https://sputniknews.com.tr/20220921/iran-cumhurbaskani-bati-kadin-haklari-konusunda-cifte-standart-uyguluyor-1061473339.html
İran Cumhurbaşkanı: Batı, kadın hakları konusunda çifte standart uyguluyor
İran Cumhurbaşkanı: Batı, kadın hakları konusunda çifte standart uyguluyor
İran, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin saçı gözüküyor diye başkent Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp ölmesiyle başlayan protestolarla sarsılırken... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T16:43+0300
2022-09-21T16:43+0300
2022-09-21T17:48+0300
dünya
bm genel kurulu
iran
ibrahim reisi
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* (Kanada'nın yerli kadınlara, İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinli kadınlara muamelesine atıfla) Batı, kadın hakları konusunda çifte standartlı. Sadece tek bir tarafa odaklanıyor, diğer tarafların yaptıklarını görmezden geliyor. * (Washington'ın Trump döneminde çıktığı ve Biden döneminde yeniden müzakere etmesine rağmen geri dönmediği anlaşmaya atfen) Amerikan hükümeti, İran nükleer anlaşmasını ayaklar altına aldı. * Biz müzakerelerde son derece esnek davrandık. Esnekliğimiz olmasaydı, müzakereler ilk birkaç gün içinde dururdu. * Tahran nükleer silah elde etme veya inşa etme peşinde değil.* İran, 2015 nükleer anlaşmasının taraflarının taahhütlerini yerine getirmesini ve garantiler sunmasını istiyor.* Bir süre önce eski Amerikan Başkanı IŞİD'in ABD tarafından kurulduğunu açıklamıştı. Kimin yarattığı, bizim için fark etmez. Önemli olan, bu bölgenin dışındaki bir hükümetin bölgede kargaşa çıkarmaya karar vermesidir.* (Trump'ın suikast düzenlettiği İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğrafını göstererek) İran, Süleymani suikastının soruşturulmasını ve sorumlularının adil şekilde yargılanmasını talep ediyor.* Uluslararası örgütlerin baskı aletlerine dönüştüğü küresel bir değişimden geçilirken, ABD bağımsız ülkelere tahammül edemiyor. * İsrail, Gazze'de 'dünyanın en büyük hapishanesini' inşa etmekten sorumludur.
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bm genel kurulu, iran, ibrahim reisi
bm genel kurulu, iran, ibrahim reisi
İran Cumhurbaşkanı: Batı, kadın hakları konusunda çifte standart uyguluyor
16:43 21.09.2022 (güncellendi: 17:48 21.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İran, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin saçı gözüküyor diye başkent Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp ölmesiyle başlayan protestolarla sarsılırken, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York'ta BM Genel Kurulu'na hitap etti.
* (Kanada'nın yerli kadınlara, İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinli kadınlara muamelesine atıfla) Batı, kadın hakları konusunda çifte standartlı. Sadece tek bir tarafa odaklanıyor, diğer tarafların yaptıklarını görmezden geliyor.
* (Washington'ın Trump döneminde çıktığı ve Biden döneminde yeniden müzakere etmesine rağmen geri dönmediği anlaşmaya atfen) Amerikan hükümeti, İran nükleer anlaşmasını ayaklar altına aldı.
* Biz müzakerelerde son derece esnek davrandık. Esnekliğimiz olmasaydı, müzakereler ilk birkaç gün içinde dururdu.
* Tahran nükleer silah elde etme veya inşa etme peşinde değil.
* İran, 2015 nükleer anlaşmasının taraflarının taahhütlerini yerine getirmesini ve garantiler sunmasını istiyor.
* Bir süre önce eski Amerikan Başkanı IŞİD'in ABD tarafından kurulduğunu açıklamıştı. Kimin yarattığı, bizim için fark etmez. Önemli olan, bu bölgenin dışındaki bir hükümetin bölgede kargaşa çıkarmaya karar vermesidir.
* (Trump'ın suikast düzenlettiği İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğrafını göstererek) İran, Süleymani suikastının soruşturulmasını ve sorumlularının adil şekilde yargılanmasını talep ediyor.
* Uluslararası örgütlerin baskı aletlerine dönüştüğü küresel bir değişimden geçilirken, ABD bağımsız ülkelere tahammül edemiyor.
* İsrail, Gazze'de 'dünyanın en büyük hapishanesini' inşa etmekten sorumludur.