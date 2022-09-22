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Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı
Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla’nın Marmaris ilçesi, Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-22T08:53+0300
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marmaris
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan yeniden müdahale başladı.Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale gece boyunca devam etti.İHA'nın haberine göre, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor. 1 kişi gözaltına alındıYangına neden olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Adaağzı mevkisinde saat 12.20 sıralarında başlayan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.Soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ifade edildi.
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marmaris, orman yangını
marmaris, orman yangını

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

08:09 22.09.2022 (güncellendi: 08:53 22.09.2022)
© AAMarmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AA
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Muğla’nın Marmaris ilçesi, Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan yeniden müdahale başladı.
Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale gece boyunca devam etti.
İHA'nın haberine göre, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

1 kişi gözaltına alındı

Yangına neden olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Adaağzı mevkisinde saat 12.20 sıralarında başlayan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ifade edildi.
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