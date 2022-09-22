https://sputniknews.com.tr/20220922/erdogan-rusya-ile-ukrayna-arasinda-200-esir-bugun-mubadele-edildi-1061490252.html
Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasında 200 esir bugün mübadele edildi
Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasında 200 esir bugün mübadele edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T00:46+0300
2022-09-22T00:46+0300
2022-09-22T01:15+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
rusya
ukrayna
esir
esir takası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-lis-truss-ile-bir-araya-geldi-1061486091.html
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recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, esir, esir takası
recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, esir, esir takası
Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasında 200 esir bugün mübadele edildi
00:46 22.09.2022 (güncellendi: 01:15 22.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.
Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.