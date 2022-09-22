https://sputniknews.com.tr/20220922/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-bidenin-liderler-onuruna-verdigi-yemege-katildi-1061493064.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemeğe katıldı. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T04:01+0300
2022-09-22T04:01+0300
2022-09-22T04:01+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
joe biden
yemek
zirve
emine erdoğan
jill biden
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Doğa Tarihi Müzesi'ndeki yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri, Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220922/erdogan-rusya-ile-ukrayna-arasinda-200-esir-bugun-mubadele-edildi-1061490252.html
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recep tayyip erdoğan, joe biden, yemek, zirve, emine erdoğan, jill biden
recep tayyip erdoğan, joe biden, yemek, zirve, emine erdoğan, jill biden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Doğa Tarihi Müzesi'ndeki yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri, Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.