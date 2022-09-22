https://sputniknews.com.tr/20220922/cumhurbaskani-erdogan-abd-ile-ticaret-hacmimiz-100-milyar-dolar-hedefine-kisa-surede-varacaktir-1061493203.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ticaret hacmimiz 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ticaret hacmimiz 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile ticaret hacmimiz, bu ivmenin doğru ve kararlı muhafaza edilmesi halinde 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır" dedi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T04:10+0300

2022-09-22T04:10+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

abd

ekonomi

açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önde gelen ABD’li iş insanlarıyla buluşmasında konuşma yaptı. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:- ABD ile savunma sanayi iş birliğimizin önüne getirilen müttefiklik hukukuna aykırı suni engeller, NATO coğrafyasının güvenliğini de menfi şekilde etkiliyor. Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum, Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir.- ABD'nin 2018'de uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergilerinin kaldırılması, müşterek çabalarımıza önemli katkı sağlayacaktır.- ABD'den aldığımız gazı önümüzdeki dönemde daha uygun şartlarla artırmak istiyoruz. Amerikan LNG'sinin bölge ülkelerine ulaştırılmasında iş birliğine hazırız.- ABD ile ticaret hacmimiz, bu ivmenin doğru ve kararlı muhafaza edilmesi halinde 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır.

https://sputniknews.com.tr/20220922/erdogan-rusya-ile-ukrayna-arasinda-200-esir-bugun-mubadele-edildi-1061490252.html

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recep tayyip erdoğan, abd, ekonomi, açıklama