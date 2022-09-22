https://sputniknews.com.tr/20220922/bir-kisinin-gozaltina-alindigi-marmaris-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-1061505505.html

Bir kişinin gözaltına alındığı Marmaris yangının çıkış nedeni belli oldu

Bir kişinin gözaltına alındığı Marmaris yangının çıkış nedeni belli oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 19 saat sonra kontrol altına yangının çıkış nedeni belli oldu. Bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki bir... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T13:35+0300

2022-09-22T13:35+0300

2022-09-22T13:35+0300

türkiye

marmaris

yangın

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Dün öğle saatlerinde başlayıp 19 saatte kontrol altına alınabilen yangının çıkış nedenini İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı açıkladı.Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Çataklı'nın "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor" iddialarına ilişkin tepkisi de vardı.Çataklı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:''Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha. Şimdi de 'Muğla'daki yangını sığınmacılar çıkardı' yalanını ortaya atmış. İşin aslı, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi"

https://sputniknews.com.tr/20220921/marmaristeki-yangini-sondurmek-icin-yola-cikan-helikopter-denizlide-dustu-1-olu-4-yarali-1061473292.html

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