https://sputniknews.com.tr/20220914/sulemani-suikastindan-sonra-trump-iranin-intikam-almasindan-korktu-1061167281.html

'Süleymani suikastından sonra Trump, İran'ın intikam almasından korktu'

'Süleymani suikastından sonra Trump, İran'ın intikam almasından korktu'

ABD'de yakın zamanda basılması beklenen yeni bir kitapta, eski Başkan Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T10:43+0300

2022-09-14T10:43+0300

2022-09-14T10:44+0300

dünya

abd

iran

kasım süleymani

suikast

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Gazeteciler Peter Baker ve Susan Glasser tarafından kaleme alınan ve eski ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki gelişmeler ve tartışmaların ele alındığı kitapta Trump'ın, İran'ın Kasım Süleymani suikastının ardından intikam eylemlerinden korku duyduğu belirtildi.Trump'ın suikast sonrasında yakın çevresine konudan bahis açtığı aktarılan kitapta, "Bir kokteyl partisinde Trump, Florida'daki birkaç arkadaşına İran'ın kendisini öldürmeye çalışmasından korktuğunu söyledi, bu yüzden daha güvende olacağı Washington'a geri dönmek zorunda kaldı" ifadelerine yer verildi.Trump'un usulüne uygun olarak Washington'a döndüğü vurgulanan kitapta, ayrıca 2020 seçimlerine dair detaylara yer verilerek, Trump'ın Demokrat Joe Biden'ın seçim galibiyetini kabul eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'e tepki gösterdiği ve baskı uyguladığı bilgisi paylaşıldı.Guardian'ın haberine göre kitapta, Trump'ın Tahran'ı hedef alan saldırıları artırmayı planladığı, fakat görev süresinin sonuna yaklaştığı için vazgeçtiğine işaret edildi.Önümüzdeki hafta piyasaya çıkması beklenen kitapta Baker ve Glasser, Trump'ın Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve 2019'un haziran ayına kadar Tahran'ı hedef alan saldırgan politikaları anlatılıyor. Söz konusu dönemde Trump, İran'a hava harekatı başlatmayı planlamış ve son anda iptal etmişti.Süleymani suikastıABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220413/iranli-komutan-tum-abd-liderlerini-oldursek-bile-suleymaninin-intikamini-alamayiz-1055525536.html

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