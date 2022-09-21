https://sputniknews.com.tr/20220921/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-lis-truss-ile-bir-araya-geldi-1061486091.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Lis Truss ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Lis Truss ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T22:27+0300
2022-09-21T22:27+0300
2022-09-21T22:27+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ingiltere, liz truss
recep tayyip erdoğan, ingiltere, liz truss
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Lis Truss ile bir araya geldi
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.