselişi frenlemek için elinden geleni yapacağını taahhüt etti.Enflasyonu dizginlemekle ekonomiyi büyütmek ikilemiWilliamson ise "Politika yapıcıların hem enflasyonu dizginlemeyi hem de ekonomiyi sert bir inişten korumayı becerme konusunda karşılaştığı zorluk dolayısıyla giderek güçleşiyor" uyarısında bulundu. İstihdamı da vuracakEuro Bölgesi'nde hem imalat hem de hizmet sektörlerindeki faaliyetler, sırasıyla 19 ve 28 ayın en düşük seviyelerine indi.S&P Global'in açıklamasında "Mal ve hizmetlere yönelik yeni siparişler art arda üçüncü ayda da düştü. Malzeme siparişleri özellikle ciddi şekilde düştü, ancak hizmet sektörüne yeni iş girişleri de artan bir oranda düştü. Her ikisi de üretimden daha hızlı gerileyerek ekim ayında üretim kayıplarının daha hızlı olacağına işaret etti... Ağustos ayında son 17 ayın en düşük seviyesine gerileyen istihdam artışı, işverenlerin yeni işçi alma konusundaki çekingenliğinde artışı yansıttı" değerlendirmeleri yapıldı.

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euro bölgesi, s&p, endeks, daralma, küçülme, resesyon, durgunluk