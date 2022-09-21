https://sputniknews.com.tr/20220921/iranda-protestolar-15ten-fazla-kente-yayildi-kadinlar-basortusunu-atese-atip-etrafinda-dans-etti-1061466239.html

İran'da protestolar 15'ten fazla kente yayıldı: Kadınlar başörtüsünü ateşe atıp etrafında dans etti

İran'da protestolar 15'ten fazla kente yayıldı: Kadınlar başörtüsünü ateşe atıp etrafında dans etti

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin saçı gözüküyor diye başkent Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp ölmesiyle başlayan protestolar, Kürt illeri... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T14:30+0300

2022-09-21T14:30+0300

2022-09-21T14:33+0300

dünya

iran

kadın

başörtüsü

örtünme

hicab

protesto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061466961_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c65a847ef922763c90c6ac773f6e493.jpg

Mahsa Emini'nin memleketi olan İran'ın Kürdistan eyaletinin Sakkız kentindeki cenazesi sırasında patlak veren protestolar, İran başkenti Tahran'ı sardı. Resmi haber ajansı IRNA Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zincan, İlam, Hemedan kentlerinde de protestolar düzenlendiğini duyurdu. Sosyal medyada birçok kentten paylaşılan görüntülerde güvenlik güçlerinin protestoculara sert müdahale ettiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı görüldü.İran dini liderliği ve teokratik rejimine atıfla 'Diktatöre ölüm', 'İslam cumhuriyeti istemiyoruz', 'Zorunlu örtünmeye hayır' sloganlarının damga vurduğu eylemlerde çok sayıda İranlı kadın, protesto için başörtülerini çıkarıp attı.Kadınların kalabalık arasında başörtülerini çıkararak saçlarını kestiği ya da başörtülerini ateşe atıp etrafında dans ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. BBC dünya haberlerinin İran uzmanı sunucusu Rana Rahimpour, en yaygın paylaşılan kadınların başı açık dans ettiği videonun İran'ın kuzeyindeki Sari kentinde çekildiğini yazdı. Bir kadının elektrik dağıtım kutusunun üstüne çıkıp kalabalığın alkışları, tezahüratları ve 'Diktatöre ölüm' sloganları arasında saçını kestiği video, RFE/RL muhabiri Golnaz Esfandiari'ye göre Kirman'da, CNN'e göre Tahran'da çekildi. Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'İranlı kadınların cesaretine' yönelik hayranlık ifadeleri eşliğinde coşkuyla karşılandı.Dün gece başkent Tahran, kuzeydoğuda Meşhed, kuzeybatıda Tebriz, kuzeyde Raşt, merkezde İsfahan ve güneyde Şiraz dahil büyük şehirlerde düzenlenen protestolar IRNA'ya yansıdı. IRNA sokak protestolarının 5. gecesinde polisin 1000 kişiye kadar olan kalabalıkları dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandığını ve gözaltılar yaptığını belirtti. Haberde protestocuların sokakları ablukaya aldığı, güvenlik güçlerine taş attığı, polis araçlarını ve çöp bidonlarını ateşe verdiği, liderlik ve hükümet karşıtı sloganlar attığı kaydedildi. Meşhed'de protestocu bir grubun bir otomobili ve bir polis memurunu ateşe vermeye çalıştığı aktarıldı.Yarı resmi haber ajansı Fars, Kazvin'de motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişiyi gözaltına aldığını yazdı. Reşt'te polis ile protestocular arasında şiddetli arbede sırasında bazı eylemcilerin 2 banka şubesini ve bir ambulansı tahrip ettiği, bir polis aracını ve İmam Musa Kazım Camini ateşe verdiğine dair görüntüler yayımlandı. Sosyal medyadaki aktivistler ise gözaltına alınarak ambulansın içerisinde bekletilen göstericilerin kurtarıldığını öne sürdü.

https://sputniknews.com.tr/20220920/iranda-mahsa-emininin-gozaltinda-olumuyle-baslayan-hicap-karsiti-protestolar-yayilip-siddetlendi-1061411988.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, kadın, başörtüsü, örtünme, hicab, protesto