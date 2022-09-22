https://sputniknews.com.tr/20220922/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-bidenin-liderler-onuruna-verdigi-yemege-katildi-1061493064.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemeğe katıldı. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T04:01+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

joe biden

yemek

zirve

emine erdoğan

jill biden

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Doğa Tarihi Müzesi'ndeki yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri, Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220922/erdogan-rusya-ile-ukrayna-arasinda-200-esir-bugun-mubadele-edildi-1061490252.html

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recep tayyip erdoğan, joe biden, yemek, zirve, emine erdoğan, jill biden