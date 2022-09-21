https://sputniknews.com.tr/20220921/iran-cumhurbaskani-bati-kadin-haklari-konusunda-cifte-standart-uyguluyor-1061473339.html

İran Cumhurbaşkanı: Batı, kadın hakları konusunda çifte standart uyguluyor

İran Cumhurbaşkanı: Batı, kadın hakları konusunda çifte standart uyguluyor

İran, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin saçı gözüküyor diye başkent Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp ölmesiyle başlayan protestolarla sarsılırken... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T16:43+0300

2022-09-21T16:43+0300

2022-09-21T17:48+0300

dünya

bm genel kurulu

iran

ibrahim reisi

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* (Kanada'nın yerli kadınlara, İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinli kadınlara muamelesine atıfla) Batı, kadın hakları konusunda çifte standartlı. Sadece tek bir tarafa odaklanıyor, diğer tarafların yaptıklarını görmezden geliyor. * (Washington'ın Trump döneminde çıktığı ve Biden döneminde yeniden müzakere etmesine rağmen geri dönmediği anlaşmaya atfen) Amerikan hükümeti, İran nükleer anlaşmasını ayaklar altına aldı. * Biz müzakerelerde son derece esnek davrandık. Esnekliğimiz olmasaydı, müzakereler ilk birkaç gün içinde dururdu. * Tahran nükleer silah elde etme veya inşa etme peşinde değil.* İran, 2015 nükleer anlaşmasının taraflarının taahhütlerini yerine getirmesini ve garantiler sunmasını istiyor.* Bir süre önce eski Amerikan Başkanı IŞİD'in ABD tarafından kurulduğunu açıklamıştı. Kimin yarattığı, bizim için fark etmez. Önemli olan, bu bölgenin dışındaki bir hükümetin bölgede kargaşa çıkarmaya karar vermesidir.* (Trump'ın suikast düzenlettiği İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğrafını göstererek) İran, Süleymani suikastının soruşturulmasını ve sorumlularının adil şekilde yargılanmasını talep ediyor.* Uluslararası örgütlerin baskı aletlerine dönüştüğü küresel bir değişimden geçilirken, ABD bağımsız ülkelere tahammül edemiyor. * İsrail, Gazze'de 'dünyanın en büyük hapishanesini' inşa etmekten sorumludur.

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bm genel kurulu, iran, ibrahim reisi